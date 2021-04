GRAND ISLAND, Neb. - La rifa de recaudación de fondos de la Fundación CHI Health St. Francis regresa por cuarto año con un evento de inicio de venta de boletos a las 9 a.m. el jueves 22 de abril en la Sala de Conferencias 2 del hospital. Se invita al público a asistir a este evento gratuito. Se seguirán políticas de enmascaramiento y distanciamiento social. Las ganancias de la principal recaudación de fondos anual de la Fundación, ayudarán a proporcionar capacitación y equipo a los socorristas rurales en los condados de Hall, Hamilton, Howard, Merrick y Greeley. Además, las ganancias apoyarán a las personas afectadas por la trata de personas, agresiones sexuales y domésticas a través del Proyecto Serenity en St. Francis. Los boletos de la rifa, con un precio de $ 100 cada uno, estarán disponibles para su compra a partir del evento de inicio. Hasta el 14 de junio, los boletos también se pueden comprar en el hospital en la tienda de regalos, la oficina de la Fundación y el ACC principal; o de cualquier miembro de la junta o fideicomisario. Después del 14 de junio, hasta el momento del sorteo del 16 de junio, los boletos estarán disponibles en la oficina de la Fundación o en el evento, únicamente. Los premios para el sorteo del Boleto para Ganar incluyen un gran premio en efectivo de $ 10,000, el primer premio en efectivo de $ 5,000, así como 10 tarjetas de regalo VISA adicionales de $ 500. Los boletos ganadores se sortearán durante el evento social a las 6:30 p.m. el miércoles 16 de junio en el hospital. El público está invitado a asistir, sin embargo, los poseedores de boletos de la rifa no necesitan estar presentes para ganar. Además del sorteo, el evento social gratuito fuera del horario de atención el 16 de junio a partir de las 4:30 p. M., Contará con aperitivos, una subasta en vivo y sorteos de varios premios imprescindibles para ganar. incluidas cuatro tarjetas de efectivo de $ 250 para los asistentes y cinco tarjetas de regalo de $ 100 para los socorristas de emergencia. “Durante los últimos años, los esfuerzos de nuestra Fundación y los eventos de recaudación de fondos han tenido un impacto más inmediato y se han dirigido a necesidades específicas en nuestras comunidades locales. Ciertamente, nuestros esfuerzos son oportunos este año, ya que muchos todavía se están recuperando de los desafíos que COVID-19 impuso a nuestros socorristas y la comunidad en general ”, dice Melissa Griffith, directora de la Fundación St. Francis. “Este año estamos bendecidos y muy agradecidos por nuestro generoso socio comunitario, McCarthy Building Company, quien está financiando los premios Grand y primero en efectivo para la rifa. Además de McCarthy, muchas otras personas y empresas han intensificado su patrocinio y apoyo al programa, una vez más, respondiendo al llamado de ayudar a otros y ayudar a hacer de nuestras comunidades un lugar mejor y más seguro para vivir ”. Para obtener más información, comuníquese con la Fundación St. Francis al 308-398-5400. via: Anissa Paitz Open in Google Translate• Feedback Web Result with Site Links