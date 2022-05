Grand Island, Neb. — La Ciudad de Grand Island (ciudad) está buscando comentarios del público sobre las opciones del servicio de tránsito para ser consideradas en el Plan GO GI Transit, eso ayudara a la ciudad a planear para el tránsito público a futuro en el area de Grand Island/Condado Hall. El Plan comprenderá un análisis de la situación actual de Central Ride Agency (CRANE) servicio de transporte público y desarrollar posibles opciones futuras basada en el uso actual y a futuro. Por último, GO GI Transit resultara un plan implementable y fundable para los próximos 10, hasta 20 años para cumplir las necesidades de transportación a término corto y termino largo en la comunidad de Grand Island.

La Ciudad estará organizando una segunda ronda de reuniones de focus en grupo. Esta segunda ronda incluye tres reuniones separadas implicando a funcionarios electos, en cual el público puede asistir. Todas las reuniones ocurrirán el 31 de Mayo, 2022, en Grand Island City hall – en el cuarto de Reuniones para la Comunidad, 100 E 1st, Grand Island, NE 68801. Las reuniones de Focus se llevarán a cabo a las 9:00 a.m. a 10:00 a.m., 10:00 a.m. a 11:00 a.m., o a 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

Tener un servicio de transporte para la comunidad es importante porque miles de individuos usan CRANE cada ano para poder ir a trabajar, escuela, citas médicas, y a más. Esto mejorara la calidad de vida en general y conduce a una fuerte, y más vibrante comunidad. Su aporte en fundamental para informar al Plan GO Gi Transit. Aprenda más sobre este plan en www.crane-transit.com/i-want-to/gogi.

SOBRE LA TRANSPOTACION PUBLICA

Actualmente, CRANE asiste a los residentes del Condado Hall, Nebraska proporciona servicio de respuesta a la demanda y portal-a-portal para el área de Grand Island/Condado Hall. Información adicional sobre CRANE Transporte Publico puede ser encontrada en www.crane-transit.com.