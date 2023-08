El DHHS recuerda a los residentes que eviten los animales salvajes, incluidos los murciélagos, y que vacunen a las mascotas

Lincoln: los habitantes de Nebraska deben ser conscientes del riesgo de contraer la rabia de los animales salvajes, especialmente los murciélagos.

Nueve animales han dado positivo por rabia en lo que va del año, ocho de ellos eran murciélagos.

“Los murciélagos son responsables de portar gran parte del virus de la rabia en Nebraska”, dijo el Dr. Bryan Buss, veterinario de salud pública estatal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska (DHHS). año para la actividad de los murciélagos. Las personas deben tener cuidado con los murciélagos y otros animales salvajes, como los zorrillos, que son otro portador común de la rabia en nuestro estado. transmitirlo a la gente. La rabia es causada por un virus que afecta el sistema nervioso y se transmite por la mordedura de un animal infectado o si la saliva de un animal rabioso entra directamente en una herida abierta o en los ojos, la nariz o la boca de una persona. La rabia es generalmente fatal sin tratamiento preventivo.

Ayude a prevenir la propagación de la rabia siguiendo estos consejos:

Sea un dueño de animales responsable. Trabaje con su veterinario local para mantener las vacunas al día para todos los perros, gatos, hurones y otros animales que tenga y que puedan ser vacunados contra la rabia.

Busque asistencia veterinaria inmediata para su mascota si es mordida por un animal salvaje o callejero o si está expuesta a un murciélago.

Llame a su agencia local de control de animales acerca de la eliminación de animales callejeros en su vecindario.

No toque, alimente ni atraiga involuntariamente animales salvajes con botes de basura abiertos o basura.

Nunca adoptes animales salvajes ni los traigas a tu casa. No trate de cuidar a los animales salvajes enfermos para que se recuperen. Llame a control de animales oa una agencia de rescate de animales para obtener ayuda.

Enséñeles a los niños a nunca tocar animales desconocidos, salvajes o domésticos, incluso si parecen amistosos. “Ama a los tuyos, deja en paz a los demás animales” es un buen principio para que los niños reduzcan el riesgo de mordeduras y contacto con animales rabiosos.

Mantenga las casas y otros edificios para que los murciélagos no puedan entrar.

Si hay un murciélago en su casa, no lo deje salir hasta que hable con los funcionarios de control de animales o de salud pública.

Qué hacer si crees que has tenido contacto directo con un murciélago:

Si lo han mordido o se despierta y encuentra un murciélago en su habitación, debe tratar de capturarlo de manera segura y hacerle una prueba. Se deben tomar las mismas precauciones si ve un murciélago en una habitación con un niño desatendido.

Si usted o un miembro de su familia ha estado muy cerca, ha tenido contacto directo o ha sido mordido por un murciélago, consulte a su médico o al departamento de salud local para obtener ayuda para determinar si podría haber estado expuesto a la rabia y necesita tratamiento preventivo.

Las personas pueden saber cuándo han sido mordidas por un murciélago, pero sus pequeños dientes pueden hacer que sea difícil encontrar una marca de mordedura. Es mejor prevenir que lamentar. Trate de capturar al murciélago de manera segura o llame al control de animales y haga que analicen el murciélago.

Casos de rabia en Nebraska:

2023 –9 casos positivos a la fecha (8 murciélagos y 1 perro)

2022: 21 casos (16 murciélagos, 3 zorrillos, 1 gato y 1 caballo)

2021 – 30 casos (26 murciélagos, 1

zorrillo

, 1 gato, 1 perro y 1 bovino)

2020 – 25 casos (21 murciélagos, 3 zorrillos y 1 caballo)

No se han producido casos humanos de rabia entre los habitantes de Nebraska desde la década de 1920.

Para obtener más estadísticas sobre la cantidad de casos de rabia en Nebraska, visite – http://dhhs.ne.gov/Pages/Rabies.aspx.