Los resultados de la revisión de la residencia de Katherine Mauldin

El condado de Hall concluye la revisión de residencia del candidato a la junta escolar

La Comisión Electoral del Condado de Hall, en cooperación con la Oficina del Sheriff del Condado de Hall y la Oficina del Fiscal del Condado de Hall, completó una revisión de residencia de Katherine Mauldin, candidata electa para la Junta de Escuelas Públicas de Grand Island en el Distrito C.

“Después de una revisión cuidadosa y detallada de la residencia de la Sra. Mauldin por parte de la Oficina del Sheriff del Condado de Hall, en lo que respecta a la Ley Electoral de Nebraska, creemos que la Sra. Mauldin fue una candidata legal y válida durante todo el período electoral”, dijo el fiscal del condado de Hall, Marty. Klein. “No veo ninguna razón legal por la que la Sra. Mauldin no deba jurar su cargo”.

“Esta revisión fue impulsada por una carta del 9 de diciembre de las Escuelas Públicas de Grand Island que indica que la candidata electa Katherine Mauldin no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo y que el distrito no juraría a Mauldin en el cargo”, dijo la comisionada electoral del condado de Hall, Tracy Overstreet. “Específicamente, el distrito escolar informó que había investigado la residencia de Mauldin y determinó que Mauldin vivía en el distrito escolar Ward A en lugar de los límites del Ward C que ella fue elegida para representar”.

Durante la revisión de la residencia, la comisión analizó los documentos de registro de votante de Mauldin, el historial de votación, la información de la licencia de conducir, la información del Seguro Social y los registros de propiedad. La comisión también solicitó a la Oficina del Sheriff del condado de Hall que brindara asistencia para obtener otra información comúnmente utilizada en las evaluaciones de residencia, como facturas de servicios públicos, contratos de arrendamiento e informes en persona sobre el lugar donde vive Mauldin. Se buscó esta información para tres puntos clave durante el ciclo electoral de 2022: el 18 de enero de 2022 cuando Mauldin se postuló para el cargo, la elección primaria del 10 de mayo de 2022 y la elección general del 8 de noviembre de 2022. También se realizó una consulta con la Oficina del Secretario de Estado de Nebraska.



“Según la ley actual de Nebraska, los funcionarios electorales están encargados de examinar la elegibilidad de un candidato para postularse para un cargo en el momento de la presentación”, dijo Overstreet. “Esa investigación se realizó y muestra que cuando Mauldin se presentó para postularse para la Junta de Escuelas Públicas de Grand Island, ella era una votante registrada en 645 Joehnck Road en Grand Island y lo había sido desde el 23 de octubre de 2020”. 645 Joehnck Road está en Ward C del Distrito de Escuelas Públicas de Grand Island.

La ley estatal requiere que un candidato a la junta escolar sea un votante registrado al momento de la presentación, viva dentro del distrito y viva dentro del distrito respectivo, si el distrito usa un sistema de distrito. (§32-602, 32-543, 79-543, 79-550). Las Escuelas Públicas de Grand Island pasaron de ser una junta escolar general a una representación distrital en 1994.

Las otras dos fechas clave durante el ciclo electoral que se revisaron se refieren a cuándo se emitieron los votos: las elecciones primarias del 10 de mayo y las elecciones generales del 8 de noviembre. Los datos obtenidos durante la revisión muestran que Mauldin se mudó dos veces en 2022. En marzo, parece haberse mudado al condado de Clay y en julio regresó al condado de Hall a un complejo de apartamentos en Ward A. Mauldin fue contactada por teléfono en abril por el Hall County Election Office e informó que, aunque ella y su familia estaban considerando vender su casa en Grand Island, no lo habían hecho y continuaban residiendo en el Distrito C. Ella votó en su lugar de votación del Distrito C tanto en las elecciones primarias del 10 de mayo como en las elecciones generales del 8 de noviembre. Durante las elecciones primarias, los funcionarios electorales cuestionaron su residencia en su lugar de votación y ella firmó el juramento de impugnación requerido por ley para poder votar.

