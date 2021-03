By

Una investigación de The Guardian sobre una filtración en un sitio web del American Patriots Three Percent muestra que el grupo de milicias antigubernamentales ha reclutado una red en todo Estados Unidos que incluye a militares, policías y agentes de la patrulla fronteriza actuales y anteriores.

Pero la filtración también demuestra cómo el grupo radical ha reclutado entre una amplia franja de estadounidenses, no solo militares y policías. Los miembros incluyen tanto hombres como mujeres, de edades comprendidas entre los 20 y los 70 años, que realizan trabajos desde física médica hasta higiene dental y viven en todas partes del país.

Los expertos dicen que las revelaciones del amplio alcance de la membresía del movimiento muestran la integración de la política radical de la milicia y los grupos del llamado “Movimiento Patriota” durante la era Trump y más allá.

Ha habido un enfoque particular en el movimiento de la milicia después del ataque del 6 de enero al Capitolio en Washington DC, en el que una multitud desenfrenada pro-Trump incluyó a miembros de la milicia y otros de organizaciones de extrema derecha.

Según los miembros que hablaron con The Guardian, el sitio web desde el que se filtró la lista fue creado por líderes nacionales del grupo Patriot Movement, que está afiliado al movimiento más amplio Three Percenter.

Los activistas obtuvieron nombres, números de teléfono e incluso fotografías de los miembros, quienes luego publicaron los datos en un sitio de archivo de Internet, y The Guardian los cotejó con registros públicos y otros materiales publicados.

Uno de los activistas que descubrió la filtración, cuyo nombre se ha ocultado por motivos de seguridad, dijo que el complemento de membresía mal configurado del sitio de WordPress dejaba esos detalles expuestos a la vista del público. Los materiales adicionales vistos por The Guardian confirman esa afirmación y muestran que los materiales se obtuvieron mediante una técnica de búsqueda simple.

Muchos de los miembros revelados por la filtración tienen una amplia experiencia en las fuerzas armadas, incluidos algunos que todavía sirven en ramas del ejército estadounidense.

El Sargento Mayor Andrew Holloway Selph realiza control de calidad en aviones de combate para la fuerza aérea de los EE. UU. En la Base de la fuerza aérea de Hill, cerca de Ogden, Utah, y es un veterano de servicio de 20 años. El 16 de febrero, el Daily Dot informó que Selph había sido nominado como contacto de Utah para los Oath Keepers, otro grupo del Movimiento Patriota de extrema derecha que ha estado implicado en la organización de los disturbios en el Capitolio.

El grupo también tiene soldados retirados, incluido Scott Seddon, quien fundó el grupo en 2009 como uno de los grupos del tres por ciento que surgieron a raíz de la elección del presidente Barack Obama. En 2018, le dijo al periodista Chris Hedges que lo había hecho “por miedo”.

También presenta al “sargento mayor” autodenominado y de nombre similar del grupo.

y el administrador del sitio web, Scott Sneddon, ex sargento de la fuerza aérea y ahora agente de bienes raíces en Layton, Utah. Se unió al sitio web de AP3% violado con la dirección de correo electrónico de ventas del sitio web de mercancías del grupo.

Varios otros miembros del grupo son oficiales de policía o militares en activo o en servicio, incluido un agente de policía adjunto de reserva en Texas con una larga carrera en la policía y la fuerza aérea de EE.

Mientras tanto, Phillip Whitehead, de 61 años, de Prescott Valley, Arizona, es el comandante del puesto de la Legión Estadounidense de esa ciudad. En su biografía en ese sitio, se jacta de seis años de servicio militar en la década de 1980 y luego de 34 años en la aplicación de la ley, incluidos períodos en el departamento de policía de Tucson, la oficina del alguacil del condado de Yavapai y la patrulla fronteriza de EE. UU.

En una conversación telefónica, Whitehead culpó a los líderes nacionales de AP3% por violar la privacidad de los miembros. Al describir su papel como “sargento de armas y comandante de zona” en el AP3% de Arizona, dijo que estaba “consternado porque la información adjunta a individuos” se había filtrado del sitio.

Explicó que no había ingresado específicamente sus propios datos en el sitio, y tenía entendido que la información había sido recopilada de organizaciones a nivel estatal para ser almacenada en una “base de datos exclusiva para miembros” que serviría como “una forma de contactar la organización y quizás como herramienta de contratación ”.

Las afirmaciones de Whitehead de que no proporcionó información específicamente al sitio web coincidieron con la respuesta de un suboficial del ejército de los EE. UU. Que, cuando fue contactado por The Guardian, dijo que solo había asistido a un “encuentro y saludo” varios años antes, y que podría No explica cómo se agregaron sus datos de contacto al sitio web.

“Muchos de nosotros somos ex militares, ex agentes de la ley”, dijo Whitehead sobre la filtración. “Algunos de nosotros hemos tenido una autorización de seguridad de alto nivel. Esto me ha puesto a mí y a mi familia en riesgo “.

