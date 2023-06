Grand Island, Neb.— La Biblioteca Pública se orgullece en presentar la Exhibición Anual de Arte para

Jóvenes como parte del programa de lectura de verano del 2023. Los artistas de edades 10 a 18 años a partir del 1 de Julio del 2023, podrán entrar dos piezas de arte para esta exhibición. El padre o guardián pueden enviar el trabajo de arte de entrada comenzando el Lunes 19 de Junio del 2023.

Las entradas serán aceptadas hasta el Viernes 30 de Junio. Todas las entradas de arte tienen que estar listan para ser colgadas o para ser puestas en el mostrador de cristal. Todas las entradas de arte van a ser fotografiadas para ser mostradas a través de los medios sociales de GIPL’s y incluirán el primer nombre del artista.

La Exhibición de Arte para Jóvenes estará disponible para los ojos del público comenzando el Sábado 1 de Julio del 2023 hasta el Miércoles 2 de Agosto del 2023 en la Alcoba de Arte de la Biblioteca durante horario regular. ¡La Biblioteca alienta a todos para apoyar a nuestros pequeños artistas locales ya que están mostrando su talento!

La Biblioteca Pública de Grand Island sirve a los residentes de la Ciudad de Grand Island y del Condado Hall. Cualquier persona que viva o sea dueño de una propiedad dentro del Condado Hall puede aplicar para obtener una tarjeta de la biblioteca sin costo. Manténgase actualizado con todos los acontecimientos de la Biblioteca en línea en www.gilibrary.org, Facebook, Instagram. Acceda a su cuenta de la biblioteca, busque el catalogo, y descubra nuestras colecciones digitales en https://www.gilibrary.tlcdelivers.com.

Ubicada en 1124 West 2nd Street, La Biblioteca Pública está abierta Domingos 1 P.M a 5 P.M., Lunes y

Martes 9 A.M. a 8 P.M., Miércoles y Jueves 9 A.M a 6 P.M., Viernes 9 A.M. a 5 P.M., y Sábados 11 A.M. a 3 P.M. Por favor contacte a Jeanne Simons al 308-385-5333 ext. 118 o por correo electrónico

jeannes@gilibrary.org con cualquier pregunta sobre este show o programar un show a futuro en la Alcoba de Arte de la Biblioteca Pública de Grand Island.

