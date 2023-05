El Instituto de Investigación de Salud Infantil es uno de los 26 sitios que participan en el estudio New England Journal of Medicine.

El Instituto de Investigación de Salud Infantil es un sitio en el estudio Eating, Sleeping and Consoling for Neonatal Opioid Withdrawal (ESC-NOW), un ensayo clínico nacional financiado por los Institutos Nacionales de Salud.

La directora ejecutiva de CHRI, Ann Anderson Berry, MD, PhD, vicepresidenta de investigación del Departamento de Pediatría del Centro Médico de la Universidad de Nebraska y la Cátedra de Investigación Pediátrica Dr. John and Patti Sparks en UNMC, se desempeña como investigadora principal del sitio de estudio local. . Sarah Newman, DNP, enfermera practicante de Nebraska Medicine, trabaja en el equipo nacional de redacción del estudio.

CHRI, una asociación de UNMC y Children’s Hospital & Medical Center, es uno de los 26 sitios que participan en el estudio, que encontró que el enfoque de atención “Eat, Sleep, Console” (ESC) es más efectivo que los enfoques de atención habituales para los pacientes expuestos a opioides. infantes

Los investigadores encontraron que el enfoque ESC redujo sustancialmente el tiempo hasta que los bebés estuvieron médicamente listos para el alta. Los recién nacidos atendidos con ESC estaban médicamente listos para el alta aproximadamente 6,7 días antes y tenían un 63 % menos de probabilidades de recibir tratamiento farmacológico, en comparación con los recién nacidos atendidos con el enfoque habitual utilizando métodos de puntuación tradicionales. Los resultados de seguridad a los tres meses de edad fueron similares entre ambos grupos. El estudio aparece en el New England Journal of Medicine.



El estudio ESC-NOW es un esfuerzo de colaboración entre el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver de los NIH y el Programa de Influencias Ambientales en los Resultados de la Salud Infantil de los NIH. El ensayo está financiado por la Iniciativa a largo plazo Helping to End Addiction, o Iniciativa NIH HEAL, un esfuerzo transinstitucional para acelerar las soluciones científicas para detener la crisis nacional de opiáceos.

La participación de CHRI en el estudio fue posible gracias a la Unidad de Ensayos Clínicos Pediátricos de Nebraska, dirigida por Russell McCulloh, MD, vicecanciller asociado de investigación clínica de UNMC.

Los recién nacidos expuestos a opioides pueden desarrollar síntomas del síndrome de abstinencia neonatal de opioides. Los síntomas pueden incluir temblores, llanto excesivo e irritabilidad y problemas para dormir y alimentarse.

Los hospitales tienen enfoques muy diferentes para el cuidado de estos bebés. A menudo utilizan la Herramienta de puntuación de abstinencia neonatal de Finnegan, o FNAST, para evaluar a los recién nacidos con síndrome de abstinencia neonatal de opioides. FNAST es un extenso sistema de puntuación que evalúa los signos de abstinencia en más de 20 áreas. Se han planteado preocupaciones sobre su subjetividad y sobrestimación de la necesidad de medicación opioide.

Hasta ahora, no ha habido pruebas sólidas que respalden un estándar de atención para estos bebés. Tener evidencia de las mejores prácticas, o un enfoque estándar, para cuidar a estos bebés puede reducir la variabilidad y, por lo tanto, mejorar los resultados para estos bebés y sus familias. El objetivo de este juicio era ayudar a establecer esa base de pruebas.

El enfoque de atención ESC se desarrolló hace aproximadamente ocho años, pero antes de este ensayo aún no se había evaluado rigurosamente en una población grande y diversa de bebés con síndrome de abstinencia neonatal de opioides. ESC proporciona una evaluación basada en la función de la gravedad de la abstinencia centrada en qué tan bien puede comer, dormir y consolarse un bebé. ESC prioriza la atención no farmacológica, incluida una mayor presencia familiar, cargar, envolver y mecer en entornos de bajo estímulo, como tratamiento de primera línea.

ESC empodera a las familias en el cuidado de sus bebés a través de la educación y la toma de decisiones compartida, lo que puede generar confianza y ayudar a las familias a sentirse valoradas y apoyadas.

Para examinar hasta qué punto la ESC podría ser un enfoque de atención óptimo para los bebés con síndrome de abstinencia neonatal de opioides, los investigadores de este estudio reclutaron a 1305 bebés en 26 hospitales de EE. UU., incluido CHRI. Los bebés atendidos con ESC estuvieron médicamente listos para el alta después de un promedio de 8,2 días, mientras que los bebés atendidos con FNAST estuvieron médicamente listos para el alta después de 14,9 días.

El estudio también evaluó si los recién nacidos recibieron terapia con opioides para controlar sus síntomas. Los bebés atendidos con ESC tenían aproximadamente un 63 % menos de probabilidades de recibir opioides (el 19,5 % en el grupo ESC recibió terapia con opioides, en comparación con el 52 % en el grupo FNAST).

Estos hallazgos se basan en los resultados a los tres meses, y está en curso un estudio de seguimiento de dos años de un subconjunto de bebés. Este seguimiento es fundamental para informar aún más sobre la seguridad del enfoque de atención ESC.

El número de protocolo del IRB para el estudio es IRB#0934-19-CB.