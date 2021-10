Orem, UT y Grand Island, NE – 27 de septiembre de 2021 – Nomi Health, la compañía de atención médica directa que coordina las pruebas de COVID-19 y los esfuerzos de vacunación en todo el país, anunció hoy la próxima apertura de un sitio de prueba de drive-thru en Grand Island para acomodar la demanda de pruebas de COVID-19 en la región de Tri-Cities.

El sitio garantizará que los residentes de la región de Tri-Cities tengan acceso a las pruebas críticas de COVID-19 a medida que la variante Delta se extienda por Nebraska.

El sitio abre el miércoles 29 de septiembre

Dirección: 1137 South Locust St., Grand Island, NE 68801

Horario: Esta semana: miércoles a viernes de 8 a.m. a 3 p.m.

A partir del 4 de octubre: de lunes a viernes, de 8 a.m. a 3 p.m.

El sitio ofrecerá pruebas rápidas de antígenos con un tiempo de respuesta de 1 hora y pruebas de PCR con un tiempo de respuesta de 24 a 48 horas. Las muestras se procesan en un laboratorio certificado por CLIA utilizando kits autorizados por la FDA.



A las personas que necesitan una prueba se les pide que traigan una tarjeta de seguro si la tienen. Si no tienen seguro, no se les rechazará. Se prefieren citas, pero no son obligatorias. Aquellos que necesiten una prueba deben registrarse con anticipación visitando: nomihealth.com/nebraska

“Desde el final de la Declaración de Emergencia COVID-19, no hemos ofrecido pruebas en el Departamento de Salud”, dijo Teresa Anderson, directora de salud del Departamento de Salud del Distrito Central. “Vimos una necesidad y le damos la bienvenida a Nomi. Nuestra esperanza es que esta clínica de autoservicio se convierta en un recurso para las tres ciudades a medida que continuamos luchando contra el COVID-19 “.

Acerca de Nomi Health

La forma en que pagamos y brindamos atención médica en Estados Unidos hoy en día está fundamentalmente rota, agobiada por capas de ineficiencias evitables que aumentan los costos y crean retrasos innecesarios en la atención. Fundada en 2019, Nomi Health es una empresa de atención médica directa con una misión simple pero audaz: reconfigurar cómo pagamos y brindamos atención médica para crear una experiencia más rentable y simplemente efectiva para empleadores, pacientes y proveedores por igual. Nuestros programas de vacunación y pruebas de salud pública COVID-19 son un ejemplo perfecto de un modelo de atención médica más directo y digital en funcionamiento. Obtenga más información en nomihealth.com.