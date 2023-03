Lincoln: la fecha límite para que los habitantes de Nebraska soliciten asistencia para pago de gastos de calefacción a través del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) es el 31 de marzo. LIHEAP es un programa financiado por el gobierno federal diseñado para ayudar a los hogares de bajos ingresos a mantenerse seguros y saludables al proporcionar asistencia financiera para compensar el gastos de calefacción y refrigeración. La financiación de crisis de LIHEAP seguirá estando disponible después del 31 de marzo.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS, por sus siglas en inglés) quiere asegurarse de que todos los que sean elegibles y quieran asistencia para la calefacción presenten su solicitud antes de la fecha límite del 31 de marzo. Para calificar para LIHEAP, un hogar debe:

Tener ingresos iguales o inferiores al 150 % del nivel federal de pobreza (FPL);

Cumplir con los requisitos de ciudadanía y residencia de LIHEAP;

Ser responsable de los servicios públicos de energía del hogar; y,

No ser descalificado o inelegible de otro modo.

Para los habitantes de Nebraska que no están seguros de si pueden calificar, no hay penalización por presentar la solicitud si no es elegible. El personal capacitado está disponible para guiar a los solicitantes a través de todos los servicios que brinda LIHEAP.

Las personas pueden solicitar o solicitar LIHEAP a través del DHHS:

En línea en https://dhhs-access-neb-menu.ne.gov/start/?tl=en;

En persona en una oficina del DHHS https://dhhs.ne.gov/Pages/Public-Assistance-Offices.aspx; o,

Llamando a ACCESSNebraska a los siguientes números:

Lincoln: (402) 323-3900;

Omaha: (402) 595-1258; o,

Todas las demás comunidades de Nebraska: Línea gratuita: (800) 383-4278