El secretario de Energía de Estados Unidos ha instado a los estadounidenses a no "acumular gasolina" en medio de escaseces y largas filas después de que los piratas informáticos cerraran un importante oleoducto. Más de 1,000 estaciones de servicio en la costa sur y este de EE. UU. Han informado que se han quedado sin combustible, principalmente debido a lo que los analistas dicen que es una compra de pánico injustificada entre los conductores. La secretaria de energía, Jennifer Granholm, y el secretario de seguridad nacional, Alejandro Mayorkas, proporcionaron actualizaciones en una sesión informativa en la Casa Blanca sobre las consecuencias del ataque de ransomware en el oleoducto Colonial. "Por mucho que no haya motivo para, digamos, acumular papel higiénico al comienzo de la pandemia, no debería haber motivo para acumular gasolina", dijo Granholm a los periodistas. El secretario de Energía enfatizó que no debería haber motivos serios para preocuparse por la escasez de gasolina, particularmente dado que se espera que el gasoducto esté “sustancialmente operativo” para fines de esta semana. Granholm dijo que las largas filas fueron el resultado de una “escasez de suministro” más que de una escasez, y se espera que esa crisis afecte más directamente a Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Georgia y el sur de Virginia.El oleoducto Colonial, el oleoducto de combustible más grande de EE. UU., Que entrega alrededor del 45% de lo que se consume en la costa este, fue atacado el viernes con un ciberataque por parte de piratas informáticos que bloquean los sistemas informáticos y exigen un rescate para liberarlos. El ataque generó preocupaciones, una vez más, sobre la vulnerabilidad de la infraestructura crítica de la nación. Los funcionarios del gobierno actuaron rápidamente para renunciar a las reglas de seguridad y ambientales para acelerar la entrega de combustible por camión, barco o ferrocarril a los automovilistas y aeropuertos, incluso cuando intentaron asegurar al público que no había motivo de alarma. El Servicio de Información sobre el Precio del Petróleo de S&P calculó el número de estaciones de servicio con escasez en más de 1,000."Mucho de eso se debe a que están vendiendo tres o cuatro veces más gasolina de lo que normalmente venden en un día determinado, porque la gente entra en pánico", dijo Tom Kloza, analista de S&P. "Se convierte en una profecía autocumplida". El oleoducto se extiende desde la costa del Golfo de Texas hasta el área metropolitana de Nueva York. Los estados más dependientes del oleoducto incluyen Alabama, Georgia, Tennessee y las Carolinas, dijo Kloza. En Virginia, el 7,7% de las casi 3.900 estaciones de servicio del estado informaron que se quedaron sin combustible el martes, según Gasbuddy.com, que rastrea el suministro. En Carolina del Norte, el 8,5% de las casi 5.400 estaciones estaban apagadas, dijo la compañía.

Hubo informes dispersos de precios más altos de la gasolina, pero los precios estaban subiendo incluso antes de que el incidente del oleoducto se dirigiera a la ajetreada temporada de conducción de verano. Sin embargo, Granholm advirtió a los propietarios de las estaciones de servicio: "No toleraremos el aumento de precios". Las estaciones de servicio dispersas en el área metropolitana de Atlanta se quedaron sin combustible el lunes y martes. En Georgia, casi el 6% de las aproximadamente 6.400 estaciones se habían quedado sin combustible, dijo Gasbuddy.com. En Florida, los conductores en algunas áreas enfrentaron largas filas y el 3% de las estaciones de servicio se habían agotado. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia el martes para ayudar a hacer frente a la escasez. Dave Gussak condujo de una estación a otra en Tallahassee, Florida, en busca de gasolina, y vio una línea de casi una milla de largo en los surtidores fuera de un Costco. Finalmente pasó por una estación con gasolina camino a la Universidad Estatal de Florida, donde trabaja."Esto es una locura", dijo. El tanque de Irena Yanava estaba medio lleno, pero no estaba dispuesta a correr riesgos mientras estaba sentada en su automóvil en la misma estación de servicio de Tallahassee. "Sé que lo necesitaré pronto, así que ¿por qué no?" ella dijo. El oleoducto Colonial también transporta combustible para aviones. American Airlines desvió dos vuelos de larga distancia desde Charlotte, Carolina del Norte, debido a una posible escasez. Los pasajeros que vuelen a Honolulu tendrán que cambiar de avión en Dallas, y los que se dirijan a Londres se detendrán en Boston para repostar. Los vuelos de Southwest y United transportaban combustible adicional en vuelos a Nashville, Tennessee, Baltimore y algunos otros aeropuertos en caso de que el combustible para aviones no estuviera disponible en esos aeropuertos. Normalmente, las aerolíneas solo cargan suficiente combustible para un solo vuelo, porque el relleno aumenta el peso del avión y perjudica el kilometraje. La mayoría de los aviones pueden transportar suficiente combustible para un viaje de ida y vuelta, pero el consumo adicional de combustible cuesta dinero. NOTE BY: THE GUARDIAN