Cuando era niño y crecía en Grand Island, Nebraska, Rodrigo Venegas vio a su padre trabajar duro dirigiendo su propio negocio de techos, y despertó un interés en la construcción.

“Comencé a trabajar para mi papá cuando tenía unos 13 años, corriendo, recogiendo la basura, porque todavía era pequeño”, dijo Venegas. “Lo veía dirigir sus equipos, y es alguien a quien admiras porque sabe sus cosas, y sabía que quería ser así como jefe o superintendente”.

Venegas está liderando su propio equipo ahora como superintendente de Chief Construction, una subsidiaria de Chief Industries. Está trabajando a tiempo completo mientras se prepara para graduarse el 14 de mayo con un título en administración de la construcción de la Universidad de Nebraska-Lincoln.

Es un logro que no vio por sí mismo mientras crecía.

“La graduación era una meta que no esperaba tener. No sabía si era para mí, pero estoy feliz de haberlo hecho”, dijo Venegas. “La deserción escolar nunca fue una opción. Cuando me inscribí en la escuela, tenía una mentalidad que necesitaba para llevarlo a cabo porque de lo contrario me estaba vendiendo corto”.

Como estudiante de secundaria, Venegas quería servir a su país. Se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos tan pronto como pudo. Fue solo cuando dejó el Cuerpo después de cuatro años y dos despliegues que comenzó a preguntarse qué iba a hacer a continuación. Se dio cuenta de que tenía una oportunidad que sus padres, que ambos emigraron de México, nunca tuvieron. A través del G.I. Bill, la universidad fue pagada en su mayoría, si estaba dispuesto a esforzarse.

Y el esfuerzo es algo que Venegas tiene de sobra: había aprendido la ética de trabajo de su padre, pero la transición aún fue difícil.

“Llegué a la universidad detrás de la curva”, dijo Venegas. “No estaba listo para la escuela cuando comencé porque había estado fuera de la escuela por un tiempo. Volver fue un choque cultural y me tomó un poco volver a girar”.

Afortunadamente, Venegas encontró una comunidad de compañeros veteranos y miembros del servicio a través del Centro de Éxito Militar y de Veteranos de la universidad, y rápidamente se hizo amigo y compañero de cuarto con un compañero veterano que había conocido brevemente en un despliegue en Japón.

“(El Centro de Éxito Militar y de Veteranos) me ayudó mucho porque es una transición difícil”, dijo. “Me tomó alrededor de un semestre comenzar a encajar y sentirme cómodo en la vida civil y la vida escolar”.

Se convirtió en líder y mentor en el campus a través del capítulo de Nebraska de Student Veterans of America, en el que se desempeñó como vicepresidente y presidente. También dirigió la Marcha de las Cosas que Llevan Ruck en 2020, cuando el evento se vio afectado por COVID-19. El ruck tradicionalmente cubre las 322 millas entre el Kinnick Stadium de Iowa y el Memorial Stadium en Nebraska, y los veteranos toman turnos en grupos para cubrir las millas, llevando mochilas de 20 libras para recordar a los perdidos por suicidio, pero la pandemia lo cambió a una competencia en línea donde los participantes registraron sus propias millas. Significó mucho para Venegas continuar la tradición de alguna manera, especialmente porque había perdido a algunos amigos por suicidio después de su tiempo en el servicio.

Entre las clases y las responsabilidades con el grupo de veteranos, Venegas estaba ocupado, pero decidió al principio de su carrera universitaria obtener tanto conocimiento dentro y fuera del aula como pudiera. Pasó los veranos en diferentes estados, haciendo prácticas para empresas de construcción. Durante el año escolar, tomó trabajos para empresas locales para ampliar sus habilidades.

“He estado trabajando constantemente desde que comencé la escuela”, dijo Venegas. “Mi objetivo a lo largo de la escuela ha sido adquirir experiencia en tantos aspectos y oficios diferentes de la construcción como sea posible. Ha sido difícil, y no tengo mucha vida social en este momento, pero es un pequeño sacrificio por un corto período de tiempo.

“Cada experiencia ha sido capaz de moldearme y darme confianza para poder hablar con los chicos en el sitio de trabajo, porque generalmente soy uno de los chicos más jóvenes en un trabajo. Con mi experiencia militar y mi experiencia en la industria, me llevo de manera diferente de lo que cabría esperar, para alguien de mi edad que acaba de terminar la escuela”.

Venegas se unió a Chief Construction como pasante en diciembre de 2021, y rápidamente fue contratado a tiempo completo para supervisar un sitio de trabajo en Lincoln mientras terminaba sus últimas nueve horas de crédito. Después de graduarse, trasladará sus pertenencias de regreso a Grand Island, donde recientemente compró una casa, y continuará su carrera con Chief, que tiene su sede allí. En 10 años, dijo que le gustaría supervisar proyectos multimillonarios.

“Quería regresar a Grand Island porque me he ido el tiempo suficiente”, dijo. “Será bueno estar más cerca de mi papá y mis hermanas nuevamente”.

¿Y qué le dice a la gente cuando preguntan sobre la educación superior, algo de lo que no estaba seguro?

“La universidad tiene que ver con el esfuerzo que pones, esa fue la lección para mí”, dijo Venegas. “Me sentí aterrorizada. Pensé que iba a fracasar. Empuja a través de él, y eventualmente lo lograrás. Solo tienes que superar la joroba. Es cierto, la universidad te pone mucho estrés mental, pero puedes superarlo. Hay recursos. Se te dan las herramientas para tener éxito”.