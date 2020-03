¿Cómo cuido a alguien que está en cuarentena en mi casa?

Si está brindando atención a una persona infectada o sospechosa de estar infectada con COVID-19, tenga en cuenta lo siguiente. Estas instrucciones también están disponibles en CDC.gov.

Los miembros del hogar, las parejas íntimas y los cuidadores en un entorno que no sea de atención médica pueden tener contacto cercano (a menos de 6 pies) con una persona con COVID-19 sintomático confirmado por laboratorio o una persona bajo investigación. Las personas en contacto cercano deben controlar su salud y llamar a su proveedor de atención médica de inmediato si desarrollan síntomas sugestivos de COVID-19 (por ejemplo, fiebre, tos, falta de aliento).

Aquellos en contactos cercanos también deben seguir estas recomendaciones:

Asegúrese de comprender y ayudar al paciente a seguir las instrucciones de su proveedor de atención médica para los medicamentos y la atención. Debe ayudar al paciente con necesidades básicas en el hogar y brindar apoyo para obtener alimentos, recetas y otras necesidades personales.

Monitoree los síntomas del paciente. Si el paciente se enferma, llame a su proveedor de atención médica y dígale que el paciente ha sido confirmado por laboratorio o está bajo investigación por COVID-19. Esto ayudará a que el consultorio del proveedor de atención médica tome medidas para evitar que otras personas en el consultorio o la sala de espera se infecten. Pídale al proveedor de atención médica que llame al departamento de salud local o estatal para obtener orientación adicional. Si el paciente tiene una emergencia médica y necesita llamar al 911, notifique al personal de despacho que el paciente tiene o está siendo evaluado por COVID-19



Los miembros del hogar deben permanecer en otra habitación o estar separados del paciente tanto como sea posible. Los miembros del hogar deben usar un dormitorio y baño separados, si están disponibles

Prohibir a los visitantes que no tienen una necesidad esencial estar en el hogar.

Los miembros del hogar deben cuidar a cualquier mascota en el hogar. No manipule mascotas u otros animales mientras esté enfermo.

Asegúrese de que los espacios compartidos en el hogar tengan un buen flujo de aire, como un aire acondicionado o una ventana abierta, si el clima lo permite

Realice higiene de manos con frecuencia. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos o use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga 60 a 95% de alcohol, cubra todas las superficies de sus manos y frótelas hasta que se sientan secas. El agua y el jabón se deben usar preferentemente si las manos están visiblemente sucias

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

Usted y el paciente deben usar una máscara facial si están en la misma habitación.

Use una mascarilla y guantes desechables cuando toque o tenga contacto con la sangre, las heces o los fluidos corporales del paciente, como la saliva, el esputo, el moco nasal, el vómito o la orina.



No reutilice las mascarillas y guantes desechables. Tírelos después de usarlos.

Al retirar el equipo de protección personal, primero quítese y deseche los guantes. Luego, lávese inmediatamente las manos con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol. Luego, quítese y deseche la mascarilla facial, e inmediatamente lávese las manos nuevamente con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol.

Evite compartir artículos del hogar con el paciente. No debe compartir platos, vasos, vasos, utensilios para comer, toallas, ropa de cama u otros artículos. Después de que el paciente use estos artículos, debe lavarlos a fondo.

Información proporcionada por (UNMC) Nebraska Medicine.

