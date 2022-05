Los padres y cuidadores deben confiar en un proveedor de atención médica de confianza para obtener apoyo y orientación específicos para las necesidades de sus hijos.

OMAHA, Nebraska, EE.UU. (AP) — Con la escasez de fórmula para bebés en todo el país, una realidad desafiante que enfrentan muchas familias, los proveedores de Children’s Hospital & Medical Center y Children’s Physicians están aquí para ayudar a abordar preguntas y proporcionar orientación experta.

En los últimos meses, la escasez de fórmulas infantiles se ha sentido más agudamente debido a la retirada de varias variedades de fórmulas, así como a las interrupciones en la cadena de suministro.

Children’s insta a los padres y cuidadores a comunicarse con el pediatra o proveedor de atención médica de confianza de su hijo como un recurso de primera línea para preguntas sobre alternativas de fórmula apropiadas. Los proveedores conocen las necesidades individuales de un bebé y están armados con conocimientos para seleccionar formulaciones nutricionales correctas.

“La escasez actual de fórmula para bebés es muy difícil para las familias, y estamos aquí para ayudar a garantizar que su bebé reciba la nutrición adecuada cuando no puede encontrar la fórmula que normalmente usa”, dijo Melissa St. Germain, M.D., Vicepresidenta y Directora Médica de Children’s Physicians. “El uso de alternativas como la fórmula casera o la leche de vaca puede hacer que los bebés se enfermen realmente, y obtener consejos de fuentes en línea no monitoreadas es muy arriesgado. Llame a su pediatra para obtener orientación: nuestro equipo en Children’s está aquí para apoyar a las familias en nuestras comunidades mientras superamos este desafío juntos”.

En línea con la orientación de la Academia Americana de Pediatría (AAP), Children’s ofrece los siguientes consejos para las familias que buscan apoyo y soluciones:

• NO diluya la fórmula con agua extra. La fórmula diluida no proporcionará a un bebé una nutrición adecuada y puede poner a un niño en riesgo de complicaciones médicas.

• NO haga fórmula casera para bebés. Las fórmulas infantiles caseras no se recomiendan médicamente. Las recetas no se prueban para determinar su seguridad y es posible que no proporcionen una nutrición adecuada para las complejas necesidades nutricionales y de desarrollo de un bebé. El uso puede resultar en problemas de salud graves o incluso la muerte.

• NO use leche de vaca o alternativas a la leche (soja, almendras, avena, etc.) en lugar de fórmula infantil. No satisfacen las necesidades nutricionales de los bebés.

• NO use fórmulas para niños pequeños para bebés menores de un año de edad. Las necesidades nutricionales de los niños pequeños son diferentes a las de los bebés.

• NO visite el departamento de emergencias de su hospital local en busca de fórmula. Los departamentos de emergencia están destinados a pacientes que requieren tratamientos rápidos o avanzados y no son recursos para la fórmula.

• Revise las tiendas más pequeñas o las farmacias para obtener fórmula. Estos pueden tener fórmula cuando las tiendas más grandes se agotan si su fórmula preferida no está disponible.

• VERIFIQUE los minoristas en línea, pero compre solo en distribuidores o farmacias bien reconocidos. Tenga en cuenta que la fórmula comprada en otros países no es revisada ni aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Algunos minoristas en línea también muestran dónde está disponible la fórmula en las tiendas físicas locales.

• Considere la fórmula en forma líquida como una alternativa al polvo. Las fórmulas líquidas preparadas pueden ser más caras que las versiones en polvo, pero son seguras y fáciles de preparar y usar.

• CONSIDERE seleccionar una fórmula diferente de su elección habitual. La mayoría de los bebés sanos tolerarán una fórmula diferente de la habitual. Consulte primero con su pediatra, especialmente con preguntas o si un bebé requiere una fórmula especializada para sus necesidades médicas. (Un folleto de sustituciones y alternativas está disponible aquí.)

• Regístrese para servicios especializados que proporcionan fórmula infantil, si es elegible. Estos incluyen WIC (Mujeres, Bebés y Niños) y SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria). La información de contacto para estos servicios está disponible en línea o llamando al consultorio de su pediatra.

Para encontrar un consultorio conveniente para Children’s Physicians, las familias pueden visitar ChildrensOmaha.org/department/pediatrics.