Whitehead insistió en que el grupo “no era una milicia” y que el objetivo, tal como él lo entendía, era actuar como “protectores de la comunidad a petición de las autoridades locales”. Más allá de la “angustia” causada por el sitio web, Whitehead criticó a Seddon, el líder nacional, por sus “arrebatos en un foro público, Facebook”, y agregó que “no me gusta su comportamiento público porque no creo que eso sea lo que organización debe representar “.

Devin Burghart es vicepresidente del Instituto de Investigación y Educación en Derechos Humanos (IREHR), que rastrea a militantes de extrema derecha, incluido el movimiento de milicias.

En una conversación telefónica, Burghart dijo que AP3% fue “uno de los primeros intentos de construir una red nacional de grupos del tres por ciento”, y que “tuvieron éxito desde el principio en el uso de Facebook para el reclutamiento”.

Dijo que si bien AP3% “definitivamente tiene una estructura e ideología paramilitar de extrema derecha”, estaban “mucho más enfocados en la acción que en la ideología”, y en el pasado han realizado extensos simulacros de fuego real y actuado como vigilantes de seguridad. durante las protestas, incluidas las recientes protestas de Black Lives Matter en todo el país.

Burghart dijo que “los veteranos militares involucrados en grupos paramilitares de extrema derecha no solo están traicionando sus juramentos, sino que están amenazando la democracia estadounidense y la seguridad nacional”, y agregó que “hay una lista asombrosamente larga de veteranos de extrema derecha entrenados en el uso de letales fuerza en el extranjero que aplicaron esas técnicas a los estadounidenses en su país en busca de objetivos políticos “.

No todos los miembros tienen experiencia en las fuerzas armadas o en la aplicación de la ley, y muchos realizan trabajos diarios. Los miembros investigados por The Guardian incluyen higienistas dentales, Apple Geniuses y apicultores.

Otros trabajan en campos avanzados o especializados. John P Balog, de Roma, Nueva York, tiene un doctorado en física médica y anuncia una consultoría que asesora sobre radioterapia para pacientes con cáncer.

El Dr. Balog fue otro miembro de AP3% que respondió a las solicitudes de comentarios sobre la filtración del sitio web.

Después de enviar un correo electrónico y llamar a un número protegido, Balog describió al grupo como una “sociedad secreta” y dijo que el sitio web existía desde hacía varios años.

Cuando se le preguntó por qué era necesario el secreto, Balog dijo que “honestamente porque la mayor parte del país no comparte nuestros valores”, que calificó de “conservadurismo incondicional”.

Otros miembros del sitio tienen un historial documentado de unirse a foros en línea para grupos similares. Los datos proporcionados a The Guardian por IREHR indican que muchos eran miembros de una amplia gama de grupos relacionados con la milicia en Facebook antes de que esa compañía comenzara a controlar dicha organización en su sitio web.

Seth Weiner, de 34 años, de Canton, Nueva York, que también es administrador de un grupo de Facebook para coleccionistas de medallas militares de la Cruz de Hierro alemana, era miembro de siete grupos de Facebook relacionados con la milicia, incluidos “Q Patriots”, “Pissed Off Patriots of América ”, y“ Patriotas de la píldora roja ”.

Brian Plescher, de Ottawa, Ohio, fue miembro de nueve de esos grupos en Facebook, incluido uno adjunto a Ohio Militiamen, Continental Militia Network y “APIII American Patriot the III%, Old School”, el grupo de Facebook que alguna vez sirvió como AP3. Centro en línea de%. Jennifer Delane Hinson, asistente dental en Pontotoc, Mississippi, también era miembro del grupo de Facebook AP3%, junto con grupos como “Mississippi Minute Man Militia” y “III% Militia national Contingency”, todos bajo el alias de Jenny Plunk. .

Los miembros del grupo no se concentran en ninguna región de los Estados Unidos, pero hay niveles inusuales de membresía en algunos estados y condados, incluidos algunos fuera del corazón del Movimiento Patriota en el medio oeste, sur y oeste del país.

El estado de Nueva York, por ejemplo, es el hogar de 53 de los Three Percenters inscritos – más del 11% del total de miembros en el sitio – y 17 miembros residen en y alrededor del condado de Saint Lawrence, en el extremo norte del estado en Frontera canadiense.

Si bien la filtración reveló los detalles de unos 500 miembros, Burghart dijo que la membresía nacional total probablemente estaba “en algún lugar de los pocos miles”.

El sitio ya no está en línea y al visitar la URL se muestra una página que dice “esta cuenta ha sido suspendida”. Los registros de Internet indican que perdieron abruptamente el alojamiento alrededor del 2 de febrero, justo después de que se descubriera la filtración. Sus antiguos anfitriones, wix.com, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

AP3% fue noticia en enero cuando aparecieron imágenes de miembros de Colorado posando con la controvertida congresista de Colorado Lauren Bobert en los escalones de la capital de ese estado.

Articulo Publicado en The Guardian.