¡Preparar pavo nunca había sido tan fácil! Si te quieres animar a prepararlo para el Día de Acción de Gracias o empezar a planearlo para la cena de Navidad, estos útiles tips de los expertos de Cocina Fácil te van a ayudar mucho y que tu experiencia en la cocina sea realmente maravillosa.

¿Listos para cocinar? ¡Ponte el delantal y sigue leyendo!

PARA EMPEZAR… ¿CÓMO ESCOGERLO?

Lo ideal es que lo consigas fresco, sin congelar y de libre pastaje. Sin embargo, eso no es sencillo, así que si lo compras congelado, cómpralo con al menos 5 días de anticipación ya que un pavo de 7 kilos tarda aproximadamente 4 días en descongelarse en el refrigerador.

Sácalo 8 horas antes de que empieces a cocinarlo, así asegurarás que esté a temperatura ambiente.

¿DÓNDE COCINO MI PAVO?

Compraste el pavo, llegaste a tu casa, ¡pero ahora no sabes dónde cocinarlo!

No te preocupes, seguro tienes uno de estos recipientes en casa. Sólo asegúrate de que sea apto para horno y que los lados sean lo suficientemente altos para que no se derramen los jugos, pero no tan altos (como una olla) para que el pavo se cosa al vapor, ¡queremos que rostice!

¿QUÉ HAGO PARA QUE NO QUEDE SECO?

Existen varias opciones, todo depende de tu gusto:

Una es dejarlo remojar en agua salada, puede incrementar el contenido de humedad hasta en un 10 por ciento. La sal rompe y afloja las proteínas de la carne, así que cuando este se cocina suelta menos humedad, lo que ocasiona que la carne cocinada sepa más jugosa.

Por cada kilo de pavo se recomienda colocar 4 cucharadas de sal en 5 tazas de agua. Una vez que se tiene la mezcla, se sumerge el pavo completo en la salmuera y se refrigera entre 16 y 18 horas.

La otra es inyectarlo, esto lo puedes hacer con jugo de piña, naranja, vino blanco, sidra o coñac

¿CÓMO INYECTAR EL PAVO?

Inyecta las partes más carnosas, como lo son los muslos y el pecho.

Puedes untar mantequilla después de inyectar el pavo: quedará un tono dorado después de horneado.

Intenta usar el mismo agujero para inyectar otras partes, así podrás evitar que se salgan los jugos por los orificios.

¿CON QUÉ LO RELLENO?

Es suficiente con que coloques una cebolla, naranjas a la mitad, romero y laurel.

Si quieres algo más elaborado, puedes rellenarlo con carne molida, almendras y pasas, o la receta de tu elección.

COCINA EL RELLENO DENTRO DEL PAVO

Sácalo una vez que el pavo esté cocinado, y termina de hornearlo por separado mientras que el pavo reposa.

El relleno, como el pavo, necesita alcanzar los 74 ºC para que se pueda comer, pero no lograrás que lo consiga dentro del pavo, ya que si te esperas el pavo se secará.

¿CÓMO SABER QUE YA ESTÁ COCIDO?

Cuando esté cocido, debe tener 75 ºC dentro de la pechuga, pero si no tienes termómetro, pícalo y si sale jugo color rosa, es porque todavía le falta.

Al sacarlo, déjalo reposar de 15 a 20 minutos para que se asienten los jugos.

¡AUXILIO! QUEDÓ SECO!

Prueba este truco para emergencias: colócalo en piezas en una charola para hornear y báñalo con caldo de pollo o gravy.

Cubre con papel aluminio y mete al horno a 100 ºC hasta que los jugos se hayan absorbido. Luego sirve de nuevo.

¿QUÉ HACER CUANDO QUEDA ROSA?

Si la carne todavía no está lista, y tienes poco tiempo, adelántate y corta en piezas el pavo, transfiere a una charola para hornear y cocina en el horno a 176 ºC.

Checa el pavo cada 10 minutos hasta que la carne haya cocido. Una vez en el plato, ¡nadie habrá notado tu truco!

¿PUEDO COCINARLO AÚN CONGELADO?

De acuerdo al gurú de la cocina, Harold McGee, no pasa nada si todavía está congelado, sólo considera que le tomará un 50% más de tiempo que a uno a temperatura ambiente.

Eso significa alrededor de 6 horas para un pavo de 6 a 8 kilos.

Receta publicada en: Cocina Fácil.