Es simplemente imposible. Imposible describir adecuadamente el horror de 19 niños pequeños y dos de sus maestros asesinados en su aula por un joven de 18 años con armas de grado militar. Imposible articular adecuadamente la furia y la frustración de que esto siga sucediendo; que lo que sucedió en Uvalde, Texas, no fue un horrible día único, sino un día más en los Estados Unidos. Y es imposible imaginar un escenario en el que la relación depravada y disfuncional de Estados Unidos con las armas de fuego vaya a cambiar pronto.

Si quieres ver cuán disfuncional es la obsesión de Estados Unidos con las armas, solo echa un vistazo a cómo la derecha está respondiendo al horrible tiroteo. Uno pensaría que 19 niños muertos podrían pesar un poco en su conciencia; hacer que reconsideren las leyes de armas de sentido común. Pero, no, están ocupados regurgitando todos los puntos de conversación habituales y argumentando que las armas no son en realidad el problema, todo lo demás lo es.

Primero, se culpó a las personas trans y a los inmigrantes. Inmediatamente después del tiroteo, el congresista republicano Paul Gosar tuiteó que el tirador era un “extranjero ilegal izquierdista transexual”. Su fuente para esta mentira fue la red social de derecha 4Chan, que estaba ocupada circulando la imagen de un artista transgénero y afirmando erróneamente que era el tirador. (Ahora ha borrado el tweet).

Entonces el Federalista encontró una manera de culpar a Ucrania por el tiroteo en Texas. “Sandy Hook demostró la necesidad de mejorar la seguridad de K-12”, sonó un titular. “El Congreso armó a Ucrania en su lugar“. Medalla de oro en gimnasia mental allí mismo.

Luego, anoche, Fox News, trató de culpar a los padres. La presentadora Laura Ingraham trajo estratégicamente a Andrew Pollack, el padre de una víctima de Parkland que anteriormente había argumentado que “las armas no mataron a mi hija, los principios demócratas sí“, a su programa.

“Son los padres”, dijo Pollack a Ingraham. “Es tu responsabilidad cuando envías a tus hijos a la escuela … Debe verificar a dónde van sus hijos a la escuela. Necesitas volver a la escuela y ver. ¿Hay un único punto de entrada? ¿Tienes guardias en la escuela?”

Continuó sugiriendo que es mejor para los padres sacar a sus hijos “de la escuela pública y ponerlos en una escuela privada porque muchas de estas escuelas privadas, se toman la seguridad mucho más en serio … Padres, es su responsabilidad a dónde llevan a sus hijos”. Ingraham estaba muy satisfecho con ese análisis. “Andrew tiene toda la razón”, concluyó.

Pollack ha expresado previamente la idea de que regular las armas no es la respuesta para prevenir los tiroteos escolares, y ha abogado por que las escuelas implementen más medidas de “seguridad” como barreras, vidrios a prueba de balas y oficiales de seguridad. Ingraham lo presionó sobre ese punto, afirmando que “[las escuelas] todavía no tienen esos mecanismos de seguridad en su lugar”.

Ahí lo tienes: ¡todo es culpa de los padres! Si no tiene el dinero para enviar a sus hijos a una escuela privada, ¡entonces es su culpa si reciben un disparo!

Las escuelas no deben parecerse a las cárceles. No deberían tener que estar equipados con barreras y con guardias armados para mantener a los niños seguros. Los padres no deberían tener que comprar a sus hijos mochilas a prueba de balas cada vez más populares. Los niños no deberían tener que pasar por simulacros de tiradores activos en el momento en que ingresan al preescolar. No solo porque este tipo de medidas son completamente distópicas, sino porque en realidad no son efectivas. La gran mayoría de las escuelas públicas, el 96% en 2015 y 2016, ahora realizan algún tipo de simulacro de confinamiento. En lugar de preparar a los niños para un tiroteo, algunos expertos advierten que solo están induciendo ansiedad al teatro de seguridad.

Dotar de personal a las escuelas con agentes de policía tampoco es la respuesta. Desde 1998, el gobierno ha invertido más de 1.000 millones de dólares para aumentar la presencia policial en las escuelas; según un estudio, solo el 1% de las escuelas informaron tener agentes de policía en el lugar en 1975, pero en 2018, alrededor del 58% de las escuelas informaron tener presencia policial. Ya había policías armados del distrito escolar en la escuela de Uvalde y no detuvieron al tirador, que llevaba chaleco antibalas. Un sargento del departamento de seguridad pública de Texas le dijo a Anderson Cooper de CNN que “hubo varias fuerzas del orden que involucraron al sospechoso, pero pudo ingresar a la escuela”.Si las armas hicieran a las personas más seguras, entonces Estados Unidos sería el lugar más seguro del mundo. ¿Cuántos niños más tienen que morir antes de que la derecha acepte que la respuesta a los malos con armas no es a los buenos con armas, es deshacerse de las armas?