El 29 de mayo, las personas podrán disfrutar de las piscinas infantiles de Island Oasis y Grand Island por primera vez desde agosto de 2019. Debido a COVID-19, Lincoln Pool fue la única instalación de natación al aire libre que abrió en 2020. El despido de casi 20 meses hace que la reapertura de Island Oasis sea un poco más desafiante de lo que suele ser, dijo el Superintendente de Recreación Jeremy Bachmann de Grand Island Parks and Recreation. Después del largo período de inactividad, hay muchos más escombros que limpiar, no solo en la piscina sino también en las tuberías. Los escombros consisten en hojas, arena y tierra. Durante el invierno, parte de la arena de la zona de juegos de Island Oasis se vierte en la piscina. Algunos de los escombros entran en las tuberías. El miércoles, los trabajadores llenaron parcialmente la piscina de Island Oasis y encendieron todas las bombas y motores. Encontraron "una serie de fugas en las válvulas y los sellos y cosas por el estilo", dijo Bachmann. Además, toda la suciedad acumulada en las tuberías "básicamente convirtió la piscina en un color de lago fangoso", dijo Bachmann. El jueves, los trabajadores vaciaron la piscina. Ahora que saben dónde están todas las fugas, pasarán las próximas dos semanas tratando de solucionarlas. Cuando la piscina se llena cada año, se espera un color de lago fangoso "un poco, pero no tanto como este año", dijo Bachmann. “Siempre está un poco sucio y, por lo general, podemos filtrarlo. Pero este año fue bastante malo ". La cuadrilla tuvo que drenar la piscina de todos modos, para arreglar algunas de las fugas y reemplazar las válvulas. Además, los trabajadores pintaron el fondo de la piscina porque parte de la pintura se había desconchado durante los últimos dos años. En el espacio verde de Island Oasis, Bachmann y su equipo están pasando por rociadores. Algunos necesitan ser reemplazados debido al desgaste y al proceso normal de pasar de la congelación a la descongelación cada primavera. Otro problema es la disponibilidad de válvulas, juntas y otros equipos necesarios. COVID-19 ha hecho que esos artículos tengan una gran demanda. A veces, se necesita mucho tiempo para obtener las piezas. Un fontanero le dijo a Bachmann el jueves por la mañana que trabajará duro para conseguir las piezas. Cuando se llena, la piscina Island Oasis contiene 360.000 galones de agua. Debido al largo período de sequía, el río lento no es lo único inactivo en Island Oasis esta primavera. Los trabajadores han pasado "mucho más tiempo aquí que en el pasado", dijo. Pero, dijo, están trabajando duro para que las piscinas estén listas para abrir el sábado 29 de mayo. VIA: THE INDEPENDENT