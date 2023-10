Grand Island, Neb. – El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Grand Island anuncia el periodo de quema al aire libre restrictivo que ocurrirá desde el Domingo 8 de Octubre hasta la tarde del Sábado 21 de Octubre desde las 8 a.m. a 8 p.m.

Los residentes tendrán que comprar un permiso de $10 para poder participar en el periodo de quema al aire libre restrictivo. El permiso puede ser comprado entre semana, desde el 2 de Octubre hasta el 20 de Octubre, desde las 8 a.m. a las 5 p.m., en la ventanilla del Departamento de Bomberos en Grand Island City Hall, 100 E. First Street. Los residentes que quemen sin permiso serán multados.

El periodo de quema está restringido a propiedades de propietarios u ocupantes de viviendas privadas de una y dos familias. Propiedades comerciales no son permitidas participar en la quema abierta. Las quemaduras están restringidas a hojas y maleza autóctona de la propiedad y se permiten donde no se crean molestias o peligros. Los ejemplos incluyen ramas de árboles, ramas de árboles, hojas y desechos de jardín. Es una violación del estatuto estatal mover hojas o maleza a otra propiedad para quemar.

Los lugares de incendio para pilas de hojas y maleza de mas de tres pies de diámetro o dos pies de altura deben estar al menos a 50 pies de distancia de cualquier estructura u otro material combustible. Los lugares de incendio para pilas de hojas y maleza de menos de tres pies de diámetro y dos pies de altura deben estar al menos a 25 pies de cualquier estructura u otro material combustible, a menos que el fuego este contenido dentro de

un aparato o barril de combustión aprobado que tenga media pulgada, pantalla de malla de alambre que cubra toda la abertura y dicho recipiente o barril este ubicado a no menos de 15 pies de cualquier estructura u otro material combustible.



Se recuerda a los residentes que no se permite quemar durante las épocas en que la velocidad del viento sea mayor de 15 millas por hora. Además, el departamento de bomberos puede prohibir la quema al aire libre si las condiciones climáticas se vuelven cálidas, secas y ventosas. Si este es el caso una notificación aparecerá en www.facebook.com/GI.FireDepartment o a envidado a las entidades de medios locales. Siempre que el titular de un permiso cuestione si es seguro o no quemar en un día en particular, por favor llame al 308-389-0220 de 8 a.m. a 5 p.m., de Lunes a Viernes o después de horas o fines de semana al 308-379-9912.

Además, no está permitido quemar en lugares públicos, en la ciudad y en callejones. Los fuegos abiertos deben ser atendidos constantemente por un adulto hasta que se apague el fuego. Un suministro de agua u otro equipo de extinción debe estar fácilmente disponible para su uso.

El periodo disponible para quemar al aire libre está programado dos veces al año; empezando en tercer Domingo en Abril y corre por un periodo de 14 días y de nuevo en segundo Domingo de Octubre y corre por un periodo de 14 días.

El código de ciudad 16-11 establece más detalles sobre la quema a cielo abierto y se puede encontrar en www.grand-island.com/citycode o los residentes pueden contactar al Departamento de Bomberos de Grand Island en City Hall al 308-385-5450 o a cualquier de las cuatro estaciones. Un folleto está disponible en línea en http://grand-island.com/home/showdocument?id=4664.

El Departamento de Bomberos les quiere recordar a los residentes que la estación transfer acepta hojas, ramas de árbol sin costo; por lo tanto, el departamento de bomberos recomienda este medio de limpieza del patio sobre el uso de fuegos.

Para más información sobre el periodo de quemar al aire libre llame al 308-385-5444 ext. 220