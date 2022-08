Lincoln: Mientras su hijo adolescente se dirige a la universidad, tenga una de las conversaciones más importantes que jamás tendrá con su hijo adolescente: el peligro de consumir alcohol.

Según el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo (NIAAA), las primeras seis semanas del primer año de la universidad de un estudiante son un momento vulnerable para el consumo de alcohol entre menores y las consecuencias nocivas relacionadas con el alcohol. Esto se debe a las presiones sociales que los estudiantes pueden enfrentar al comienzo del año académico.

“Tenga en cuenta que cuando se trata del uso de sustancias, los padres son los que más influyen”, dijo Sheri Dawson, directora de la División de Salud del Comportamiento. “Por eso es importante hablar y escuchar a su adolescente. Analice las consecuencias y los efectos a corto y largo plazo que las drogas y el alcohol pueden tener en su salud mental y física, su seguridad y su capacidad para tomar buenas decisiones. Y lo más importante, ayude a su hijo adolescente a hacer un plan para evitar el alcohol y las drogas”.

Según la Encuesta nacional sobre el uso de drogas y la salud de 2020 (NSDUH), en 2020, el 50,0% de las personas de 12 años o más (o 138,5 millones de personas) consumieron alcohol en el último mes (es decir, los consumidores actuales de alcohol entre los 138,5 millones de personas que eran consumidores actuales de alcohol, 61,6 millones de personas (o el 44,4 %) se clasificaron como bebedores compulsivos y 17,7 millones de personas (28, 8 % de los bebedores compulsivos actuales y 12,8 % de los consumidores actuales de alcohol) se clasificaron como bebedores empedernidos. Los bebedores compulsivos del mes pasado fueron más alto entre los adultos jóvenes de 18 a 25 años (31,4 %) en comparación con el 22,9 % de los adultos mayores de 26 años y el 4,1 % de los adolescentes de 12 a 17 años.

La División de Salud del Comportamiento del DHHS de Nebraska está trabajando bajo la subvención del Marco de Prevención Estratégica-Asociaciones para el Éxito (SPF-PFS) de SAMHSA, que tiene como objetivo reducir el consumo de alcohol y los atracones de alcohol entre los menores de edad mediante la creación de asociaciones comunitarias en todo el estado y abordar el consumo de alcohol entre los jóvenes. Muchas de las actividades incluyen la concientización sobre el alcohol entre los jóvenes y la educación de los jóvenes. Los padres pueden desempeñar un papel integral en el fortalecimiento de estos esfuerzos y continuar ayudando a Nebraska a ver una tendencia a la baja en el uso y abuso de alcohol entre los jóvenes.

Las consecuencias del consumo nocivo de alcohol por parte de los estudiantes universitarios son más significativas, más destructivas y más costosas de lo que muchos padres creen. Las estadísticas más recientes del NIAAA indican que el consumo de alcohol por parte de estudiantes universitarios de 18 a 24 años contribuye a un estimado de 1519 muertes de estudiantes cada año. Además, cada año hay un estimado de 696.000 agresiones por parte de estudiantes que habían estado bebiendo y 97.000 casos de agresión sexual o violación en una cita. Otras consecuencias incluyen intentos de suicidio, problemas de salud, lesiones, comportamiento sexual inseguro y conducción bajo la influencia del alcohol, así como vandalismo, daños y participación con la policía.

Los padres pueden ayudar al:

Buscando oportunidades para plantear el tema del alcohol de forma natural. Hablar sobre especializaciones y selección de cursos puede conducir fácilmente a una conversación sobre cómo el consumo de alcohol puede afectar el éxito académico y las opciones profesionales. Enfatice que cualquier decisión sobre el alcohol debe tomarse de acuerdo con la ley y su salud.

La selección de vivienda puede generar debates sobre residencias estudiantiles libres de sustancias.

Discuta formas de manejar situaciones en las que el consumo de alcohol por parte de otros estudiantes podría crear un problema, como la interrupción del tiempo de estudio o avances sexuales no deseados.

Enfatice que no importa dónde esté disponible el alcohol, el consumo de alcohol por menores representa un riesgo y una elección que tiene consecuencias. Infórmese sobre espacios libres de alcohol y puertas traseras sobrias en la escuela.

Discuta las razones para no beber. Explique los riesgos del alcohol y apele a las metas de vida de su adolescente. Si tiene antecedentes familiares de alcoholismo o problemas con la bebida, sea honesto. Explique que su adolescente puede ser más vulnerable a desarrollar un problema con la bebida.

Enséñele a su estudiante universitario a nunca dejar ninguna bebida desatendida, ya sea que la bebida contenga alcohol o no. Y no aceptes una bebida de alguien que no conoces, especialmente si no viste de dónde vino.

Tenga en cuenta que lo más probable es que su estudiante universitario esté en una situación social en la que beba, y algunas de las personas con las que están podrían tener la edad legal para beber. Analice las estrategias que su adolescente puede usar para negarse a beber alcohol en estos entornos.

Esté preparado para las preguntas. Su hijo adolescente podría preguntarle si bebió alcohol cuando era menor de edad. Si elige beber, comparta un ejemplo de una consecuencia negativa de su forma de beber.

Recuérdele a su estudiante que beber para lidiar con el estrés, olvidar problemas o tratar de sentirse cómodo en una situación que se siente insegura o amenazante nunca es una buena idea.

Asegúrese de que los estudiantes conozcan las señales de una sobredosis de alcohol o un problema relacionado con el alcohol y cómo ayudar. Los signos de una sobredosis de alcohol incluyen respiración lenta o irregular (10 segundos o más entre respiraciones), vómitos, confusión mental, ritmo cardíaco lento, estupor, pérdida del conocimiento o coma y piel azulada o pálida.

Hay ayuda disponible. Si usted o un ser querido necesita ayuda, comuníquese con:

Su líder religioso, su profesional de la salud o el centro de salud para estudiantes en el campus.

Línea de ayuda para familias de Nebraska: cualquier pregunta, en cualquier momento. (888) 866-8660

Línea Directa de Respuesta Rural, (800) 464-0258

Línea de ayuda para casos de desastre: 1-800-985-5990 (oprime dos para español) o envíe un mensaje de texto con TalkWithUs al 66746.

Línea Nacional de Prevención del Suicidio: Marque 988 desde su teléfono fijo o celular.

Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica: 1-800-799-7233 o envíe un mensaje de texto con LOVEIS al 22522

Línea directa nacional de abuso infantil: 1-800-4AChild (1-800-422-4453) o envíe un mensaje de texto al 1-800-422-4453

Línea Directa Nacional de Agresión Sexual: 1-800-656-HOPE (4673)