UNK y UNMC trabajan juntos para atraer a más profesionales médicos a las zonas rurales de Nebraska

Sandra Bresnahan era una niña, a menudo venía con sus padres a las citas con el médico. Sus padres eran inmigrantes de México y no hablaban mucho inglés. Así que necesitaban que ella explicara sus síntomas al médico y tradujera lo que se les dijo.

“Cuando era niño, eso era un poco difícil”, dijo Bresnahan, quien ahora trabaja como médico de familia en el Centro de Salud Regional de Lexington. “Los niños deben estar protegidos de tener que hacer eso o saber cuáles son los problemas de salud de sus padres, porque crea ansiedad que no necesitan crecer”.

Bresnahan se graduó de la Universidad de Nebraska en Kearney y del Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Creció en Lexington, una ciudad de unas 10.000 personas en el centro de Nebraska. Al igual que con muchas pequeñas ciudades de Nebraska, Lexington se está volviendo más diversa. La población hispana de la ciudad ha crecido en los últimos años a medida que los inmigrantes se han sentido atraídos a trabajar en las plantas empacadoras de carne locales. Eso significa que cada vez más pacientes de Lexington necesitan médicos que puedan hablar español.

“Tendemos a relacionarnos con personas que son similares a nosotros”, dijo Bresnahan. “Para alguien, si tiene un médico que habla español, que entiende sus creencias culturales, lo hace sentir un poco más comprendido o más seguro en ese entorno”.

Lograr que Bresnahan ejerciera como médico en su comunidad natal fue un golpe para Lexington. Lexington Regional Health ha vigilado a Bresnahan desde la escuela secundaria, cuando se enteraron por primera vez de que estaba interesada en la medicina.

“(Dijimos) ‘Oye, definitivamente queremos seguir a esta persona y ver a dónde van las cosas'”, dijo la doctora Francisca Acosta-Carlson, directora médica del Centro de Salud Regional de Lexington. “Y cuando terminó ingresando a la escuela de medicina, definitivamente hubo un mayor impulso para reclutarla”.

Pero la necesidad de Lexington de médicos de habla hispana es solo una pieza de un rompecabezas mucho más complejo. Las ciudades rurales de Nebraska se enfrentan a una grave escasez de todo tipo de profesionales médicos. Según un estudio de 2020 realizado por el Programa del Centro de Educación para la Salud del Área de Nebraska y UNMC, 14 de los 93 condados de Nebraska no tienen un médico de atención primaria; 16 condados no tienen dentistas; 17 no tienen farmacéuticos; y la región centro-norte del estado prácticamente no tiene terapeutas ocupacionales, patólogos del habla y el lenguaje o terapeutas de nutrición médica. El estudio dijo que los cambios de población de Nebraska están exacerbando el problema, y el resultado es una creciente inequidad y necesidades de atención médica insatisfechas.

Parte del desafío es que puede ser difícil convencer a las personas de que se muden a una ciudad pequeña, particularmente a los médicos y otros profesionales médicos que pueden estar considerando oportunidades en las grandes ciudades y necesitan asegurarse de que puedan pagar los fuertes préstamos de matrícula de la escuela de medicina. Pero UNK y UNMC están comprometidos a cambiar el status quo.

ASOCIACIÓN EXITOSA

En 2010, los dos se unieron para establecer el Programa de Oportunidades de Salud de Kearney. KHOP ofrece a los estudiantes interesados en carreras de atención médica una beca de matrícula completa para asistir a UNK y la admisión garantizada a UNMC si se cumplen todos los requisitos. Actualmente, más de 100 estudiantes de la UNK están recibiendo su capacitación preprofesional en uno de los 10 campos de la medicina. En 2015, el Complejo de Educación en Ciencias de la Salud UNMC-UNK abrió sus puertas, ofreciendo programas de principio a fin en enfermería y profesiones de salud afines en el campus de Kearney. Estos programas han demostrado tener éxito basado en la máxima 50/50: el 50% de los graduados encuentran un trabajo dentro de las 50 millas de donde completaron sus residencias.

“Si queremos que los profesionales de la salud ejerzan en las comunidades rurales, tenemos que capacitarlos en las comunidades rurales”, dijo Nicole Carritt, directora de iniciativas de salud rural de unMC.

El beneficio de mantener a los profesionales médicos en las comunidades rurales es múltiple. Las ciudades pequeñas no solo necesitan los servicios que brindan esos profesionales, sino que también necesitan su impacto económico.

“Una enfermera registrada de práctica avanzada contribuye con alrededor de $ 250,000 anualmente a una economía local”, dijo Carritt. “Y cuando hablamos de un médico, estamos hablando de $ 1.3 millones anuales. Por lo tanto, ciertamente son importantes para aumentar el acceso a la atención y la salud de la población, pero también para la viabilidad económica de nuestras comunidades rurales”.

Los graduados altamente educados también se convierten en líderes en sus comunidades, asumiendo roles de voluntarios o sentados en juntas.

El Dr. Andy Craig es médico de familia en Kearney County Health Services en Minden. Creció en Minden y dijo que siempre quiso ser médico.

“Teníamos un médico de familia al que realmente admiraba”, dijo Craig. “Así que incluso cuando era niño, sabía que quería ser médico”.

