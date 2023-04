“Déjalos Crecer”

El proyecto de ley LB 574 esta más cerca de ser adoptado.

El Nebraska Unicameral votó el jueves para avanzar en la LB 574, “Let Them Grow”

Vamos al siguiente paso para convertirse en ley. Este proyecto de ley busca primero “No

daño”, a una parte a la que a menudo se hace referencia en el Juramento Hipocrático de un profesional médico.

la legislatura votó 33 a 16 con 0 presentes sin votar para moverlo a E & R de interes.

LB 574 atrajo mucha animosidad del brazo liberal de la legislatura.

LB574 busca dejar crecer a los niños que luchan por abrazar su sexo biológico

y madurar naturalmente protegiéndolos de drogas y cirugías dañinas. El

NEGOP apoya firmemente la aprobación del proyecto de ley. Creemos en el sentido común legislativo,

protecciones para contrarrestar los objetivos radicales de la izquierda liberal que utilizan el

movimiento transgénero con fines políticos.



Todd Watson, Director Político de la NEGOP declaró: “No podemos permitir que el brazo de los radicales del Partido Demócrata pongan en peligro la salud física de los niños. este proyecto de ley es

decisiones lógicas y consideradas apropiadas para su edad. No dice que no puedes

transición; dice que debe esperar hasta que tenga 19 años y se presuma que tiene

juicio suficiente.”

Si un menor no tiene la edad suficiente para hacerse un tatuaje o comprar jarabe para la tos sin receta, entonces ¿deberia tener acceso a la terapia de hormonas químicas y drásticas e irreversible cirugías? Las leyes de Nebraska no permiten que los menores hagan otras cosas que alteren su vida.

Decisiones, incluidas algunas mucho menos importantes que los bloqueadores de la pubertad y las cirugías que eliminan partes sanas del cuerpo.

La votación de hoy es una victoria para el pueblo de Nebraska, ya que protege a los niños para que

puede recibir ayuda, no daño; tratamiento, no transición, y protegerlos de los grandes

industria farmacéutica que busca ganancias financieras a expensas de los niños.