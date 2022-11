Lincoln, Neb. – El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska (DHHS) y las partes interesadas celebrarán y abogarán durante el Mes de la adopción en noviembre. La Oficina Federal de la Infancia (CB, por sus siglas en inglés) estableció el tema del mes de la adopción de este año como Small Steps Open Doors.

El DHHS y sus socios realizarán eventos durante todo el mes para compartir información con las posibles familias y resaltar la necesidad continua de servicios para ayudar a los niños que esperan la adopción, las familias interesadas en la adopción y los niños y las familias que necesitan servicios posteriores a la adopción.

El tema “Pequeños pasos abren puertas” busca aumentar la conciencia nacional sobre los problemas de adopción, llamar la atención sobre la necesidad de familias adoptivas para los adolescentes en el sistema de crianza temporal y enfatizar el valor de la participación de los jóvenes.

Buscar la permanencia para los adolescentes puede ser un desafío, pero al dar pequeños pasos, podemos marcar la diferencia. Tomar pequeños pasos como hablar y escuchar a los jóvenes puede ayudar a ganar su confianza y ayudar a que los jóvenes se involucren más en su planificación de permanencia. También crea un ambiente donde los jóvenes pueden ser honestos y hacer preguntas.

“Cada vez que hablo con una familia de acogida o adoptiva, escucho cómo esto ha tenido un impacto poderoso en sus vidas”, dijo la directora de la división CFS, Stephanie Beasley. “Esta es una experiencia que no termina con la adopción, es una transformación que las familias experimentarán por el resto de sus vidas. Insto a cualquier Nebraska que esté considerando la adopción a que se comunique con el DHHS para obtener información y apoyo”.

Para recibir más información, se insta a los habitantes de Nebraska a llamar a la línea directa al 1-800-7PARENT. La adopción sigue un proceso establecido y puede llevar tiempo, pero después de llamar a la línea directa se le harán preguntas básicas, se le programará una cita para asistir a clases de capacitación y, finalmente, se completará un estudio en el hogar. También hay muchos recursos excelentes disponibles para las familias que ya han adoptado, como la línea directa de Nebraska Children’s Home Society-Families Forever, que es 844-463-0009.

La adopción no es la única forma de transformar la vida de un niño. También existe la necesidad de familias de acogida y tutela en Nebraska. DHHS tiene equipos listos para ayudar a las familias interesadas en la crianza temporal. Los interesados ​​también pueden comunicarse al 1-800-7PARENT.

Actualmente, 494 niños en Nebraska están buscando adopción y 383 ya han sido colocados en un hogar adoptivo este año. Para aquellos que han adoptado en Nebraska o finalizado la tutela en cualquier momento, los recursos de apoyo están disponibles a través de Nebraska Children’s Home Society-Families Forever, en FamiliesForever@nchs.org o llamando al 844-463-0009 o visitando dhhs.ne.gov/pages /adopción.

Eventos del Mes de la Adopción

Condados de Douglas-Sarpy

Las adopciones múltiples se llevarán a cabo en el Centro Cívico de Omaha-Douglas el 19 de noviembre. La conferencia de prensa comenzará aproximadamente a las 8:45 am con algunos comentarios de la jueza presidente, Candice J. Novak. Las adopciones comenzarán a las 9 am y está previsto que concluyan a las 11:30 am.

noreste de nebraska

El 19 de noviembre, el noreste de Nebraska celebrará su 13.º Día Nacional Anual de Adopción en Norfolk YMCA en 301 W Benjamin Ave. Norfolk, NE 68701 de 3:00 a 6:00 p. m. Se servirá una comida a las 5:00 PM.

El condado de Lancaster celebrará el Día de la adopción el 12 de noviembre de 2022 de 8:30 a. m. a 12:00 p. m. en el juzgado del condado de Lancaster. Los niños adoptados recibirán mochilas con obsequios, las familias adoptivas recibirán bolsas de obsequios y habrá comida y juegos para todos los asistentes.

Oeste de Nebraska

Western Nebraska celebrará el Día Nacional de la Adopción con un evento comunitario en diciembre. Los organizadores planean incluir adopciones de 2020, 2021 y 2022 en la celebración.

Centro de Nebraska

Los organizadores entregarán mochilas para todos los adoptados de 2022 y sus familias. Las mochilas incluirán información para Families Forever, libros sobre adopciones para adolescentes (si adopta a un adolescente), regalos de agencias, juegos de mesa y otros artículos.

Adopciones en Nebraska, 1998-2022