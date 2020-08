Puede que te guste fumar marihuana, pero ella no ama tu corazón, según la nueva declaración científica de American Heart Association sobre la marihuana.

“American Heart Association recomienda que las personas no fumen ni vaporicen ninguna sustancia, incluidos los productos de cannabis, debido al daño potencial al corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos”, dijo la Dra. Rose Marie Robertson, subdirectora científica y médica del American Heart Association, en un comunicado.

La nueva declaración científica, publicada el miércoles en la revista AHA journal Circulation, examinó la investigación existente sobre la conexión entre el cannabis y el corazón.

La declaración que encontró que la hierba tiene “el potencial de interferir con los medicamentos recetados”, así como “desencadenar enfermedades o eventos cardiovasculares, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares”, dijo el farmacólogo clínico Robert Page II, quien presidió el grupo de redacción médica para la declaración.

Cualquier persona que planee usar marihuana debe discutir los posibles riesgos con su profesional de la salud primero, dijo Page, quien es profesor en el departamento de farmacia clínica y medicina física / rehabilitación en University of Colorado Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences en Aurora, Colorado.

“Si las personas eligen usar cannabis por sus efectos medicinales o recreativos, las formas orales y tópicas, para las cuales se pueden medir las dosis, pueden reducir algunos de los posibles daños”, dijo Page en un comunicado.

“También es de vital importancia que las personas solo usen productos de cannabis legales porque no hay controles sobre la calidad o el contenido de los productos de cannabis que se venden en la calle”, agregó.

Complicaciones cardíacas

Algunos de los estudios analizados por el grupo médico encontraron anormalidades en el ritmo cardíaco, como taquicardia y fibrilación auricular, que podrían ocurrir dentro de la hora después de que se fuma la hierba que contiene THC. El THC, o tetrahidrocannabinol, es la sustancia psicoactiva dentro de la marihuana que crea un “subidón”.

El tetrahidrocannabinol también puede causar un ritmo cardíaco más rápido, aumentar la necesidad de oxígeno del corazón, alterar las paredes de las arterias y contribuir a una presión arterial más alta mientras está propenso, según otros estudios.

“El humo del cannabis contiene componentes similares al humo del tabaco”, dijo Page, y los estudios muestran aumentos similares al tabaco en el monóxido de carbono y el alquitrán en la sangre de un fumador de marihuana después de fumar marihuana, independientemente del contenido de THC.

El dolor de pecho, los ataques cardíacos, las alteraciones del ritmo cardíaco y otras afecciones cardíacas graves están asociadas con la intoxicación por monóxido de carbono del tabaco y la marihuana, según el comunicado.

Para cualquier persona con enfermedad cardíaca existente, los riesgos aumentan. Fumar hierba ha desencadenado ataques cardíacos, un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca en personas con enfermedades cardíacas subyacentes, según muestran los estudios.



En comparación, el CBD, o el cannabidiol, uno de los otros 80 químicos en el cannabis, no da el “alto” típicamente asociado con el THC. Tampoco parece causar daño al corazón.

De hecho, los estudios revisados ​​por el grupo médico mostraron posibles vínculos con una presión arterial más baja, una frecuencia cardíaca reducida y menos inflamación, que es un culpable subyacente del estrechamiento de las arterias que puede provocar enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Sin embargo, a pesar de los cientos de productos que actualmente se venden sin receta y en línea, solo hay un producto derivado del CBD aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU., Escribió el grupo.

Necesidad ‘urgente’ de investigación en profundidad

Hay una advertencia para todos estos hallazgos de investigación: los estudios existentes sobre la marihuana y el corazón son “estudios a corto plazo, observacionales y retrospectivos, que identifican tendencias pero no prueban causa y efecto”, dijo Page.

Hay una necesidad “urgente” de “estudios prospectivos a corto y largo plazo cuidadosamente diseñados sobre el consumo de cannabis y la seguridad cardiovascular”, agregó Page.

Pero eso es difícil de hacer en el clima actual, porque la marihuana está clasificada como una sustancia controlada de la Lista I por la Agencia de Control de Drogas de EE. UU. Eso limita drásticamente la investigación y la DEA debería eliminar esas restricciones para que los científicos puedan estudiar mejor los efectos de la marihuana, aconsejó el grupo.

Además, el grupo médico recomendó que el cannabis formara parte de los esfuerzos de control y prevención del tabaco de la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU., Lo que puede significar que habría restricciones de edad sobre quién puede comprar hierba, regulaciones de minoristas e incluso impuestos especiales.

American Heart Association está revisando la declaración científica y lanzará nuevas actualizaciones de políticas en las próximas semanas, según Michelle Kirkwood, portavoz de la AHA.

“El público necesita información científica válida y basada en hechos sobre el efecto del cannabis en el corazón y los vasos sanguíneos”, dijo Page.

“La financiación de la investigación a nivel federal y estatal debe aumentarse para igualar la expansión del consumo de cannabis, para aclarar las posibles propiedades terapéuticas y ayudarnos a comprender mejor las implicaciones cardiovasculares y de salud pública del consumo frecuente de cannabis”.