Soo Youn está considerando renunciar a las aplicaciones. Ella habla a aquellos que ya han dado el paso, con resultados liberadores.

Mi memoria y recuerdo son alarmantemente buenos, casi fotográficos. Pero cuando usé Instagram, descubrí que provocaría un cortocircuito en mi recuerdo de una manera alarmante. Estaba describiendo algo a mitad de frase y simplemente dejaba de hablar, incapaz de terminar. Así que rara vez lo uso.

Pero mi capacidad de atención, y mi postura, ojos y sueño, todavía están siendo degradados por otras tecnologías y mi dependencia de ellas. En mi vida pandémica, la tecnología es un salvavidas: el 90% de mi vida social y laboral ocurre en una de cuatro pantallas.

Estoy coqueteando con la idea de abandonar las redes sociales y tal vez incluso … los mensajes de texto. Me fascina gente como Justine Haupt, una ingeniera de comunicaciones cuánticas que nunca ha tenido un teléfono inteligente. También fabrica y vende teléfonos móviles rotativos. Sí, teléfonos móviles rotativos.

¿Cómo sería mi vida si ponerme en contacto con la gente me obligara a comunicarme con un propósito, memorizar números nuevamente y marcar con los dedos, en lugar de, accidentalmente, con el trasero?

Por mi bien, y el tuyo, busqué inspiración en personas que ya han cruzado a una vida más analógica.

Morgan Richardson, 30, enfermera en una unidad Covid en Los Ángeles. No tiene redes sociales.

Hombre, las historias que podría contarte de ser una mujer joven sin redes sociales. ¡La gente se vuelve loca, se enojan tanto conmigo!

Tengo una pareja, pero cuando salía, la gente pensaba que era un pez gato porque no tengo redes sociales. Soy bastante guapo y la gente pensaría: “Miente, solo tiene cuentas secretas que usa para acosar a la gente, está ensimismada”. No, simplemente no tengo redes sociales. Ni siquiera me preguntan por qué.

Las cosas que he podido lograr en poco tiempo sin redes sociales son una locura. Estoy en la escuela ahora mismo y trabajo a tiempo completo. Me estoy preparando para postularme a los programas de maestría. Y como no tengo redes sociales, no pierdo el tiempo. No me bombardean con personas que constantemente me quitan el tiempo. Lo pongo para mí y mis metas.

Las mujeres están asombradas de que no compre en línea. No siento la necesidad; No tengo el bombardeo constante de anuncios. No tengo mis notificaciones en mi teléfono. Ni una sola aplicación. Cuando recibo mensajes de texto, mi teléfono vibra. Eso es todo.

Duermo mejor. Mi capacidad de atención, creo, es excelente. Definitivamente veo a mis otros amigos buscando sus teléfonos, buscando sus teléfonos, buscando en las redes sociales, incluso en la escuela de enfermería. Solo estudiaba horas y horas y ellos querían un descanso. Obtuve un 4.0. Trabajaba duro y no me distraía.

Brian Markowski, 39, experto en ciberseguridad y presentador del podcast de Sovryn Tech en Portsmouth, New Hampshire. Renunció a todas las redes sociales.

He estado jugando con las computadoras desde que tenía seis años. Tengo la suerte de haber visto el camino de la revolución de las computadoras personales. Es genial que todos estemos interconectados y es sorprendente lo que podemos hacer en línea. Pero luego empiezas a notar lo que se suma a los negativos netos. Te das cuenta, ¿tengo el tiempo o la atención para leer un libro más? ¿Tengo el tiempo o la atención necesarios para leer un artículo?

Cuando hablaba con personas en la vida real, muchos de ellos decían: “Oye, ¿viste lo que dijo esta persona en Twitter?” o “¿Viste lo que dijo esta persona en Facebook?” Fue realmente impactante, porque la vida en línea finalmente no significa nada. Podría preguntarles: “¿Recuerdas lo que tuiteaste hace cinco minutos?” Nadie podía recordar.

Parecía que en realidad nadie vivía. Recuerdo que era joven y no quería escuchar a mis abuelos; no quería escuchar sus historias. Ahora, me muero por sus historias porque son reales. De hecho, vivieron e hicieron cosas memorables, en lugar de estar constantemente molestos o sorprendidos por lo que sucedió en las redes sociales.

Twitter fue lo principal durante años. Comencé en 2010. Finalmente puse fin a eso a fines de 2020. Tenía alrededor de 11,000 seguidores y probablemente pasaría unas buenas dos, cuatro o cinco horas al día allí. Es como una mala relación. En algún momento, piensas, está bien, eso es todo. Eso es suficiente. No importa cuáles sean las cualidades redentoras, ya no puedo hacer esto.

Estás más feliz cuando te vas. En realidad, mi salud mental nunca ha sido mejor.

Meaghan Connaire, 36, niñera de perros en Middletown, Nueva York. Renunció a Facebook e Instagram; prohibido en Twitter por insultar a Trump.

Borré mi Facebook e Instagram después de la muerte de mi único hijo en trabajo de parto a los nueve meses el 29 de julio de 2017. Me desplazaba durante horas en mi dolor, amargado y enojado con todos los que tenían hijos vivos.

