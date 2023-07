Consejo Nacional de Seguridad de Nebraska. Cada año se trabaja para educar a la comunidad sobre los peligros asociados con los fuegos artificiales.

La política más segura es dejar los espectáculos de fuegos artificiales a los profesionales. Sin embargo, aquellos que deseen encender fuegos artificiales deben seguir las leyes y ordenanzas de la ciudad de Nebraska. Además, se deben tomar medidas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones.

Fuegos artificiales en números

De las nueve muertes en los EE. UU., seis se asociaron con el uso indebido de fuegos artificiales, una muerte se asoció con un mal funcionamiento del lanzamiento de mortero y dos incidentes se asociaron con circunstancias desconocidas.

Se estima que hubo 11,500 lesiones tratadas en salas de emergencia relacionadas con fuegos artificiales en 2021

Aproximadamente 8500 lesiones relacionadas con fuegos artificiales (o el 74 por ciento del total estimado de lesiones relacionadas con fuegos artificiales en 2021) ocurrieron durante el período de estudio especial de 1 mes entre el 18 de junio y el 18 de julio del año pasado.

Los adultos jóvenes de 20 a 24 años de edad tuvieron la tasa estimada más alta de lesiones relacionadas con fuegos artificiales tratadas en el departamento de emergencias en 2021.

En 2021, hubo aproximadamente 1500 lesiones tratadas en el departamento de emergencias asociadas con petardos y 1100 relacionadas con bengalas.

En 2021, las partes del cuerpo lesionadas con mayor frecuencia por los fuegos artificiales fueron las manos y los dedos (un 31 % estimado de las lesiones) junto con la cabeza, la cara y las orejas (un 21 % estimado).

Alrededor del 32 por ciento de las lesiones relacionadas con fuegos artificiales tratadas en el departamento de emergencias en 2021 fueron por quemaduras.

En 2021, se descubrió que aproximadamente el 31 por ciento de los productos de fuegos artificiales seleccionados y probados contenían componentes que no cumplían con los requisitos, incluidas infracciones de fusibles, presencia de productos químicos prohibidos y sobrecarga de materiales pirotécnicos.

Fuente: Comisión de Seguridad de Productos de Consumo



Estos consejos pueden ayudar a garantizar que su espectáculo de fuegos artificiales sea una explosión sin que nadie sea multado, lesionado o asesinado.

Solo use fuegos artificiales donde sean legales. Solo use fuegos artificiales que sean legales en el lugar donde los dispare, y asegúrese de disparar en fechas que sean legales en su ciudad. No importe fuegos artificiales de otro estado o ciudad para usarlos localmente; es posible que no sean legales donde se encuentra. Compre localmente para asegurarse de que los fuegos artificiales sean legales y seguros.

Use fuegos artificiales solo al aire libre. Esto incluye bengalas y serpientes. Todos los fuegos artificiales se queman y pueden iniciar rápidamente un incendio en una casa. Cuando esté al aire libre, asegúrese de que haya suficiente espacio para apuntar los fuegos artificiales lejos de los espectadores, las casas, los edificios y los materiales inflamables.

Use el lanzamiento de fuegos artificiales en áreas abiertas solo para asegurarse de que no caigan sobre edificios y casas. Especialmente aquellos con tejas de tipo natural (cedro).

Siempre planifique con anticipación para tener agua a mano, ya sea un balde o una manguera.

Tenga un botiquín de primeros auxilios listo y esperando.

Mantenga a los niños pequeños alejados de los fuegos artificiales, ¡incluso de las bengalas! Los niños que usen fuegos artificiales deben tener al menos 12 años y siempre deben ser supervisados de cerca. ¡El 20% de las lesiones causadas por fuegos artificiales en niños son causadas por bengalas!

Use los fuegos artificiales de la forma en que fueron diseñados. Siga las instrucciones de encendido en el paquete. No los combine.

No intente volver a encender las mechas. Espere al menos 20 minutos antes de manipular una mecha, luego sumérjalo en agua antes de desecharlo.¡Use un “persona designado” que no consuma alcohol y use anteojos de seguridad! Encienda un dispositivo a la vez y mantenga una distancia segura una vez que se encienden los fuegos artificiales. No encienda fuegos artificiales en contenedores.

No permita que alguien corra o juegue cerca de los fuegos artificiales.

No use fuegos artificiales mientras consume bebidas alcohólicas.

Siempre limpie después de que haya terminado de celebrar. No tire los desechos a su bote de basura inmediatamente porque pueden volver a prender, para no provocar que los desechos de sus fuegos artificiales se enciendan nuevamente dentro de su bote de basura tiene que mojarlos y dejarlos un rato al exterior para que la llama se extinga por completo.