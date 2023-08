Hendls aprovecha los talleres agrícolas para veteranos del Centro y las oportunidades de establecer contactos

Durante los últimos seis años, Matt y Emely Hendl han estado perfeccionando sus habilidades agrícolas como familia de agricultores de primera generación. Si bien sienten que se han convertido en expertos en algunas áreas, mantienen la mente abierta cuando tienen la oportunidad de aprender algo nuevo.

Una forma de mantenerse actualizado sobre todo lo relacionado con la agricultura es asistiendo a clases y estableciendo contactos con otros agricultores.

El Centro de Asuntos Rurales ha patrocinado muchas de esas clases, incluida una serie de talleres virtuales y en granjas para miembros activos del servicio militar y veteranos militares que navegan un año en la vida de un granjero veterano. Durante los últimos tres años, estos talleres han destacado diferentes aspectos de la agricultura, incluida la horticultura, la producción de carne de cerdo y la producción de aves y huevos.

Matt es un veterano de la Marina, por lo que los Hendl han tenido la oportunidad de participar en estos talleres desde el principio. A lo largo de los años, el personal del Centro le ha pedido a la pareja que asista como asesores y comparta sus conocimientos con otros asistentes. También se unieron a sesiones en línea y participaron en discusiones grupales y talleres de tareas individuales.



Emely dice que adquirieron conocimientos valiosos y también pudieron ayudar a otros.

“Intervenimos durante las clases en línea cuando era apropiado o cuando teníamos algo de valor que agregar”, dijo. “Hemos aprendido mucho de todos los involucrados, desde lo legal hasta lo holístico y el marketing. Siempre me encanta aprender sobre nuevas formas de cultivar verduras. Los consejos y trucos para cultivar en Nebraska son una ventaja, ya que no es tan sencillo como clavar una semilla en la tierra”.

Los Hendl han aplicado lo que han aprendido en su operación, Anchor Meadow Farm en Milford, Nebraska, donde crían cerdos de raza tradicional KuneKune para obtener carne de cerdo de pastoreo rica en nutrientes, así como abejas para productos de miel y cera de abejas. Aunque solían criar gallinas para obtener huevos, decidieron dejar ese esfuerzo porque las gallinas no querían cooperar y algunas no sobrevivieron a los zorros y búhos allí.

Asistir y participar en los talleres “Un año en la vida” del Centro le ha dado a la pareja la oportunidad de conectarse con otros agricultores también.

“Me ha motivado mucho ayudar a otros a aprender a evitar errores costosos como los que cometimos al principio”, dijo Emely. “Descubrí cómo establecer metas, encontrar nuevos recursos de ayuda y conocí a muchos amigos con ideas afines. Aprender de los demás y conocer gente nueva es de gran ayuda”.

A través de esta red, han adquirido consejos sobre comercialización agrícola, han aprendido cómo solicitar subvenciones y mucho más. Han ofrecido a otros agricultores consejos sobre formas sencillas de criar cerdos con buen temperamento, así como sobre cómo crear productos con valor agregado.

“Asegúrese de que haga lo que haga, sea un proyecto de doble propósito”, dijo Emely. “Por ejemplo, la manteca de cerdo es tan valiosa como el tocino. Lo mismo ocurre con la cera de las colmenas de abejas para hacer bálsamos labiales y barras de loción y no solo miel cruda de flores silvestres. Además, el factor polinizador crea constantemente nuevos cultivos de cobertura para que coman los cerdos”.

En el futuro, los Hendl esperan organizar eventos en su granja para enseñar a otros lo que hacen y lo que ofrece su granja. También quieren cultivar más hortalizas para ofrecer kits de comida con sus productos porcinos.

Esperan seguir trabajando con el Centro también.

“No podemos agradecer lo suficiente al Centro por incluirnos en este viaje y continuar ofreciendo clases increíbles para todos”, dijo Emely.

Para obtener más información sobre los eventos del Centro, incluido “Un año en la vida de un productor avícola”, visite cfra.org/events.

Fotos destacadas, desde arriba: Emely liderando una clase de AgVets en 2022, retrato de la familia Hendl, Emely mostrando a los asistentes de AgVets las características de un cerdo Kune Kune, un cerdo Kune Kune.

| Fotos de Kirstin Bailey, retrato enviado.