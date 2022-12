Lincoln: el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska (DHHS) confirmó una muerte pediátrica relacionada con la influenza en el condado de Douglas. Según los funcionarios de salud del estado, Nebraska está experimentando una temporada de gripe severa. A nivel nacional, 30 niños han muerto a causa de la gripe esta temporada según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

En Nebraska, ha habido un total de 14 muertes relacionadas con la gripe.

“Empezamos a ver un aumento en la actividad de la influenza antes de lo habitual este año y la influenza continúa circulando a niveles muy altos”, dijo el Dr. Matthew Donahue, epidemiólogo estatal. “Durante una temporada de influenza severa, vemos más enfermedades, más hospitalizaciones y, lamentablemente, más muertes. Mientras nos reunimos para las fiestas, sepa que no es demasiado tarde para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos al recibir la vacuna contra la influenza o el COVID-19”.

Los medicamentos antivirales como Tamiflu deben usarse lo antes posible en personas que tienen una enfermedad similar a la gripe. Para aquellos que no están enfermos, las medidas preventivas de sentido común junto con la vacuna contra la gripe pueden ayudar a prevenir la gripe y otras enfermedades invernales.

Protéjase de la gripe al:

Lavarse las manos con frecuencia

Evitar el contacto con personas enfermas.

Quedarse en casa del trabajo, las reuniones familiares y las funciones sociales si está enfermo

Cubrirse la boca y la nariz al toser con un pañuelo o una manga, no con las manos

Comer sano y descansar lo suficiente, no fumes.

La vacunación juega un papel fundamental en la lucha contra la gripe. Puede reducir las enfermedades relacionadas con la gripe, las visitas al médico, las ausencias al trabajo y a la escuela y las hospitalizaciones relacionadas con la gripe. El CDC recomienda la vacuna contra la influenza para todas las personas mayores de 6 meses.

Si bien la gripe puede enfermar a cualquiera, ciertas personas corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves y es extremadamente importante que se vacunen:

Niños pequeños

Adultos de 65 años o más

Mujeres embarazadas

Personas con enfermedades pulmonares crónicas (como asma y EPOC), diabetes (tipo 1 y 2), enfermedades cardíacas, afecciones neurológicas y ciertas otras afecciones de salud a largo plazo

Residentes de hogares de ancianos y otros centros de atención a largo plazo

Para obtener más información sobre la gripe, visite el sitio web del DHHS en www.dhhs.ne.gov/flu o el sitio web de los CDC en www.cdc.gov/flu.