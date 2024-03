GRAND ISLAND– El cáncer de piel es el cáncer más común en los EE. UU. y afecta a una de cada cinco personas según la Academia Estadounidense de Dermatología.

Para ayudar a detectar el cáncer de piel en sus etapas iniciales, cuando es más tratable, CHI Health St. Francis ofrece una prueba de detección gratuita desde las 10 am hasta el mediodía del jueves 28 de marzo en la sala de conferencias 5 del hospital, 2620 W Faidley Ave. No es necesario registrarse.

Este evento es una evaluación rápida y no debe reemplazar ni sustituir los exámenes anuales.

Los proveedores de atención médica de Grand Island Dermatology y St. Francis inspeccionarán la piel de los participantes en busca de signos de cáncer. El examen no es privado y solo se revisará la piel expuesta.

Para obtener más información, llame al (308) 398-8912 o visite Cancer Care