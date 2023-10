Grand Island, Neb. Cada año, el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Grand

Island responde a emergencias relacionadas con el monóxido de carbono (CO). Esto es

especialmente cierto a medida que el clima se vuelve más frio y los residentes comienzan a preocuparse por sus hogares.

Se había hecho referencia al CO como el asesino invisible porque es un gas incoloro einodoro que acecha a las victimas desprevenidas. El CO se genera cuando combustibles como la gasolina, la madera, el carbón, el gas natural, el propano, el petróleo y el metano

se queman de forma incompleta. Sin una alarma de CO que funcione, muchas personas a menudo no saben que han estado expuestas hasta que es demasiado tarde.

Según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), el CO ingresa al cuerpo a través de la respiración. La intoxicación por CO puede confundirse con síntomas de gripe, intoxicación alimentaria y otras enfermedades. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, náuseas, mareos y/o dolores de cabeza. Los niveles altos de CO pueden ser fatales en cuestión de minutos. El Departamento de Bomberos de Grand Island y la NFPA recomiendan los siguientes tips de seguridad relacionados a CO:

Instala alarmas de CO en el centro afuera de cada habitación en la casa.

Pruebe las alarmas de CO por lo menos cada mes y reemplace de acuerdo las instrucciones.

Si escucha los sonidos de la alarma de CO, inmediatamente muévase a un lugar donde haya aire fresco. Llame para pedir ayuda y manténgase afuera hasta que la residencia haya sido checada por un personal de la Emergencia.

No haga funcionar vehículos ni otros equipos que funcionen con gasolina en un garaje. A que las puertas del garaje estén abiertas, Co puede llegarse a acumular niveles peligrosos y puede encontrar la manera de llegar dentro de la residencia.

Revise calderas, calentadores de agua, estufas y chimeneas por lo menos una vez al año para asegurar que estén funcionando adecuadamente y estén adecuadamente ventilado.

De acuerdo con el jefe de Bomberos Cory Schmidt, “Por favor haga que un profesional revise su caldera y otros aparatos que funcionan con gas para asegurarse de que tengan la ventilación adecuada y funcionen según lo previsto. También asegúrese de que su hogar tenga alarmas de monóxido de carbono. Las alarmas de monóxido decarbono son tan importantes como las alarmas para detectar incendios en términos de asegurar nuestra seguridad en casa y se han comprobado que ayudan a salvar vidas.”

Para más información sobre alarmas de CO o cualquier tema relacionado con el Departamento de Bomberos, por favor visite www.facebook.com/GI.FireDepartmment o

www.twitter.com/GIFireDept, en línea en www.grand-island.com/fire, o llame al 308-385-5444 ext. 220.

