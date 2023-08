POR DRA. NANCY ÁLVAREZ

El divorcio está considerado la segunda causa de gran estrés en el

individuo. La primera es la muerte de un familiar cercano, que también es

una situación muy difícil, de duelo y pérdida. Pero lo que más nos preocupa

es el manejo que se le da a este proceso en relación con los hijos.

Los estudios indican que, aunque los hijos tienen una mayor posibilidad de

tener problemas emocionales, si el divorcio es bien manejado, no debe

causar problemas serios. Pero, ¿qué es un divorcio mal manejado? ¿Qué es

un buen divorcio?

Para tener un buen divorcio, se requiere casi lo mismo que para un buen

matrimonio:

-Buena comunicación

-Consideración

-Respeto por el otro

-Lealtad

-Fidelidad

Esto plantea un serio problema: la mayoría de las personas que se divorcian

tienen un mal manejo del proceso. Meten a los niños, le preguntan si se

divorcian o no, forman bandos, hablan mal al niño del otro y lo ven

esporádicamente (una vez que el divorcio se ha efectuado), entre otras

cosas peores. ¿Cómo podemos hacerlo mejor?

-Respetando la imagen del otro, del que se va. Y viceversa. O sea, no

hablar mal del otro, ni permitir que otras personas lo hagan (al menos,

delante de usted).

-Decir y demostrar al niño que se le querrá igual y que no tuvo nada que

ver con el divorcio.

-No inmiscuirlo en el problema de ninguna forma (aunque sea adolescente).

El matrimonio y el divorcio son solo para adultos.

Hay que mantener una relación lo más cordial y adulta posible con su ex y

comunicarse efectivamente. Le parece muy difícil, ¿verdad? Eso es fácil si

se compara con las consecuencias de hacer lo contrario. Pero es difícil

actuar de forma adulta y ecuánime, en medio de un gran dolor y caos

emocional. De ahí que los autores estén de acuerdo en que, dentro de lo

posible, “debemos prevenir el divorcio”.

De todas formas, una pareja con problemas —y en constantes disputas— es

tan dañina a sus hijos como un mal divorcio. Complicado, ¿verdad? Tan

complejo y complicado como el ser humano y sus relaciones. Pero no

imposible. Si no puede solo, ¡para eso están los terapeutas!

