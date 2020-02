Investigadores de University of Nebraska Medical Center están buscando niños sanos para participar en un estudio no invasivo de investigación de imágenes cerebrales del desarrollo cerebral y cognitivo.

El objetivo del estudio es identificar cambios saludables en el cerebro durante la infancia y la adolescencia. Comprender el desarrollo saludable del cerebro puede ayudar a identificar cambios cerebrales anormales en el futuro.

Tony Wilson, Ph.D., profesor asociado, UNMC Department of Neurological Sciences, es el investigador principal del estudio. Se utilizarán dos formas de imágenes cerebrales no invasivas e inofensivas para estudiar el crecimiento cerebral en estos niños, la magnetoencefalografía (MEG) y la resonancia magnética.



El estudio busca niños que:

· Tienen entre 6 y 8 años u 11 y 13 años;

· Nunca ha sido diagnosticado con un trastorno psiquiátrico o neurológico;

· Son médicamente saludables;

· Son capaces de completar una serie de tareas mentales; y

· Están dispuestos a participar anualmente durante cinco años.

Expectativas para los participantes:

· Completar dos citas cada año durante cinco años;

· Exploraciones cerebrales completas de MEG y MRI;

· Evaluaciones neuropsicológicas y cognitivas completas; y

· Proporcionar muestras de saliva.

Los participantes recibirán una imagen impresa de su cerebro. No hay costo. Los participantes recibirán una compensación por su tiempo.

El estudio está financiado por National Institutes of Health: Mapeo del desarrollo cerebral en la infancia (IRB # 521-19-EP).

Para obtener más información, comuníquese con Michaela Frenzel a michaela.frenzel@unmc.edu o 402-552-6438, o Rebecca Losh, rebecca.losh@unmc.edu o 402-552-6436.