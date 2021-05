Es la aplicación de mensajería que conecta a una cuarta parte de la población mundial, pero muchos estadounidenses aún no han oído hablar de WhatsApp. Esto se debe a que la mayoría de los planes telefónicos en los Estados Unidos ofrecen una tarifa fija estándar para enviar mensajes de texto que permite a las personas comunicarse libremente dentro del país. Pero en gran parte del mundo, incluidos muchos de los países más pobres del mundo, se cobra a las personas por cada mensaje que envían y reciben. Por eso, desde su lanzamiento en 2009, la aplicación de comunicación gratuita WhatsApp se ha convertido en un recurso vital para miles de millones de personas, y están preparadas para defenderlo. Cuando el gobierno libanés intentó introducir un "impuesto de WhatsApp", que cobraba 0,20 dólares diarios por las llamadas realizadas en la aplicación, ayudó a desencadenar las protestas masivas que se extendieron por todo el país en 2019. Sin embargo, una cosa que conecta a los estadounidenses con los usuarios de WhatsApp es el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, y su flagrante desprecio por la privacidad de los datos. Facebook adquirió WhatsApp en 2014 en un movimiento para consolidar el control sobre las comunicaciones globales. Ahora Zuckerberg está avanzando con un cambio en la política de privacidad de WhatsApp que tiene como objetivo comercializar nuestras comunicaciones para alimentar la codicia insaciable de Facebook.

En el momento de la compra de WhatsApp en 2014, la aplicación no recopilaba números de teléfono, metadatos u otra información de contacto. Facebook prometió mantenerlo así. "No vamos a cambiar en absoluto los planes en torno a WhatsApp y la forma en que utiliza los datos de los usuarios", afirmó Zuckerberg. "WhatsApp va a funcionar de forma completamente autónoma". Sin embargo, el 15 de mayo, cuando Zuckerberg implemente una nueva actualización de privacidad, esta será solo una más de una serie de sus promesas incumplidas sobre la privacidad de los datos. En 2016, WhatsApp implementó una actualización de sus términos y condiciones que permitía compartir con Facebook datos como el número de teléfono de un usuario. Técnicamente, los usuarios recibieron un aviso de 30 días para que se excluyeran. Sin embargo, muchos desconocían la posible exclusión voluntaria y se perdieron la pequeña ventana en la que podían hacerlo, mientras que los aproximadamente mil millones de usuarios que se unieron desde entonces no tuvieron ninguna opción. WhatsApp anunció su última actualización de privacidad en enero, con cambios que inicialmente debían entrar en vigencia el 8 de febrero. Sin embargo, una protesta popular retrasó la fecha hasta el 15 de mayo, y Facebook sin duda esperaba que la indignación pública se desvaneciera, allanando el camino para una implementación silenciosa. Pero la indignación pública no se ha desvanecido. Y entonces Facebook ha optado por una táctica familiar: sembrar confusión y fuerza a través de su nuevo cambio de política de todos modos. La compañía está molestando a los usuarios de WhatsApp para que acepten el cambio de política antes del 15 de mayo o, bajo un nuevo marco de tiempo opaco, algunas semanas más. Aquellos que ignoren o rechacen la decisión perderán el acceso al funcionamiento básico de WhatsApp. Ahora se acaba el tiempo para que Zuckerberg cambie de rumbo en este último asalto a las comunicaciones globales y proteja la privacidad de todos los usuarios de WhatsApp en esta hora crítica para la democracia y la disidencia en todo el mundo. Facebook, por su parte, ha pasado los meses desde el anuncio minimizando la importancia de estas actualizaciones de privacidad al argumentar que sus últimos cambios solo afectarán la comunicación con las cuentas comerciales (WhatsApp Business se lanzó en enero de 2018). En realidad, los cambios permitirán a Facebook recopilar datos de pagos y transacciones de los usuarios de WhatsApp, lo que significa que Facebook podrá recopilar aún más datos y dirigirse a los usuarios con anuncios cada vez más personalizados. WhatsApp también ha eliminado un pasaje en su política de privacidad sobre la opción de no compartir datos con Facebook. Facebook argumenta que esto simplemente refleja lo que ha estado en marcha desde 2016. Ese es exactamente el problema. WhatsApp de hoy comparte una gran cantidad de información con Facebook que prometió que no haría, incluida información de la cuenta, números de teléfono, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo la gente usa WhatsApp, información sobre cómo interactúan con otros usuarios, direcciones IP, detalles del navegador, idioma zona horaria, etc. Esta última incursión ha puesto de relieve cuántos datos se han compartido durante años sin el conocimiento de la mayoría de los usuarios. Facebook está abusando nuevamente de su posición de monopolio y cuenta con la falta de opciones para asegurarse de que pueda extraer aún más riqueza de WhatsApp. Y esta vez no se puede optar por no participar. Como parte de una demanda en curso en 2020 presentada por 48 estados y distritos de los Estados Unidos contra Facebook, en gran parte debido a sus adquisiciones de Instagram y WhatsApp, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha argumentado: “En lugar de competir por los méritos, Facebook usó sus poderes para suprimir la competencia para poder aprovechar a los usuarios y ganar miles de millones al convertir los datos personales en una fuente de ingresos ". Sin embargo, este no es el caso de los europeos, entre los que WhatsApp también es extremadamente popular. La privacidad de los europeos está protegida gracias al Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea. Mientras tanto, en India, donde más de 400 millones de personas usan WhatsApp, el tribunal superior de Delhi solicita a Facebook que brinde una opción de exclusión voluntaria. La declaración en el tribunal superior es simplemente una solicitud para que WhatsApp proporcione los mismos estándares de privacidad a sus usuarios indios que a los de la UE. Los legisladores de todo el mundo tienen el deber de hacer lo mismo y proteger a los ciudadanos de las intrusiones que discriminan a los usuarios en el mundo en desarrollo. No podemos permitir que Mark Zuckerberg utilice uno de los servicios de mensajería más importantes del mundo como su última mina de oro de datos. El 15 de mayo se acerca rápidamente. Debemos garantizar el derecho a la privacidad para todos. Podemos comenzar poniendo fin al último movimiento de Facebook contra los usuarios de WhatsApp. Pero Facebook ha demostrado, una vez más, que cuando se trata de explotación de datos, no hay promesas de que no se rompa. Dado el modelo comercial de Facebook, basado en la invasión de la privacidad y la explotación del consumidor, Facebook nunca debería haber podido adquirir WhatsApp. Ha llegado el momento de romper Facebook. El momento de actuar es ahora. NOE BY: THE GUARDIAN