Cuando me uní a los grupos de duelo después de la muerte de Bernard, siempre había al menos un troll que se burlaba de mi pérdida o culpaba a mi activismo pro-aborto por su muerte. Una mujer me dijo que me merecía la muerte de mi hijo porque apoyo el derecho de la mujer a elegir. Esa fue la gota que colmó el vaso.

Me di cuenta de que nada en este infierno de las redes sociales me iba a ayudar porque incluso en los llamados “espacios seguros” me encontré con vitriolo y odio en el momento exacto en que necesitaba comprensión y consuelo.

Finalmente me diagnosticaron TDAH y ese diagnóstico me ayudó a comprender cómo las redes sociales no solo afectaban mi estado de ánimo y mis emociones, sino que también eran una fábrica de dopamina para mi cerebro. Una vez que eliminé Facebook y mi cuenta original de Instagram, descubrí que podía trabajar en mi higiene del sueño; en lugar de desplazarme sin cesar, podía poner un video de meditación del sueño y quedarme dormido fácilmente por primera vez en muy poco tiempo. largo tiempo.

Puedo volver a leer libros y retener la información en ellos mucho mejor que antes. Leo dos o tres libros a la semana. Antes, tenía suerte si leía dos o tres libros al año. Puedo tomar clases en línea que realmente me interesan, como mitología celta y medicinas a base de hierbas.

Aden Capps, 21 años, licenciada en inglés en la Universidad de California, Berkeley. Pasó de un iPhone 6 a un teléfono plegable.

En la universidad, quería reducir el ruido a mi alrededor. La mayoría de mis amigos tienen identificadores de redes sociales, pero algunos de ellos no están en las redes sociales. Uno de mis amigos está en la misma posición que yo: tiene un teléfono plegable y no tiene redes sociales.

Actualmente no estoy saliendo, pero he tenido relaciones mientras usaba un teléfono plegable. En todo caso, ha sido algo positivo.

Mi secundaria, cuando alcancé la mayoría de edad, durante la cual comencé a tener sentimientos por el sexo opuesto, estaba totalmente inmersa en el chat de Internet y las redes sociales, principalmente Instagram. Combiné esas dos cosas por completo. Instagram y las chicas estaban en una parte similar de mi cerebro, e Instagram era el vehículo para llegar a las chicas. Los “me gusta” y los comentarios fueron realmente significativos. Fue horrible, porque la ambigüedad de un comentario o un “me gusta” es capaz de atormentar a la gente. En mi opinión, es una forma poco natural de abordar las relaciones.

Tener citas sin conexión ahora es tan desafiante como lo fue para mi papá. Así es como lo pienso. Pero siento que es la forma correcta de hacerlo. Simplemente suena más cierto.

Creo que a veces la gente se retracta [que se le acerque en persona] porque es una forma más antigua de hacerlo, pero creo que es lo suficientemente sincero. Es algo natural. Tal vez sea bueno que alguien se acerque a ti y te esté hablando con la cara frente a ti.

Sharon Baldessari, de 32 años, trabaja en ventas de tecnología en Nueva York. Renuncié a Instagram el año pasado; abandonó Facebook en 2016.

Hace unos seis meses, eliminé Instagram de mi teléfono por primera vez. Sorprendentemente, no me lo he perdido.

Durante los primeros meses de la pandemia, Instagram se sintió edificante. Seguí viendo formas maravillosas y divertidas en que la gente no permitía que mataran sus espíritus.

Eso pareció cambiar en junio, justo en el momento del asesinato de George Floyd y cuando el cuadro negro se volvió viral en solidaridad con Black Lives Matter (BLM). Sentí una enorme presión para publicarlo aunque no sabía lo que significaba. Sentí que una mano invisible me obligaba a volver a publicar; de lo contrario, significaría que no me importaba BLM y que era racista. Me di cuenta de que esto era absurdo y rechacé ser definido completamente como persona por lo que publiqué o no publiqué.

También me di cuenta, vergonzosamente, de cuán pocos negros, indígenas y de color (BIPOC) seguí. ¡Entonces encontré muchas cuentas que decían a la gente que dejara de publicar el cuadrado negro! Aprecié que este episodio me hizo diversificar las voces que estaba escuchando.

Pero poco después, comencé a ver comentarios terriblemente odiosos en las cuentas de casi todas las figuras públicas a las que seguía, ya fuera una bloguera de comida o una reina del fitness. A todos les lanzaron dagas cibernéticas por no hablar lo suficiente, hablar demasiado o decir algo incorrecto sobre Black Lives Matter. Una influenciadora del fitness que siempre me ha inspirado publicó algo en apoyo de BLM y luego recibió un mensaje en el que deseaba que su hijo por nacer muriera. Ese fue probablemente el momento en el que terminó Instagram para mí.

Un mes después de dejar de fumar, me pregunté si debería volver. Empecé a reflexionar sobre mis motivos. A pesar de que nunca fui tan popular en eso, no creo que nunca haya alcanzado más de 100 me gusta en ninguna publicación, había algo sobre los “me gusta” por lo que inconscientemente debo haberme obsesionado. Me pregunté por qué todo lo que hacía necesitaba ser visto. ¿Por qué siento esta necesidad de mostrárselo a la gente?

No me gustó que me diera cuenta de mí mismo y decidí no alimentarlo más.