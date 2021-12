By

Ciertos solicitantes de la condición de no inmigrante U pueden recibir un reembolso por solicitudes de autorización de empleo.

USCIS rechazó por error ciertas solicitudes de autorización de empleo (Formulario I-765, Solicitud de autorización de empleo) de los solicitantes de estatus de no inmigrante U que se presentaron sin una tarifa (o solicitud de exención de tarifas) desde el 14 de junio hasta el 29 de septiembre de 2021. USCIS también Tarifas aceptadas por error cuando ciertos solicitantes de la condición de no inmigrante U presentaron innecesariamente una tarifa con su Formulario I-765. USCIS está rastreando este problema y está comprometido a corregir errores y espera emitir reembolsos antes del 22 de marzo de 2022.

El 14 de junio de 2021, USCIS implementó un proceso que permite a las personas que viven en los Estados Unidos con un Formulario I-918 de buena fe pendiente, Petición de estatus de no inmigrante U, que garantizan un ejercicio favorable de discreción para recibir autorización de empleo y acción diferida. Bajo esta política, no hay tarifa por un Formulario I-765 inicial presentado bajo 8 CFR 274a.12 (c) (14).

USCIS puede proporcionar un reembolso a las personas si presentaron un Formulario I-765 inicial relacionado con la determinación de buena fe bajo la categoría de elegibilidad (c) (14) desde el 14 de junio hasta el 29 de septiembre de 2021, y pagaron una tarifa (ya sea cuando presentada por primera vez, o si volvió a presentar después de un rechazo por falta de tarifa). USCIS está tomando medidas para identificar a los solicitantes afectados y establecer un proceso para emitir reembolsos antes del 22 de marzo de 2022, cuando corresponda.

USCIS proporcionará información adicional sobre estos pasos. Si cree que USCIS aceptó su tarifa por error y no recibe un reembolso antes del 22 de marzo de 2022, puede comunicarse con USCIS:

Centro de servicio de Vermont: HotlineFollowupI918I914.vsc@uscis.dhs.gov

Centro de servicio de Nebraska: NSC765C14inquiries@uscis.dhs.gov

Las personas que presentaron un Formulario I-765 inicial relacionado con la determinación de buena fe bajo la categoría de elegibilidad (c) (14) desde el 14 de junio hasta el 29 de septiembre de 2021, cuyo Formulario I-765 fue rechazado por falta de tarifa, y que no ha vuelto a presentar, puede volver a enviar el Formulario I-765 sin cargo.

Las páginas web de USCIS para el Formulario I-765 y el Formulario I-918 tienen información e instrucciones adicionales. USCIS procesó correctamente los Formularios I-765 presentados a partir del 30 de septiembre de 2021. Para obtener más información sobre el proceso de determinación de buena fe, visite el Manual de políticas de USCIS.