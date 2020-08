¿Sabías que los rayos son una de las principales causas de lesiones y muerte debido a peligros relacionados con el clima? Las tormentas eléctricas producen relámpagos y son peligrosas. Sin embargo, la mayoría de las tragedias ocasionadas por rayos pueden prevenirse. Aprende a mantenerte seguro tanto en interiores como en exteriores cuando haya tormentas eléctricas en el área.

Consejos de seguridad al aire libre

La mejor defensa es evitar los rayos. Vea los siguientes consejos de seguridad que lo pueden ayudar a evitar que le caiga un rayo cuando esté al aire libre.

Lo que debe hacer:

Esté atento

Vea el pronóstico del tiempo antes de participar en actividades al aire libre. Si anuncia tormentas eléctricas, posponga el viaje o la actividad que tenía planeada o asegúrese de que haya un lugar cercano adecuado donde se pueda refugiar.

Vaya adentro

Recuerde la frase: “Con el rugido de un trueno, váyase para adentro”. Busque un refugio seguro y cerrado cuando oiga un trueno. Ejemplos de refugios seguros son las casas, las oficinas, los centros comerciales y los vehículos de techo duro (no de lona) con las ventanas subidas.

Agáchese cerca del suelo y sepárese de los demás

Si se encuentra afuera en un lugar abierto, póngase en cuclillas como una pelota, con las rodillas y los pies juntos, la cabeza baja y las manos sobre las orejas de modo de estar lo más cerca del suelo y hacer el menor contacto posible con el suelo. NO se recueste. Los rayos crean corrientes eléctricas en la superficie de la tierra que pueden ser mortales, aun a más de 100 pies (unos 30 metros) de distancia de donde cayeron. Ponerse en cuclillas es la mejor combinación de estar bajo y tocando el suelo lo menos posible.

Sepárese de los demás

Si usted está con un grupo de personas durante una tormenta eléctrica, sepárese de los demás. Esto reducirá la cantidad de lesiones en caso de que caiga un rayo al suelo.

Lo que NO debe hacer

Quedarse en espacios, estructuras o vehículos abiertos

Durante una tormenta eléctrica, evite estar adentro de un vehículo abierto como los convertibles, las motocicletas y los carros de golf. Evite quedarse debajo de estructuras abiertas como porches y glorietas o en las casetas de béisbol y los campos deportivos. Y manténgase alejado de los lugares abiertos como, por ejemplo, las canchas de golf, los parques, las áreas de juegos infantiles, las lagunas, los lagos, las piscinas de natación y las playas.

Permanecer cerca de estructuras altas

NO se recueste sobre un piso de concreto durante una tormenta eléctrica. Evite también apoyarse contra las paredes de concreto. La electricidad de los rayos puede conducirse por los cables y las barras de metal que hay en las paredes y los pisos de concreto.

Consejos de seguridad si está adentro

Aunque su casa sea un lugar de refugio seguro durante una tormenta eléctrica, quizás todavía esté en riesgo. Casi una tercera parte de las lesiones producidas por los rayos ocurren adentro. Los siguientes consejos son para mantenerse seguro y reducir su riesgo de que le caiga un rayo mientras se encuentre adentro.

Evite el agua

NO se bañe, duche, lave los platos ni tenga ningún otro tipo de contacto con agua mientras dure la tormenta eléctrica, porque la electricidad del rayo puede conducirse por las cañerías del edificio.

Evite los equipos electrónicos

NO use la computadora (ni siquiera una portátil), el sistema de videojuegos, la lavadora, la secadora de ropa, la estufa o cocina ni nada que esté conectado a un enchufe eléctrico. La electricidad de los rayos puede conducirse por los sistemas eléctricos, de recepción de radio y televisión, y por los cables y las barras de metal de las paredes y los pisos. Para proteger los artefactos eléctricos, instale protectores contra sobretensiones para la casa entera.

Evite los teléfonos con cable

NO es seguro usar los teléfonos con cable durante una tormenta eléctrica. NO los use. Sin embargo, sí es seguro usar los teléfonos inalámbricos y celulares durante una tormenta.

Evite las ventanas, las puertas, los porches y el concreto

