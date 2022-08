(Grand Island, NE) – Los últimos 150 años han visto cambios en casi todo lo que impacta nuestras vidas. Los desarrollos y el crecimiento en la agricultura, las comunicaciones y el transporte se encuentran entre los muchos avances que cambiaron el curso del futuro de Grand Island. Pero fue el ferrocarril que pasaba por el centro de Nebraska lo que aseguró que Grand Island se convirtiera en una ciudad.

En 1872, Grand Island recibió la incorporación y se conoció como Grand Island. Para celebrar los 150 años como ciudad incorporada, el alcalde Steele invitó a varios socios comunitarios a trabajar juntos para resaltar la historia de Grand Island. Se llevarán a cabo eventos y programas especiales durante el resto del año. Algunos eventos existentes también incluirán la celebración en sus actividades.

Liana Steele, una de las organizadoras de los 150 años de Grand Island dijo: “Grand Island tiene una gran historia que queremos mostrar”.

Las entidades involucradas en las actividades de celebración incluyen la Sociedad Histórica del Condado de Hall, Grand Island Liederkranz, la Biblioteca Pública y Fundación de la Biblioteca de Grand Island, el Museo Stuhr, el Turismo de Grand Island, la Cámara de Comercio de Grand Island y la Ciudad de Grand Island.

Los próximos eventos incluyen el Liederkranz Craft Brew and Sausage Fest, el 20 de agosto y una recreación de Andrew Carnegie en la Biblioteca Pública de Grand Island el 21 de agosto. El Liederkranz es anterior a la incorporación de Grand Island y fue iniciado por los fundadores alemanes de Grand Island. A medida que la Ciudad crecía, los miembros de la comunidad aprovecharon la oportunidad para construir una biblioteca moderna con fondos donados por el magnate del acero, Andrew Carnegie. Estos dos edificios permanecen y están a una cuadra uno del otro a lo largo de Walnut Street.

“Somos afortunados de que gran parte de la historia de Grand Island se conserve para nosotros”, dijo Dana Jelinek, una de las organizadoras de Grand Island 150, “Desde los numerosos edificios históricos hasta el Museo Stuhr, el Liederkranz y la Sociedad Histórica, tantas piezas de nuestra historia todavía existen.”

La Sociedad Histórica del Condado de Hall, que fue fundada por muchas de las familias de los colonos originales, también celebra un aniversario este año. Es el año 100 desde la fundación de la sociedad. Para conmemorar la ocasión, pronto se instalará y se dedicará un Reloj del Centenario en la esquina de las calles Pine y Third, cerca de donde una vez estuvo el reloj original de la calle.

Grand Island Tourism también creó un recorrido a pie autoguiado, que destaca los edificios históricos en el distrito de Railside. Los mapas están disponibles en la oficina de turismo, ubicada en Third y Locust, en el histórico edificio Hedde.

A lo largo del año, se llevarán a cabo varios eventos, entre ellos:

• 20 de agosto a las 4:00 p. m. – Craft Brew & Sausage Fest – Liederkranz

o Disfrute de cervezas artesanales y salchichas en el hermoso patio con dosel.

• 21 de agosto 2 PM – Recreación de Andrew Carnegie – G.I. Biblioteca Pública

o Tom King da vida a Andrew Carnegie para contar su conexión con G.I.

• 10 de septiembre 9 AM – 5 PM – Feria Agrícola – Museo Stuhr

o Visite Railroad Town para recreaciones históricas, comidas y programas.

• 17 y 24 de septiembre: recorridos en autobús de la Sociedad Histórica de Grand Island

o La Sociedad Histórica organiza recorridos en autobús para ver los sitios históricos de G.I.

• 18 de septiembre 2 PM – Theodore Roosevelt – G.I. Biblioteca Pública

o El presidente Roosevelt inició la construcción de la primera biblioteca de GI. El Dr. Biggs del Departamento de Historia de UNK recreará su discurso, y Michelle Setlik proporcionará la historia del edificio.

• 25 de septiembre 2 p. m. – Edith Abbott Victorian Tea Party – G.I. Biblioteca Pública

o ¡Un evento especial para niños de 3.° a 5.° grado y sus invitados!

• 1 de octubre 8 a. m. – Desfile de la Cosecha de la Armonía – Centro de Grand Island

o Celebre el desfile de la Cosecha de la Armonía de la Cámara de Comercio número 80, con carrozas y bandas de música “¡Marcha a través de las décadas!”

• 16 de octubre 2 PM – “Una Gran Comunidad: Una Gran Ciudad” – G.I. Biblioteca Pública

o Un programa de la Sociedad Histórica sobre personas, lugares y eventos memorables a lo largo de la historia de Grand Island

• 23 de octubre 14:00 – Programa de trenes para niños – Estación de Burlington

o Organizado por la Biblioteca Pública de GI, este evento es para que los niños vean maquetas de trenes, hagan manualidades y disfruten de historias. ¡Gracias a la Asociación de Modelos de Ferrocarriles de Tri-City!

• 20 de noviembre 2 PM – Programa de Adornos Patrimoniales – G.I. Biblioteca Pública

o Un programa para adolescentes y adultos para crear 150 adornos históricos.

Otras entidades que marcan hitos son El Gran Teatro, que es 85 y el Desfile de la Cosecha de la Armonía, que celebra su desfile número 80.

Para encontrar más información sobre los eventos de Grand Island 150, visite el sitio web y las redes sociales de la organización respectiva de cada evento. También se puede encontrar información en visitgrandisland.com/events/ o https://www.grand-island.com/150GrandIsland