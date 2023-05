Lincoln: la División de Servicios para Niños y Familias (CFS) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS), Asistencia Económica (EA) emitirá beneficios de Transferencia Electrónica de Beneficios durante la Pandemia (P-EBT) a los hogares de Nebraska con niños en edad escolar elegibles para comidas escolares gratuitas o a precio reducido y niños en cuidado infantil durante el período del año escolar 2022-2023.

P-EBT es un programa del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) diseñado para proporcionar beneficios en efectivo en una tarjeta EBT para comprar alimentos. Tres pagos P-EBT están disponibles para niños y familias que califiquen. Los beneficios son:

2022-2023 Children in Child Care P-EBT: las familias de Nebraska son elegibles para Children in Child Care P-EBT si:

Todos los niños menores de seis años que sean miembros de hogares SNAP desde el 1 de agosto de 2022 hasta el 11 de mayo de 2023 son elegibles para recibir Children in Care P-EBT.

Un niño no puede recibir la P-EBT del año escolar 2022-2023 y la P-EBT de Children in Care para el mismo mes.

Los niños elegibles recibirán $21 mensuales durante el semestre de otoño (agosto de 2022 – diciembre de 2022). La cantidad para el semestre de primavera se determinará en una fecha posterior.

Las fechas de emisión de Children in Child Care P-EBT son el 17 de mayo de 2023 y el 20 de julio de 2023.

P-EBT de verano de 2023: las familias de Nebraska son elegibles para P-EBT de verano de 2023 si:

Los niños en edad escolar SNAP y no SNAP son elegibles para los beneficios de P-EBT de verano de 2023 si fueron aprobados para recibir comidas gratis o a precio reducido para el último mes de clases, mayo de 2023.

Los niños elegibles recibirán un pago único de $120 para el período de verano de 2023.

Las fechas de emisión para la P-EBT de verano de 2023 son el 12 y el 14 de septiembre de 2023.

P-EBT para niños en edad escolar 2022-2023: las familias de Nebraska son elegibles para los beneficios de P-EBT para niños en edad escolar si:

Se ha determinado que los estudiantes son elegibles para comidas escolares gratuitas o de precio reducido mediante una solicitud o certificación directa a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o elegibilidad de Medicaid para el año escolar 2022-2023;

Los estudiantes asisten a una escuela que ha cumplido con los criterios de elegibilidad de P-EBT al tener una ausencia, cierre o reducción de asistencia u horas relacionadas con COVID-19 durante al menos cinco días consecutivos; y,

Los estudiantes con una ausencia elegible de la escuela por COVID-19 pueden proporcionar verificación si es necesario.

Los niños elegibles recibirán $25 mensuales por uno a cinco días de ausencia, $82 mensuales por seis a 15 días de ausencia o $139 mensuales por 16 o más días de ausencia.

Los estudiantes que se inscribieron en un entorno/academia de aprendizaje completamente virtual o que recibieron educación en el hogar a partir del 27 de enero de 2020 debido a la emergencia de salud pública de COVID-19 y califican para recibir comidas gratuitas o a precio reducido como si todavía asistieran a una escuela participante de NSLP son elegible para los beneficios de P-EBT 2022-2023. Las familias con estudiantes que asisten a un entorno/academia de aprendizaje completamente virtual o educación en el hogar deben completar una solicitud para determinar su elegibilidad para

P-EBT. Las solicitudes deben presentarse antes del 22 de junio de 2023.

Los niños elegibles recibirán $139 mensuales desde agosto hasta abril y $74 para mayo.

Las fechas de emisión de School Children P-EBT son el 22 de junio de 2023 y el 15 de agosto de 2023.

La fecha de emisión de P-EBT completamente virtual y educado en el hogar es el 15 de agosto de 2023.

Las familias que tengan preguntas sobre P-EBT pueden comunicarse con DHHS.NebraskaPEBT@nebraska.gov o llamar al 1-800-383-4278. Incluya la siguiente información en el correo electrónico: el nombre del padre, el número principal de caso, la dirección, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, el nombre del niño y la fecha de nacimiento del niño.