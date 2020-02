Condado de Hall: la Asociación Estadounidense de Bibliotecas (ALA, por sus siglas en inglés) anunció que la Biblioteca Pública de Grand Island está seleccionada para participar en el Programa de Bibliotecas con Habilidades Digitales, una iniciativa de ALA y la Asociación de Bibliotecas Públicas (PLA), patrocinada por Grow With Google, la compañía de tecnología Iniciativa de oportunidad económica. La Biblioteca Pública de Grand Island utilizará los fondos para proporcionar futuras programaciones educativas y asociaciones.Nuestro primer programa en la serie Job Seeker será el 25 de febrero de 2020 de 6:00 p.m. a 7:30 p.m.en la Biblioteca Pública de Grand Island en el laboratorio de medios digitales. Los usuarios aprenderán cómo crear un currículum en Google Docs. La clase está limitada a 12 participantes. Se requiere una cuenta de Gmail. Llame al 308-385-5333 para inscribirse antes del 23 de febrero de 2020.“Las bibliotecas han sido durante mucho tiempo el lugar de reunión de Estados Unidos para el aprendizaje. Desde aprender nuevas habilidades digitales para el lugar de trabajo, hasta crear un currículum vitae o hacer crecer su negocio en línea, las personas acuden a las bibliotecas como recursos para el crecimiento profesional ahora más que nunca “, dijo Nicky Rigg, gerente de programa de divulgación de habilidades digitales en Google. “Grow with Google se complace en apoyar programas de bibliotecas en todo el país para ayudar a garantizar que existan oportunidades económicas para todos”



Este programa está financiado por Libraries Lead with Digital Skills, que fue creado para que las bibliotecas locales puedan combinar sus propias ofertas de programas con los materiales de capacitación Grow with Google para ofrecer talleres comunitarios u otras actividades destinadas a capacitar a las pequeñas empresas para crecer en línea o ayudar a los solicitantes de empleo a Prepárese y encuentre trabajo. La iniciativa Grow with Google se basa en los 20 años de historia de Google en la construcción de productos, plataformas y servicios que ayudan a las personas y las empresas a crecer. A través de esta iniciativa, nuestro objetivo es ayudar a todos en todo Estados Unidos, aquellos que componen la fuerza laboral de hoy y aquellos que impulsarán la fuerza laboral del mañana, a acceder a lo mejor de la capacitación y las herramientas de Google para aumentar sus habilidades, carreras y negocios. Grow With Google se ha comprometido a ofrecer talleres gratuitos y presenciales para solicitantes de empleo, pequeñas empresas y personal de bibliotecas en los 50 estados. Obtenga más información sobre la gira y los próximos eventos en grow.google/events.