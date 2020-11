By

La negativa de Donald Trump a reconocer su derrota en las elecciones de 2020 ha alimentado la preocupación de que la transición presidencial sea saboteada, ya que una persona designada por Trump se negó a aprobar la financiación para la transición y la campaña de Trump anunció una estrategia legal ampliada en una búsqueda para revertir la resultado electoral.

El Centro para la Transición Presidencial, una junta asesora no partidista, instó a la administración Trump el domingo a comenzar el traspaso al personal que apoya a Joe Biden, cuya victoria continuó creciendo en magnitud a medida que los estados completaban su conteo de votos.

“Instamos a la administración Trump a comenzar de inmediato el proceso de transición postelectoral y al equipo de Biden a aprovechar al máximo los recursos disponibles bajo la ley de transición presidencial”, dijo el centro de transición en una carta el domingo.

“Esta fue una campaña muy reñida, pero la historia está repleta de ejemplos de presidentes que surgieron de tales campañas para ayudar gentilmente a sus sucesores”.

Ni Trump ni su campaña ni los designados políticos tienen el poder para detener la transición, y no había señales de que los pasos básicos hacia la instalación de Biden como presidente estuvieran en riesgo de interrupción.

Pero la falta de cooperación de la administración Trump en la transición podría ralentizar la capacidad de algunas agencias para actuar sobre las directivas de Biden en áreas esenciales como la respuesta a una pandemia y el restablecimiento de las regulaciones ambientales, las protecciones para los migrantes y los acuerdos internacionales.

Una persona designada por Trump llamada Emily Murphy, que es administradora de la Administración de Servicios Generales, se ha negado a firmar una carta que permite al equipo de Biden comenzar formalmente su trabajo, informó el Washington Post por primera vez. El papeleo liberaría millones de dólares para su uso en el proceso de transición y le daría al equipo de Biden acceso a funcionarios gubernamentales y espacio y equipo de oficina.

La acción de los funcionarios de la administración Trump para iniciar la transición parecía poco probable sin el consentimiento del propio Trump, quien no ha hecho una declaración pública en persona en los días desde que se convocaron las elecciones, pero que ha tuiteado acusaciones falsas de fraude y presionado al personal de la campaña para ampliar los desafíos. a la elección.

Los miembros del personal de la Casa Blanca de Trump e incluso su personal de campaña se dan cuenta de que ha perdido, y los principales asesores, incluido el jefe de gabinete Mark Meadows, han instado a Trump a considerar una concesión, informaron CNN y el New York Times.

Pero el abogado de Trump, Rudy Giuliani, su yerno, Jared Kushner, y otros lo han instado a realizar manifestaciones para desafiar el resultado de las elecciones, informó CNN. Giuliani y otros han presentado un desafío legal ampliado a la elección que incluiría afirmaciones previamente desacreditadas, como la votación de personas fallecidas, informó Axios.

La estrategia legal de Trump ha ganado cero tracción hasta ahora, con los jueces desestimando casos de los tribunales por falta de evidencia, y no había indicios de que cualquier nueva estrategia fuera diferente. La campaña de Trump ha establecido una “línea directa de fraude electoral”, pero en lugar de consejos calientes, los asistentes que reciben llamadas telefónicas y correos electrónicos han sido sometidos a una serie de bromas de “adolescentes zurdos” y han recibido “imágenes adultas no solicitadas inquietantes”, dijo Axios.

Sin embargo, las falsas acusaciones de fraude aterrizaban con fuerza entre los partidarios de Trump. La oficina del comisionado de la ciudad en Filadelfia, donde el conteo tomó días debido a las reglas establecidas por la legislatura republicana, había sido blanco de amenazas de muerte, dijo un comisionado, Al Schmidt, al programa de noticias 60 Minutes el domingo.

“Al final del día, contamos los votos elegibles emitidos por los votantes. La controversia que lo rodea es algo que no entiendo ”, dijo. “Contar los votos emitidos en o antes del día de las elecciones por los votantes elegibles no es corrupción. No es trampa. Es democracia.

“Desde adentro, mirando hacia afuera, todo se siente muy trastornado”.