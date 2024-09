El sospechoso del tiroteo en la escuela de Georgia hace su primera aparición en la corte

El joven de 14 años acusado de matar a dos compañeros de estudios y dos profesores en su escuela secundaria de Georgia hizo su primera aparición en la corte el viernes, y su padre, que fue arrestado el jueves por la noche, comparecerá poco después.

Colt Gray se presentó en persona, vestido con un uniforme verde de prisión y con las manos y los tobillos esposados ​​a la cintura en la audiencia en el juzgado del condado de Barrow, tras haber sabido previamente que planeaba asistir por enlace de video. Viajó desde el centro de detención juvenil en el que se encuentra recluido. Está detenido allí como menor, aunque se espera que sea juzgado como adulto.

El sospechoso ha sido acusado de cuatro cargos de homicidio grave después de que fuera arrestado el miércoles tras un tiroteo con armas de fuego en la escuela secundaria Apalachee en Winder, en las afueras de Atlanta. Cuatro personas fueron asesinadas a tiros: los estudiantes Mason Schermerhorn y Christian Angulo, ambos de 14 años, y los profesores de matemáticas Richard Aspinwall, de 39 años, y Cristina Irimie, de 53.

Otras nueve personas resultaron heridas, de las cuales se cree que siete sufrieron heridas de bala.

El joven Gray no se declaró culpable el viernes, pero respondió que sí cuando el juez le preguntó si sabía leer y escribir, y estaba acompañado por un abogado.

El juez, Currie Mingledorff, inicialmente le dijo al chico de 14 años que podía enfrentarse a la pena de muerte, pero más tarde lo llevó de nuevo al tribunal para decirle que, como es menor de 18 años, no se enfrenta a la pena de muerte y se enfrenta a la pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, si es condenado.

El adolescente se sentó a unos 3 metros frente a un banco público lleno de 18 padres y otros familiares de las cuatro víctimas asesinadas.

Entre los familiares se encontraban los padres de Mason Schermerhorn, uno de los dos estudiantes de 14 años asesinados en el tiroteo. La madre del chico sostenía en su regazo un peluche de Mickey Mouse; su hijo esperaba con ansias unas próximas vacaciones en Walt Disney World. Se podía ver a los familiares enjugándose las lágrimas e intentando consolarse mutuamente.

El padre del adolescente, Colin Gray, de 54 años, fue llevado a la corte también encadenado aproximadamente una hora después que su hijo, vestido con una bata de prisión gris y blanca.

Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás y se lo podía escuchar llorar mientras le leían sus derechos y le decían que enfrentaba un total de hasta 180 años de prisión por dos cargos de asesinato en segundo grado, cuatro cargos de homicidio involuntario y ocho cargos de crueldad hacia los niños.

El jueves por la noche, CNN informó que Colin Gray les dijo a los investigadores esta semana que le había dado el rifle estilo AR-15 a su hijo en diciembre del año pasado como regalo de Navidad, habiéndolo comprado en una tienda de armas local. Eso habría sido siete meses después de que el FBI entrevistara tanto al padre como al hijo en mayo de 2023 después de haber sido avisados ​​sobre amenazas de cometer un tiroteo en la escuela publicadas en la plataforma de redes sociales de juegos Discord.

Esa investigación finalmente se cerró después de que los investigadores no pudieron corroborar las amenazas.

Está previsto que el padre y el hijo tengan sus audiencias preliminares en el tribunal el 4 de diciembre.

Mientras tanto, la división ideológica de Estados Unidos sobre el control de armas se extendió a la campaña presidencial después de que JD Vance, el candidato republicano a la vicepresidencia, expresara su pesar por el hecho de que los tiroteos en las escuelas se hubieran “convertido en un hecho de la vida” en Estados Unidos.

Los comentarios de Vance, a raíz del tiroteo en Georgia, provocaron una disputa política después de que los demócratas los describieran como una prueba de la falta de empatía, mientras que los republicanos afirmaron que los comentarios habían sido sacados de contexto.

Vance pidió más medidas de seguridad en las escuelas sin mencionar el control de armas, mientras que los demócratas, entre ellos Kamala Harris y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, quieren la prohibición de los rifles de asalto, más controles de antecedentes y otras medidas de seguridad con las armas.

Cuando se le preguntó sobre el tiroteo de Georgia mientras hablaba en un mitin de campaña en Phoenix, Arizona, el jueves por la noche, Vance dijo: “No me gusta esto. No me gusta admitirlo. No me gusta que esto sea un hecho de la vida. Pero si eres un psicópata y quieres aparecer en los titulares, te das cuenta de que nuestras escuelas son blancos fáciles”.

Nota publicada en inglés y traducida al español por BDN