Este fin de semana inicia el horario de verano en prácticamente todo el territorio de Estados Unidos. El también conocido como Daylight Saving Time (DTS), inicia este 10 de marzo y se mantendrá hasta el primer fin de semana de noviembre. La intención de esta medida es ahorrar energía y extender las horas de luz. Pero, ¿se adelanta o atrasa el reloj? El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), explica que el primer horario de verano se instaló en 1918, aunque con el tiempo ha sufrido algunas modificaciones hasta que en 1966 se desarrollaron tal como está actualmente. Así, este fin de semana, a las 2 a.m., se adelantará una hora el reloj.

Si bien en la mayoría del territorio estadounidense se lleva a cabo este cambio de horario, su aplicación no es obligatoria, por lo que en algunos casos no se realiza la transición, eso incluye a: Hawái, Samoa americana, Guam, Islas Marianas del Norte. , Puerto Rico, Islas Vírgenes y en gran parte de Arizona, excluyendo únicamente a la reserva india de la comunidad navajo.

Posturas a favor y en contra del horario de verano en Estados Unidos

A pesar de que lleva años aplicándose, recientemente se ha generado un debate acerca de si el horario de verano en verdad trae beneficios a los estados, pues muchos están en contra de su aplicación.

En diversos estados se ha hablado sobre la posibilidad de mantener una hora estándar durante todo el año. Sin embargo, la legislación no ha sido aprobada. Y es que, mientras algunos argumentan que la hora extra de luz del día les beneficia, especialmente cuando se trata de actividades al aire libre, otros más señalan que hay impactos negativos en la salud y que el tiempo de luz ganado no hace una diferencia importante.