“NCDHD felicita a las comunidades por las prácticas de distanciamiento social.

Cero casos positivos del evento de prueba “.

El Departamento de Salud del Distrito Norte Central (NCDHD), con asistencia de la Guardia Nacional de Nebraska, realizó pruebas de muestra de COVID-19 en O’Neill y Bloomfield para el distrito NCDHD el viernes 17 de abril. NCDHD quisiera tomarse el tiempo para agradecer a todos los que participaron en las pruebas por su tiempo y cooperación. Debido a todo el trabajo duro y la diligencia que nuestros miembros de la comunidad están ejerciendo con las prácticas de distanciamiento social y siguiendo las Medidas de Salud Dirigidas, nos complace informar cero resultados confirmados de COVID-19 del evento de prueba.

A NCDHD le gustaría transmitir que estamos viendo un aumento en los casos positivos en las comunidades vecinas del distrito en áreas como Norfolk, Dakota City y Grand Island. Por lo tanto, el NCDHD está alentando a los miembros de la comunidad de nuestro distrito a continuar practicando el distanciamiento social, seguir las medidas de salud dirigidas, comprar localmente, usar coberturas faciales en público, permanecer con su familia nuclear y continuaremos aplanando la curva.

A NCDHD le gustaría enfatizar que la prueba que se completó durante el evento fue una muestra instantánea. Esto no significa que los miembros de la comunidad aún no tenían COVID-19. Además, estos clientes podrían obtener COVID-19 en el futuro. NCDHD también quisiera recordarles a los residentes del distrito que estamos en el día 11 de 21 para las 6 Reglas a seguir para mantener saludable a Nebraska emitidas por el gobernador Ricketts. Todos los días, los miembros de nuestra comunidad siguen estas guías para ayudar a aplanar la curva.

Quedarse en casa. Sin mandados no esenciales y sin reuniones sociales. Respeta el límite de diez personas.

Distancia socialmente tu trabajo. Trabaje desde casa o use la regla de los seis pies tanto como sea posible en el lugar de trabajo.

Compre solo y solo compre una vez por semana. No lleves familia contigo.

Ayude a los niños a seguir el distanciamiento social. Jugar en casa No hay deportes grupales. Y no hay parques infantiles.

Ayude a las personas mayores a quedarse en casa comprándolas. No visite centros de atención a largo plazo.

Haga ejercicio todos los días en casa o con una actividad socialmente alejada.