Craig obtuvo su licenciatura en UNK y se inscribió en KHOP en una de las primeras cohortes de estudiantes del programa. Dijo que su experiencia allí lo ayudó a tener éxito tanto en Kearney como en Omaha, donde completó la escuela de medicina y su residencia en UNMC.

“Mirando hacia atrás en esa experiencia, fue muy positivo”, dijo. “Cuando tus aspiraciones son hacer algo (que requiere otros cuatro años de cursos), tienes personas que te apoyan mucho, personas que quieren empujarte a dar lo mejor de ti y personas que se preocupan por tu éxito”.

También ayudó que su hermano menor Cade siguiera sus pasos.

“No es algo por lo que lo bloqueé ni nada”, bromeó Craig, “pero siempre pensé que sería increíble trabajar juntos”.

El Dr. Cade Craig asistió a UNK cuatro años después que su hermano mayor y lo siguió a la escuela de medicina en Omaha después de recibir su licenciatura. Dijo que cuando su hermano comenzó a hablar sobre estudiar medicina en séptimo grado, la idea se atascó, y ahora se siente afortunado de que puedan trabajar juntos en la misma clínica en su ciudad natal.

“La medicina es una especie de deporte de equipo hoy en día”, dijo Cade Craig. “Especialmente con casos complejos, tener colegas en los que confíes y valores para discutir los hallazgos y ver cuáles son sus pensamientos basados en esos datos es fundamental para poder cuidar realmente a las personas”.

APOYO A LOS ESTUDIANTES RURALES

Cade Craig dijo que practicar en una comunidad rural tiene muchos beneficios, incluida la variedad de médicos generales que experimentan en comparación con los especialistas. Andy Craig estuvo de acuerdo y dijo que las relaciones que los médicos construyen con sus pacientes son las que hacen que el trabajo sea divertido.

“Construir esas relaciones entre generaciones de familias es realmente una alegría”, dijo. “Y realmente proporciona una oportunidad más holística para cuidar al paciente porque sabes cosas que están sucediendo en sus vidas: sus factores estresantes, sus alegrías. Te permite cuidar al paciente de una mejor manera porque sabes lo que está sucediendo detrás de escena”.

Los Craig están viviendo su sueño, y no lo tendrían de otra manera. Pero sus carreras podrían no haber ido como lo hicieron. Cada uno de ellos pasó siete años estudiando y completando sus residencias en Omaha, y como dijo Carritt , “la vida sucede” cuando la gente se muda. A veces es difícil volver.

“Una vez que das ese paso, a veces es realmente difícil regresar”, dijo Carritt . “Estás expuesto a cosas nuevas; conoces gente. La realidad es que cuanto más cerca podamos mantenerlos en casa y donde queremos que practiquen, más probable es que permanezcan en nuestras comunidades rurales”.

UNK y UNMC trabajan arduamente para garantizar que los lazos que unen a los estudiantes con sus comunidades rurales se nutran a lo largo de sus carreras educativas, ya sea que estén en Kearney u Omaha, dijo Peggy Abels, directora de ciencias de la salud en UNK. Los estudiantes de KHOP se agrupan en comunidades de aprendizaje; viven juntos y forman conexiones que duran más allá de la graduación. y la UNMC ofrece oportunidades para rotaciones rurales siempre que sea posible.

Pero no solo estudiar en Omaha puede alejar a los estudiantes de sus raíces rurales, sino que la perspectiva de mudarse a una gran ciudad también puede ser un factor decisivo para algunos estudiantes que consideran carreras de atención médica.

“El cuarenta por ciento de nuestros estudiantes son estudiantes de primera generación”, dijo Abels . “Para muchos de ellos, mudarse a una ciudad con varios semáforos es una especie de movimiento monumental cuando comienzan la universidad”.

La escuela de medicina también es una de las experiencias educativas más desafiantes , y dejar una red de apoyo puede hacerlo mucho más desalentador.

Bresnahan, quien también era estudiante de KHOP, dijo que le hubiera encantado la oportunidad de asistir a la escuela de medicina a poca distancia en automóvil de su casa.

“La escuela de medicina es realmente abrumadora”, dijo. “Trataría de volver tanto como pudiera. Pero con la cantidad de trabajo que hay, fue realmente difícil incluso volver los fines de semana. Así que hubiera sido bueno estar cerca de casa”.

UNK y UNMC están trabajando para ampliar su colaboración para crear más oportunidades para que los futuros médicos, farmacéuticos, profesionales de la salud pública y otros completen sus estudios más cerca de casa. Esos esfuerzos fueron tremendamente apoyados cuando los legisladores de Nebraska aprobaron $ 60 millones durante la sesión legislativa de primavera para ayudar a financiar el Edificio de Educación para la Salud Rural DE UNK-UNMC, que costará $ 85 millones en total. Pero el trabajo aún no ha terminado. El apoyo privado será crucial para recaudar $ 25 millones adicionales necesarios para completar el proyecto, y la colaboración será clave para su éxito.

“No hay una pieza de ese rompecabezas que sea más importante que la otra”, dijo Carritt . “No son los recursos, ni la comunidad, ni el sistema académico. Todos tenemos que trabajar en conjunto para resolver problemas y mantener el dedo en el pulso de lo que está sucediendo”.