“Durante esta revisión, su residencia se analizó aún más de cerca y parece cumplir con la letra de la ley en lo que respecta a la residencia en los puntos clave en el tiempo”, declaró Overstreet. “La Sra. Mauldin sostiene que tiene una residencia principal y una secundaria y que se hospeda en ambas, pero que la residencia principal está en Ward C”.

Su licencia de conducir ha sido emitida bajo la dirección del Distrito C, su vehículo tiene licencia en la dirección del Distrito C, así como licencias estatales, estados de cuenta bancarios, tarjetas de crédito y facturas. Ella recibe correo en la dirección del Distrito C, incluido su correo electoral: su tarjeta de registro de votante, su certificado de nominación y su certificado de elección fueron enviados y recibidos en su dirección del Distrito C.

Cuando se trata de definir la residencia, otros factores clave en la ley estatal incluyen lo que se llama “intención de regresar” y una revisión de dónde está su familia. En este caso, los tres hijos de la Sra. Mauldin residen en la dirección del Distrito C y ella regresa a esa dirección varias veces a la semana. Ella parece tener la “intención de regresar” a la dirección del Distrito C, dijo Overstreet.

“Si bien esto puede no ser lo que el público comúnmente reconoce como la definición de dónde reside uno, es la definición estatal y tiene un área gris específicamente para candidatos y titulares de cargos”, dijo Overstreet. “Piense en los senadores estatales que son elegidos para servir en Lincoln, muchos obtienen apartamentos en Lincoln y viven allí cerca de la mitad del año cuando está en sesión, pero tienen una ubicacion primaria pero tienen la “intención de regresar” a su dirección local y continúan usando esa dirección para votar y con fines electorales. La misma situación se aplica a los representantes del Congreso, que pueden vivir la mayor parte del año o incluso a tiempo completo en Washington D.C., y aún así tener una dirección permanente en Nebraska donde tienen la “intención de regresar”.

Al registrar a los votantes, si la residencia o el lugar donde se vive es una pregunta, a menudo preguntamos “¿Dónde duerme por la noche?” Overstreet dijo. De hecho, en algunas jurisdicciones de Nebraska, debido a la forma en que se trazaron las líneas divisorias, la respuesta de dónde se duerme por la noche, como en qué lado de la casa está el dormitorio, podría ser la determinación de en qué subdivisión política se encuentra uno. no hay un período de tiempo específico que un votante o candidato debe permanecer en esa dirección. Este período de indulgencia también entra en juego para los votantes que están en el ejército, que están en la universidad, que están en hogares de ancianos o que están en el extranjero.

“La residencia no es un tema de blanco o negro, es muy gris y por eso nos sumergimos más profundamente en esta pregunta para asegurarnos de que nuestros registros fueran precisos y de que estamos siguiendo las leyes electorales de Nebraska correctamente”, dijo Overstreet.

“Pero al final del día, nuestra revisión es nuestra revisión”, afirmó Overstreet. “Se relaciona con la ley electoral y lo que sucedió en tres puntos clave en el tiempo: la presentación de candidatos el 18 de enero, la votación del 10 de mayo y la votación del 8 de noviembre. Esta oficina respalda los resultados presentados”.

Después de una elección, la revisión final de cualquier candidato electo es responsabilidad de la subdivisión política.

El órgano de gobierno de una subdivisión política está a cargo de investigar a los candidatos electos antes de prestar juramento (§32-602(5) y “deberá determinar si la persona cumple con todos los requisitos…”

Si hay una vacante en cualquier cargo electivo (§32-560), la ley de Nebraska otorga a la subdivisión política la autoridad para declarar una vacante y proceder con una designación (§32-567 y §32-570). Los distritos escolares tienen autoridad para nombrar un reemplazo por la duración del mandato, dijo Overstreet.