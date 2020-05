Tuvimos el honor de tener una entrevista con Joe Enriquez Henry el director del estado de Iowa de LULAC, el cual manifestó su interés en estar en contacto con todos los trabajadores de cualquier planta procesadora o de fabricación, debido al alto índice de llamadas recibidas por empleados de estas, manifestando su inconformidad debido a las situaciones que están pasando por el COVID-19, y nos dijo” Somos la organización latina de derechos civiles más antigua y más grande de los Estados Unidos, nos formamos en 1929. Nuestra misión es ayudar a nuestra comunidad en temas de educación y derechos civiles, así que dijimos que estamos aquí, estamos preocupados por nuestra comunidad de aquí de Nebraska queremos ayudar a las personas que trabajan en las plantas de procesamiento de carne y las plantas de fabricación que no han recibido información para saber cuáles son sus derechos en el lugar de trabajo.

Entonces, lo que hemos hecho con respecto a este problema ahora con la crisis del

COVID-19, estamos recibiendo llamadas de miembros de nuestra comunidad desde las plantas empacadoras de carne desde principios de marzo. Así que hablamos con trabajadores en JBS, Tyson y Smithfield que nos llamaron junto con National Beef y Cargill diciendo que por favor los ayudemos, qué podemos hacer, nos estamos enfermando, cuáles son nuestros derechos. Y desde entonces hemos enviado cartas a todas esas compañías, a JBS, a Tyson, a Smithfield, National Beef y Cargill, indicando que queremos proteger a nuestra gente en el lugar de trabajo. Ahora estamos vinendo por respuestas para poder responder a las preguntas que los trabajadores quieren saber.

Entonces, con estas compañías, les hemos hecho las preguntas sobre cuándo se les paga a las personas si tienen que tomar una licencia por enfermedad, cuánto tiempo tardan, cuánto les pagan, cuánto tiempo pueden continuar recibiendo pagos, si debo ir a trabajar Si estoy cuidando a un pariente, ¿cuál sería la ocasión en que la empresa o la fuerza laboral están obligadas a pagar? Hemos formulado estas preguntas, hemos recibido diferentes respuestas de hasta 2 semanas para tener una licencia por enfermedad, hemos recibido diferentes respuestas sobre cuánto de la licencia por enfermedad se paga y el porcentaje de la misma. Recibimos algunas respuestas buenas de JBS, que le proporcionaré esta semana y sera publicada en el sitio web de Buenos Dias Nebraska. Creo que eso será muy importante, y creo que podríamos hacer lo mismo para Smithfield y para Tyson, para que los trabajadores sepan exactamente lo que estas compañías dicen que proporcionarán. Escuchamos excusas de ellos todo el tiempo sobre no poder hacer ciertas cosas. Pero estas cartas que enviamos eran cartas de demanda, exigimos tener ciertos derechos en el lugar de trabajo con respecto a la seguridad, tiempo libre pagado, queremos una mayor distancia entre los trabajadores, no pulgadas, sino pies, queremos que las velocidades de la línea disminuyan, queremos se proporciona equipo de protección, pero sabemos que es difícil para las personas usar sus máscaras si todavía están trabajando duro, por lo que queremos que la velocidad del trabajo disminuya, queremos que las salas de descanso tengan menos personas en ellas, a lo que ellos me contestaron que están en eso dijeron ellos ya pusieron la separación a distancia entre los trabajadores. Y en mayo vamos a tener algunos llamados nacionales a la acción, donde vamos a exigir y presionar para que se apliquen los derechos de los trabajadores en estas plantas empacadoras de carne, ya que estas plantas son como selvas, no toleraremos que nuestra gente sea maltratada” dijo Joe.

Tambien dijo que: “Por lo tanto, cada compañía como JBS ha dicho que pagarán una cierta cantidad de licencia por enfermedad siempre que tengan documentación de que el trabajador es positivo a COVID-19, por lo que parece que, en ciertas circunstancias, no van a pagar por momentos en los que solo existen síntomas. Vamos a luchar por más para asegurarnos de que los trabajadores reciban un pago y que puedan cuidar a sus familias. Vamos a estar trabajando en eso durante toda esta semana. También, al hablar hoy con los medios de comunicación, le hemos pedido al Gobernador del estado que presente procedimientos de seguridad en los lugares de trabajo que son estas plantas empacadoras de carne. Pero necesitamos organizaciones como Buenos Días Nebraska para que los trabajadores puedan comunicarse con los periódicos locales y nuestros medios de comunicación latinos / latinos. Para que podamos presentar todas estas preguntas y todas estas respuestas a medida que avanzamos. Pero también necesitamos historias de los trabajadores, incluso si tiene miedo de no dar su nombre o mostrar su rostro, necesitamos que las cuenten. Pero en algún momento necesitamos personas que den un paso adelante. Conocemos personas que moriremos, ya que cinco personas en Iowa han muerto, todas ellas menos una han sido latinos que murieron en estas plantas empacadoras de carne debido al virus. Por lo tanto, necesitamos que las personas den un paso adelante y cuenten sus historias”

“Por lo tanto, es muy importante que las personas se comuniquen con su grupo de medios para que sepamos cuáles son las preguntas y podamos responderlas. Este es un momento muy importante en el que presentamos nuestras demandas a las corporaciones, a los gobernadores de cada estado y líderes electivos.

Necesitamos saber si las personas están pagando sus facturas médicas, quienes han estado en contacto con este virus. Es muy importante que lo sepamos porque nos dicen que las compañías nos dicen que pagarán todas las facturas médicas. Que las personas no tendrán que preocuparse por sus deducibles para pagar. Entonces, necesitamos saber si eso está sucediendo realmente. Luego, debemos saber si realmente se le paga o no cuando está en casa sintiéndose enfermo, incluso si no tiene una nota del médico.

Necesitamos saber si no le pagan, necesitamos saber esas historias y necesitamos sus nombres, confidenciales, aún necesitamos esos nombres y esos números de teléfono.

Joe continuo manifestando todo lo que quiere que la gente sepa y dijo: “Ahora, lo interesante es que existe una Unión de UFCW y queremos presionarlos. El local de UFCW con el que estamos trabajando está en Colorado y una latina lo maneja con 23 mil miembros y 6 mil trabajadores de JBS y ella es muy fuerte, por lo que es latina, Kim Cordova, por lo que estamos llegando a Kim. que ella puede decirnos cómo podemos proteger a nuestra gente en JBS, por lo que representa a 6 mil trabajadores de JBS. Entonces, si trabajas en JBS, podemos tener una latina que supervise a un gran local de UFCW para que realmente nos ayude en eso.”

“Así que vamos a pasar mucho tiempo aquí en Nebraska, y en el Oeste central, Iowa, Arkansa, Missouri, Kansas, Minnesota, abajo en Texas, Georgia, Colorado, porque mucha de nuestra gente trabaja en esas instalaciones. Vamos a pelear muy duro y necesitamos que la comunidad hable para contarnos las historias de lo que están pasando. Entonces podemos asegurarnos de que tengan los derechos que exigen en el lugar de trabajo.”

“Estamos escuchando, te escuchamos, estamos aquí para ayudarte y luchar por ti. Pero necesitamos saber de usted. Tienes que hablar con nosotros” Asi termino la entrevista Joe y nos dejo el numero de telefono de LULAC 402.261.3496 ahi puedes llamar con Elsa Ramón ella habla español o con Joe al Telefono: 515.208.7312