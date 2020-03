Toda la información está sujeta a cambios a medida que avanza la respuesta COVID-19



Médico y conductual

Centro de salud de Heartland 3307 W Capital Ave, Grand Island, NE 68803

Pacientes serán examinados por teléfono si viajaron o estuvieron expuestos.

También los pacientes para controles de bienestar, manejo de enfermedades crónicas, obstetricia / ginecología y citas de rutina.

No hay pruebas COVID-19 disponibles. Enrutamiento de pacientes con enfermedades agudas a nuestra clínica Quick Care solo con cita previa.

Heartland Health Center Dental

3327 W Capital Ave, Grand Island, NE 68803

Clínica cerrada temporalmente para todas las citas no urgentes.

Disponible por teléfono para emergencias.

Centro de salud de Heartland

Nuestra Clínica de Atención rápida 423 W 4th St, Grand Island, NE 68801

No hay pruebas COVID-19 disponibles. Enrutamiento de pacientes con enfermedades agudas a nuestra clínica Quick Care solo con cita previa.





Coronavirus (COVID-19)

Síntomas Tos, fiebre

falta de aliento

Enfermedad no expuesta.

Aquellos que no han viajado a un área altamente expuesta y no han tenido contacto con alguien que se sabe que tiene el virus.

No abandones innecesariamente tu hogar. Descanse mucho, tome líquidos y tome medicamentos para el dolor y la fiebre como acetaminofén o ibuprofeno.

Enfermedad expuesta.

Aquellos que han viajado a un área altamente expuesta o han contactado con alguien que se sabe que tiene el virus.

Llame a la oficina de su médico local o al departamento de salud para obtener instrucciones. El personal de Heartland Health Center proporcionará evaluaciones y recomendaciones sobre los próximos pasos a seguir.