Lincoln – Abril es el Mes de la Concientización sobre el Alcohol y la División de Salud Conductual del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) de Nebraska tiene un mensaje importante sobre el consumo de alcohol. Para aquellos que luchan contra el consumo de alcohol y/o cualquier otra adicción, hay ayuda disponible y la recuperación es posible.

El alcohol es la tercera causa principal de muerte prevenible en los Estados Unidos. Aproximadamente 95.000 estadounidenses mueren cada año por causas relacionadas con el alcohol. En 2020, hubo 123 muertes atribuibles al alcohol en Nebraska.

“Este mes de concientización nos permite difundir información sobre los signos y efectos del uso de sustancias y el abuso del alcohol”, dijo Tony Green, director interino de la División de Salud del Comportamiento. “Es importante que las comunidades, los amigos y la familia hablen sobre el alcohol, analicen la gravedad y la realidad del uso de sustancias, difundan información sobre cómo hablar con un ser querido que pueda tener comportamientos preocupantes y compartan recursos para encontrar ayuda. Hay ayuda y hay esperanza, sin importar la gravedad de la situación”.

A nivel nacional, y en Nebraska, el alcohol es la sustancia que más se abusa. Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud (NSDUH) de 2019 demostraron que una de cada cuatro personas que beben ha abusado del alcohol en el último año. De las personas de 18 años o más, el 25,8 % bebió en exceso en el último mes y el 6,3 % informó que consumió mucho alcohol en el último mes. El consumo excesivo de alcohol se define como cinco o más tragos para un hombre y cuatro tragos o más para una mujer en dos horas.

Los adultos jóvenes están especialmente en riesgo. En Nebraska en 2020, el 12,4 % de los adultos jóvenes informaron haber conducido bajo los efectos del alcohol durante el último año. Los esfuerzos de prevención han reducido el consumo excesivo de alcohol entre los adultos jóvenes en todo Nebraska. Los datos muestran que el consumo excesivo de alcohol ha disminuido entre ambos sexos desde 2013 (50,8 % hombres, 44,1 % mujeres) hasta 2020 (34,0 % hombres, 30,3 % mujeres).

¿Le preocupa el consumo de alcohol de un ser querido? Los amigos y la familia pueden sentirse incómodos al hablar o reconocer la gravedad y la realidad de lo que están experimentando. Algunas sugerencias para iniciar una conversación significativa:

Trate de ser objetivo y abierto. Haz tu mejor esfuerzo para mantener una mente abierta y mantener la curiosidad.

Haz preguntas abiertas. Estas son preguntas que provocan más que una simple respuesta de “sí” o “no” y conducirán a una conversación más interesante. Por ejemplo, podrías decir “¿Alguna vez has sentido que debes reducir tu consumo de alcohol?”. o “¿Alguna vez se ha sentido mal o culpable por su forma de beber?”

Hágale saber a su ser querido que está siendo escuchado. Usa la escucha activa y reflexiona sobre lo que estás escuchando. Por ejemplo, puedes decir “Escuché que te sientes abrumado y que crees que beber te ayuda a relajarte. ¿Está bien?”

Discuta los efectos negativos del alcohol y lo que eso significa en términos de salud mental y física, seguridad y toma de buenas decisiones.

Al hablar con un adulto joven sobre el alcohol, busque oportunidades para plantear el tema de forma natural. Por ejemplo, para un adolescente que comienza la universidad, las discusiones sobre especializaciones y selección de cursos pueden conducir fácilmente a una conversación sobre cómo el consumo de alcohol puede afectar el éxito académico y las opciones profesionales. Enfatice que cualquier decisión sobre el alcohol debe tomarse siguiendo la ley y su salud. Otros consejos:

Discuta las razones para no beber. Si tiene antecedentes familiares de alcoholismo o problemas con la bebida, sea honesto. Explique que su adolescente podría ser más vulnerable a desarrollar un problema con la bebida.

Enséñele a su estudiante universitario a nunca dejar ninguna bebida desatendida, ya sea que la bebida contenga alcohol o no. Y no acepte una bebida de alguien que no conoce, especialmente si no vio de dónde vino.

Tenga en cuenta que lo más probable es que un estudiante universitario se encuentre en una situación social en la que beba, y algunas de las personas con las que están podrían tener la edad legal para beber. Discuta cómo deben decidir si rechazar o no una bebida, y hable sobre las diversas razones para evitar el alcohol y cómo y cuándo decir que no.

Esté preparado para las preguntas. Un adolescente podría preguntarle si bebió alcohol cuando era menor de edad. Si elige beber, comparta un ejemplo de una consecuencia negativa de su forma de beber.

Recuerde a los estudiantes que beber para lidiar con el estrés, olvidar problemas o tratar de sentirse cómodos en una situación que se siente insegura o amenazante nunca es una buena idea.

¿Le preocupa su consumo de alcohol? Los Institutos Nacionales de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. recomiendan hacerse las siguientes preguntas:

¿Ha tenido momentos en los que terminó bebiendo más o más de lo que pretendía?

¿Ha querido más de una vez reducir o dejar de beber, o lo ha intentado, pero no ha podido?

Más de una vez, ¿se ha metido en situaciones mientras bebía o después de beber que aumentaron sus posibilidades de lastimarse (como conducir, nadar o usar maquinaria)?

¿Tuvo que beber mucho más de lo que bebía antes para obtener el efecto que deseaba? ¿O descubrió que su número habitual de tragos tuvo mucho menos efecto que antes?

¿Ha seguido bebiendo a pesar de que lo estaba haciendo sentir deprimido o ansioso o se sumaba a otro problema de salud? ¿O después de haber tenido un apagón de memoria?

¿Has pasado mucho tiempo bebiendo? ¿O estar enfermo o superar otros efectos secundarios?

¿Ha seguido bebiendo a pesar de que estaba causando problemas con su familia o amigos?

¿Ha encontrado que beber, o estar enfermo por beber, a menudo interfiere con el cuidado de su hogar o familia? ¿O causó problemas laborales? ¿O problemas escolares?

¿Descubrió que cuando los efectos del alcohol estaban desapareciendo, tenía síntomas de abstinencia, como dificultad para dormir, temblores, inquietud, náuseas, sudoración, latidos cardíacos acelerados o convulsiones? ¿O sintió cosas que no estaban allí?

¿Lo han arrestado más de una vez, lo han retenido en una estación de policía o ha tenido otros problemas legales debido a su consumo de alcohol?

¿Necesita hablar u obtener ayuda inmediata en una crisis? Hay ayuda disponible. Si usted o un ser querido necesita ayuda, comuníquese con:

La línea de vida del suicidio y la crisis; llame, envíe un mensaje de texto o chatee al 988

Sitio web de búsqueda de tratamiento de SAMHSA: https://findtreatment.gov/

Su líder religioso, su profesional de la salud o su centro de salud para estudiantes en el campus.

Línea de ayuda para familias de Nebraska: cualquier pregunta, en cualquier momento. (888) 866-8660

Línea Directa de Respuesta Rural, (800) 464-0258

Línea de ayuda para casos de desastre: 1-800-985-5990 (oprime dos para español) o envíe un mensaje de texto con TalkWithUs al 66746.

Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica: 1-800-799-7233 o envíe un mensaje de texto con LOVEIS al 22522

Línea directa nacional de abuso infantil: 1-800-4AChild (1-800-422-4453) o envíe un mensaje de texto al 1-800-422-4453

Línea Directa Nacional de Agresión Sexual: 1-800-656-HOPE (4673)