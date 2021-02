A las mujeres embarazadas que asisten solas a escaneos y citas se les dice repetidamente que no pueden grabar o tomar fotografías de su feto para mostrárselas a su pareja, según una encuesta.

La encuesta de más de 3.450 mujeres embarazadas del grupo de campaña Pregnant Then Screwed encontró que más de la mitad de las encuestadas (52%) asistieron solas a las exploraciones y también se les dijo que no podían grabar ni tomar fotografías durante la cita.

Se ha advertido a los fideicomisos del NHS que podrían estar actuando ilegalmente si continúan prohibiendo que las parejas de mujeres embarazadas accedan a las citas hospitalarias de forma remota. A las mujeres se les dice repetidamente que es “ilegal” fotografiar o filmar su escaneo, a pesar de que este no es el caso, dijo la organización benéfica Birthrights, que buscó el asesoramiento legal.

“Estamos ansiosos por ver que los servicios de maternidad se adapten a las parejas en persona, de acuerdo con las directrices nacionales”, dijo la directora de programas de Birthrights, Maria Booker. “Sin embargo, si esto realmente no es posible en algunos hospitales durante el pico actual, los servicios de maternidad deben encontrar otras formas de garantizar que las mujeres se sientan apoyadas y las parejas permanezcan involucradas”.

Claire, quien está embarazada de su segundo hijo, dijo que tuvo que ir sola al hospital para realizar muchas exploraciones adicionales y consultas con consultores, ya que su bebé anterior nació pequeño. Su esposo pudo asistir a la exploración de 12 y 20 semanas, pero debido a la prohibición de filmar, aún no había escuchado los latidos del corazón del bebé. “Ha sido muy difícil no tener a mi esposo allí y me siento ansiosa por todo esto”, dijo Claire. “Y mi esposo siente que los papás son una ocurrencia tardía, sus sentimientos no se toman en cuenta”.

En diciembre, el NHS ordenó a los fideicomisos hospitalarios que permitieran que las mujeres embarazadas tuvieran a sus parejas presentes durante las exploraciones, el trabajo de parto y el parto después de la creciente indignación de que las mujeres se veían obligadas a pasar por el trabajo de parto solas, o escuchar noticias devastadoras sobre abortos espontáneos sin el apoyo de sus parejas .

Pero muchos fideicomisos continúan restringiendo el acceso a los servicios de maternidad para disminuir el riesgo de propagación del coronavirus. El Royal College of Midwives ha pedido a los fideicomisos que ejerzan el “sentido común” al afirmar: “La seguridad debe ser la principal preocupación”.

Birthrights dijo que había escrito a la Sociedad y el Colegio de Radiógrafos (SCoR), cuya guía actual no admite el acceso remoto, argumentando que una mujer embarazada sosteniendo un teléfono conduce a “un abdomen tenso, lo que hace que el escaneo sea extremadamente difícil”, y podría extenderse tiempos de exploración y distraer al médico. La guía apoya proporcionar a las mujeres “un breve clip de cine del feto de 10 a 30 segundos al final de los exámenes seleccionados”.

Pero Birthrights y Pregnant Then Screwed argumentan que la guía ignora “la naturaleza clínica de la participación de la pareja”, y agrega que un clip “no aborda completamente la importancia clínica de facilitar la participación adecuada del paciente”.

El asesoramiento legal de Doughty Street Chambers, con el apoyo de los abogados de Irwin Mitchell, establece que la prohibición general de transmitir o grabar cuando un socio no puede asistir “es probable que sea ilegal, discriminatoria y viola los artículos 8 y 14” de la convención europea sobre derechos humanos derechos.

Joeli Brearley, el fundador de Pregnant y luego Screwed, dijo que no permitir que las mujeres documenten sus escaneos era “innecesariamente cruel”. “No es ilegal tomar fotografías y videos y para muchos esta es una forma vital de ayudar a su pareja a sentirse incluida y retener información en este momento increíblemente estresante”.

Faith Salih, abogada asociada de Irwin Mitchell, dijo que la opinión de la firma era que la ley apoyaba la participación remota en las exploraciones prenatales. “Una negativa rotunda a hacer arreglos para permitir que las mujeres embarazadas involucren a sus parejas en las citas prenatales, ya sea por transmisión o grabando las citas, podría violar los derechos de ambos padres”, dijo.

Un portavoz del Royal College of Obstetricians and Gynecologists dijo que era consciente de lo difíciles que eran las restricciones de coronavirus para las familias y agregó: “Las decisiones sobre el acceso de los socios de apoyo deberán basarse en la información local y la capacidad de prueba, pero la información debe comunicarse claramente . “

Noticia publicada en The Guardian.