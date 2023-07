El Museo de Arte de Santa Bárbara (SBMA) se complace en anunciar el nombramiento de Amada

Cruz como directora y directora ejecutiva de Robert y Mercedes Eichholz a partir del 30 de octubre de 2023. Presentada

por el comité de selección del Museo, Cruz fue posteriormente elegida por unanimidad por la Junta Directiva.

“Estamos agradecidos con las más de 100 partes interesadas, incluyendo miembros de la comunidad, empleados,

consejo directivo (pasados y presentes) y donantes que participaron en el proceso de selección. Sus aportes se utilizaron para informar nuestra toma de decisión luego de una búsqueda internacional y la revisión de muchos candidatos impresionantes, estamos encantados con el resultado”, dijo Lynn Cunningham Brown, presidenta del comité de selección.



Cruz llega a SBMA desde el Museo de Arte de Seattle (SAM), donde se desempeñó como directora y directora ejecutiva

de Illsley Ball Nordstrom desde 2019. Ella afirma: “Estoy encantada de unirme a SBMA con su importante misión de

‘integrar el arte en la vida de las personas’. Este cargo inspirador es un llamado para involucrar a las diferentes

comunidades de la región de Santa Bárbara aumentando la relevancia local y la visibilidad global del Museo. Espero

trabajar con el personal y la Junta para construir sobre la base fuerte de exposiciones académicas y programas

educativos sólidos establecidos bajo mi predecesor, Larry Feinberg. A medida que avanzamos en el siglo 21, los museos

enfrentan el desafío de demostrar su propósito al centrar las audiencias y construir una comunidad. Las variadas

colecciones y programas de SBMA ofrecen innumerables formas de celebrar y acoger a una población que se diversifica

rápidamente”.

Nicholas Mutton, presidente de la junta de SBMA, afirma que “Amada tiene un historial comprobado como una

profesional consumada, una líder visionaria y una agente de cambio que ha tenido éxito dondequiera que haya estado.

Estamos aprovechando una maravillosa oportunidad en este momento. Este cambio nos permitirá elaborar juntos una

visión estratégica convincente para el futuro, comprometernos con la comunidad de Santa Bárbara, defender la

inclusión, la diversidad, la equidad y el acceso, empoderar e inspirar a nuestro personal del Museo y mejorar los

recursos de la institución”. Y agrega: “El Museo agradece a Larry Feinberg, que se jubila a fines de este año, por sus

contribuciones durante su exitoso mandato de 15 años en SBMA”.

Durante su carrera de 30 años, Cruz ha ocupado puestos como Directora del Museo de Arte de Phoenix; directora

ejecutiva de Artpace, un programa de residencia para artistas con sede en San Antonio; directora del Museo del Centro

de Estudios Curatoriales en Bard College, donde co-organizó la primera encuesta de museos de los Estados Unidos sobre el trabajo de Takashi Murakami; curador jefe interino y curador Manilow de exposiciones en el Museo de Arte

Contemporáneo de Chicago. Cruz también ha trabajado como creadora de becas y fue directora fundadora del Programade Artistas de los Estados Unidos en Los Ángeles, donde formó relaciones duraderas con artistas de todo el país, y fue responsable de todas las actividades de programación de una iniciativa de las fundaciones Ford y Rockefeller. También ha sido directora ejecutiva de Artadia: The Fund for Art and Dialogue en la ciudad de Nueva York, que otorgó becas a artistas visuales en San Francisco, Houston y Chicago.Nacida en La Habana, Cuba, Cruz recibió una licenciatura en historia del arte y ciencias políticas en la Universidad de Nueva York. Recibió el Premio de defensa de las artes Virginia Cárdenas 2018 de Xico, una institución cultural de Arizona que sirve a artistas latinos e indígenas. En 2015, la revista W la nombró una de las 11 directoras de museos más poderosas de Estados Unidos.

El Museo de Arte de Santa Bárbara es uno de los mejores museos de la costa oeste y es célebre por la excelente calidad de su colección permanente. Su misión es integrar el arte en la vida de las personas a través de exposiciones y

programas especiales reconocidos internacionalmente, así como la presentación reflexiva de su colección permanente.

SBMA se abrió al público en 1941 y gracias a la inmensa generosidad de coleccionistas dedicados, reunió una importante colección de más de 25,000 obras de arte que abarcan más de 5,000 años de creatividad humana.

Museo de Arte de Santa Bárbara, 1130 State Street, Santa Bárbara, CA 93101.

Abierto de martes a domingo de 11 am a 5 pm, jueves gratis por la noche de 5 a 8 pm

805.963.4364 www.sbma.net