Es posible que desconfíes cuando un desconocido te envía un mensaje de texto que no esperabas y te dice que hagas clic en un enlace. Tal vez empieces a escuchar esa vocecita dentro de tu cabeza. A mí me sucede. Dice, “Hmm, esto podría ser una estafa. Quizás es alguien que quiere robarme mi información personal. O hacerme pagar algo”.

Supongo que es por eso que todo el tiempo aparecen noticias sobre estafadores, como la estafa acerca del seguimiento de paquetes que estamos escuchando.

Funciona de la siguiente manera: Los estafadores envían un mensaje de texto con un código falso de seguimiento de un envío y un enlace para actualizar tus preferencias. En este caso, el mensaje dice que es de FedEx. Pero también podrían usar el nombre de otra compañía reconocida de envíos, o del viejo y conocido Servicio Postal de EE. UU. Hazle caso a esa vocecita escéptica dentro de tu cabeza. Podría estar pensando:

“¿Estoy esperando la entrega de un paquete?”

“¿Le envíe un paquete a alguien?”

“¿Pedí que me enviaran notificaciones por mensaje de texto?”

Recomendación: Si recibes un mensaje de texto inesperado, no hagas clic en ningún enlace. Si piensas que puede ser legítimo, comunícate con la compañía usando un sitio web o un número de teléfono que te conste que es real. No uses la información del mensaje de texto.

En esta versión de la estafa, el enlace te lleva a un sitio web falso de Amazon. Y luego te invitan a responder una encuesta de satisfacción del cliente. Y es posible que te acabes de ganar un premio gratis. Pero para recibirlo, les tienes que dar el número de tu tarjeta de crédito para pagar el costo del envío. Ojalá que esa vocecita dentro de tu cabeza esté pensando:

“¡No debería haber hecho clic en ese enlace!”

“¿Por qué un enlace con mis preferencias de entrega de un paquete me lleva a un sitio web sin ninguna relación?”

“Usted dijo que el premio era gratis, pero ahora tengo que pagar. ¿Qué otras cosas estoy aceptando pagar?”

“¡En verdad, no debería haber hecho clic en ese enlace!”

Recomendación: Algunas compañías ofrecen supuestas “pruebas gratis” que vienen con costos ocultos. Aquí encontrarás información sobre lo que debes considerar antes de inscribirte en un ofrecimiento de prueba gratis.

Los estafadores pueden estar recurriendo a los mensajes de texto como una nueva táctica. Pero hay muchas cosas que puedes hacer ahora mismo para protegerte. Lee Cómo reconocer y reportar los mensajes de texto spam para enterarte de lo que tienes que hacer con los mensajes de texto spam y cómo reportarlos.

Cómo reconocer y reportar los mensajes de texto spam

Si tiene un teléfono celular, es probable que lo use docenas de veces al día para enviar mensajes de texto a gente conocida. ¿Pero alguna vez recibió un mensaje de texto de un desconocido? Podría ser un estafador que está tratando de robarle su información personal. Averigüe lo que puede hacer con respecto a los mensajes de texto indeseados y cómo reportarlos.

Mensajes de texto spam y phishing

Los estafadores envían mensajes de texto falsos para engañarlo y lograr que usted les dé información personal – datos como su contraseña, número de cuenta o número de Seguro Social. Si consiguen esa información, podrían acceder a su cuenta de email, banco u otras cuentas. O podrían vender su información a otros estafadores.

Los estafadores usan una variedad de historias, que siempre cambian, para tratar de engancharlo. Por ejemplo:

Pueden prometer premios gratis, tarjetas de regalo o cupones.

Pueden ofrecerle una tarjeta de crédito sin interés o con una baja tasa de interés.

Pueden prometerle ayuda para pagar sus préstamos estudiantiles.

Los estafadores también envían mensajes falsos diciendo que tienen alguna información sobre su cuenta o transacción. Los estafadores:

Pueden decir que se ha detectado alguna actividad sospechosa en su cuenta.

Pueden afirmar que hay un problema con su información de pago.

Pueden enviarle una factura falsa y decirle que se comunique con ellos si no autorizó la compra.

Pueden enviarle una notificación falsa de entrega de un paquete.

En el mensaje le podrían pedir que suministre alguna información personal — por ejemplo, cuánto dinero gana, cuánto dinero debe, o el número de su cuenta bancaria, tarjeta de crédito o Seguro Social — para reclamar su regalo o continuar con el ofrecimiento. O pueden decirle que haga clic en un enlace para consultar más información sobre el asunto. Algunos enlaces pueden llevarlo a sitios web de imitación que parecen reales pero que no lo son. Si inicia una sesión, los estafadores pueden robarle su nombre de usuario y contraseña.

Otros mensajes pueden instalar programas maliciosos en su teléfono que le roban información sin que usted se dé cuenta.

Qué hacer con los mensajes de texto spam

Si recibe un mensaje de texto que no estaba esperando y le piden que suministre algún dato personal, no haga clic en ningún enlace. Las compañías legítimas no le pedirán información sobre su cuenta por mensaje de texto.

Si piensa que el mensaje puede ser auténtico, comuníquese con la compañía usando un número de teléfono o sitio web que le conste que es real. No use la información del mensaje de texto.

Hay muchas maneras de filtrar los mensajes de texto indeseados o bloquearlos antes de que lleguen a su teléfono.

En su teléfono

Es posible que su teléfono tenga una opción para filtrar y bloquear los mensajes enviados por desconocidos o los mensajes de tipo spam. Aquí podrá encontrar las instrucciones para filtrar y bloquear mensajes en un iPhone y bloquear un número de teléfono en un teléfono Android.

A través de su proveedor de servicio inalámbrico

Es posible que su proveedor de servicio inalámbrico tenga una herramienta o un servicio que le permita bloquear llamadas y mensajes de texto. Para consultar las opciones de diferentes proveedores, visite ctia.org, un sitio web (en inglés) del sector de telefonía inalámbrica.

Con una aplicación de bloqueo de llamadas

Hay algunas aplicaciones de bloqueo de llamadas que también le permiten bloquear los mensajes de texto indeseados. Visite ctia.org para consultar una lista de aplicaciones de bloqueo de llamadas para teléfonos Android, BlackBerry, Apple y Windows (solamente disponible en inglés.)

También puede buscar aplicaciones en internet. Analice las funciones, las calificaciones de los usuarios y las opiniones de los expertos.

Cómo reportar los mensajes de texto spam

Si recibe un mensaje de texto indeseado, tiene tres opciones:

Reportarlo en la aplicación de mensajería que usa. Busque la opción para reportar mensajes basura o spam.

Cómo reportar mensajes basura o spam en la aplicación de Mensajes

Cómo reportar mensajes spam en un teléfono Android

Copiar el mensaje y reenviarlo al 7726 (SPAM).

Reportarlo a la Comisión Federal de Comercio (FTC) en ftc.gov/queja.