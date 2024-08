Deja mucho que desear estos juegos olímpicos en Paris, todos esperábamos con ansias poder disfrutar de estas Olimpiadas, pero nadie esperaba que este evento mundial se volviera un circo de burla y falta de respeto para muchos países. Utilizando este evento mundial para apoyar y promover la Diversidad de género, a través de presentaciones que hacen alusión al movimiento LGBT, este movimiento es igual a diversidad no procreativa, quiere decir que no pueden procrear. Las tendencias ya sea hablando de moda o de modismos impuestos por la sociedad en que vivimos a través de nuestro gobierno, los cuales promueven a través de los medios de comunicación, es lo que se conoce hoy en día como movimientos sociales, quiere decir que un grupo de personas inicia un movimiento a través de una marcha promoviendo su ideología y ahí se van uniendo mas y mas personas hasta hacer de esto un movimiento social apoyado por el gobierno y los medios de comunicación. Pero lamentablemente los movimientos sociales más populares como el de LGBT, el Feminismo y el de los activistas que luchan por el derecho al borto en EEUU, son los que tienen un lugar en cada campaña electoral, son usados para promover y ganar votos electorales. También son los que hacen la noticia día tras día. ¿Esto hace que me pregunte porque la sociedad y el gobierno apoyan y promueven estas ideologías hasta el punto de imponerte este movimiento para cambiar tu propia ideología? Esta imposición se vive todos los días en las escuelas y en los lugares de trabajo, cuando lo más correcto sería que hubiera un respeto mutuo entre cada ideología. ¿Porque solo se promueve diversidad de género en todos los medios de comunicación al grado de hacerte creer que esto es la manera más correcta de vivir? Creo que concebir un hijo y tener una familia donde mama y papa tengan un lugar particular es también una buena ideología que defender y promover, creo que el defender el derecho a la vida también es una buena ideología que promover y defender. Pero no vemos que estos grupos sean noticia o que estos movimientos sociales sean apoyados o promovidos nacional e internacionalmente, o que los medios estén defendiendo estas ideologías, sino todo lo contrario. Esto nos ha llevado a una sociedad en guerra entre la diversidad de género como LGBT, que es un grupo de personas no heterosexual, que practican y promueven la ideología de vivir su sexualidad con persona de su mismo sexo eliminando a si la posibilidad de procrear o concebir otro ser humano, dando fin a lo que hoy llamamos familia, porque si no procreamos no habrá más hermanos, hijos, sobrinos etc… no existirá nada a lo que podamos llamar familia. Pero tenemos a la diversidad heterosexual, que cree en la ideología de vivir su sexualidad con el género opuesto, ósea hombre y mujer, en donde existe la posibilidad de procrear o de concebir un ser humano, y poder formar una familia. Respetar cada ideología es importante, pero creo que se debería apoyar y promover de la misma manera ambos movimientos, no solo el que lucha por sus propios intereses, también por el que promueve el amor a la vida y a la familia.

Si los organizadores de las olimpiadas de París 2024 no hubieran incluido la Agenda de Diversidad de género en este evento mundial, no estarían compitiendo hombres contra mujeres, desatando polémica y molestia mundial. Sin olvidar que este evento representa el deporte y la salud. Ahora entenderemos estas famosas palabras que un día fueron dichas por este histórico personaje de la revolución mexicana, “El Respeto al derecho ajeno es la Paz. (Benito Juárez). Siempre debe existir el respeto mutuo ante cada diversidad, pero si cada día la sociedad trata de hacerte sentir antisocial o homofóbico solo por no compartir esta diversidad de género, entonces no existe ni la libertad ni el respeto.