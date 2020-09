Hay varios estados bajo riesgo de inundación debido al paso de #Sally. Manténgase informado sobre el clima y regístrese para recibir las alertas meteorológicas. Las inundaciones repentinas pueden ocurrir sin previo aviso.

Inundaciones

No evacuar las áreas inundadas, adentrarse en aguas de inundación o quedarse después de que haya pasado una inundación puede resultar en lesioneso la muerte. Las inundaciones son desbordamientos temporales de agua hacia terrenos que normalmente están secos. Las inundaciones son el desastre natural más común en los Estados Unidos.

Las inundaciones pueden:

Producirse como consecuencia de lluvia, nieve, tormentas costeras, marejadas ciclónicas, desbordamientos de represas y otros sistemas de agua.

Desarrollarse de manera lenta o rápida. Las inundaciones repentinas pueden ocurrir sin advertencia.

Producir la pérdida de la electricidad, interrumpir el transporte, dañar edificios y crear deslizamientos de tierra

Si Se Encuentra Bajo Una Advertencia De Inundación, Busque Un Refugio Seguro Inmediatamente:

No camine, no nade ni maneje en aguas de inundación. ¡Dé la vuelta, no se ahogue!

Solo bastan seis pulgadas de agua en movimiento para derribarle, y un pie de agua para que el torrente arrastre el vehículo.

Manténgase alejado de puentes sobre aguas en movimiento rápido.

Determine cómo protegerse mejor basado en el tipo de inundación.

Desaloje si le indican que lo haga.

Diríjase a un terreno más elevado o a un piso más alto.

Quédese donde está.

Cómo Mantenerse Seguro Ante Amenazas De Inundación

Qué Hacer Ahora: Prepararse

Conozca los tipos de riesgo de inundación de su área. Visite el Centro de Servicio de Mapas de Inundación (Inglés) de FEMA para obtener información.

Inscríbase para recibir mensajes del sistema de advertencia de su comunidad. El Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés) y la radio meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) también proveen alertas de emergencia.

Si las inundaciones repentinas son un riesgo en su localidad, esté atento y monitoree las señales potenciales de inundación; por ejemplo, lluvia intensa.

Apréndase y practique las rutas de desalojo, los planes de refugio y la respuesta ante una inundación repentina.

Junte y tenga suministros preparados en caso de que tenga que salir inmediatamente o por si se producen cortes en los servicios públicos. Tenga presente las necesidades específicas de cada persona, incluidos los medicamentos. No se olvide de las necesidades de las mascotas. Consiga baterías o pilas adicionales y dispositivos de carga para los teléfonos y otros equipos críticos.

Compre o renueve su póliza de seguro contra inundaciones. Normalmente, una póliza tarda aproximadamente 30 días para entrar en vigencia y puede proteger la vida que ha construido. Las pólizas del seguro para propietarios de vivienda no cubren las inundaciones. Consiga cobertura contra inundación bajo el Programa del Seguro Nacional de Inundación (NFIP, por sus siglas en inglés).

Mantenga los documentos importantes en una caja hermética. Cree copias digitales protegidas con contraseña.

Proteja su propiedad. Mueva los objetos de valor a los niveles más altos. Despeje los desagües y canaletas. Instale válvulas de retención. Considere una bomba de sumidero con batería.

Qué Hacer Durante: Sobrevivir

Dependiendo del lugar donde se encuentre, y de la magnitud y el tiempo de advertencia de la inundación, diríjase al lugar seguro que identificó previamente.

Si le indican que desaloje, hágalo inmediatamente. Nunca maneje alrededor de barreras. El personal de respuesta local las utiliza para dirigir el tránsito de manera segura hacia las zonas alejadas de la inundación.

Escuche la radio meteorológica del EAS, la NOAA o los sistemas de alerta locales para recibir información e instrucciones oficiales sobre la emergencia.

No camine, no nade ni maneje en aguas de inundación. ¡Dé la vuelta, no se ahogue! (Turn Around, Don’t Drown®)

Manténgase alejado de puentes sobre aguas en movimiento rápido. Las aguas en movimiento rápido pueden arrastrar puentes sin advertencia.

Si su vehículo se queda atrapado en aguas en movimiento rápido, quédese en el interior del vehículo. Si el agua comienza a subir en el interior del vehículo, busque refugiarse sobre el techo.

Si queda atrapado en el interior de un edificio, diríjase a su nivel más alto. Nunca suba a un ático cerrado. Podría quedar atrapado por el aumento del nivel del agua de inundación. Súbase al techo si es necesario. Una vez allí, haga señas para pedir ayuda.

Qué Hacer Después: Estar a salvo

Escuche la información y las instrucciones de las autoridades. Regrese a casa solo cuando las autoridades le indiquen que es seguro hacerlo.

Evite manejar, salvo en casos extremos de emergencia.

Podrían haber culebras y otros animales en su casa. Use guantes gruesos y botas durante la limpieza.

Tenga presente el riesgo de electrocución. No toque los equipos eléctricos si están mojados o si usted se encuentra sobre el agua. Si es seguro hacerlo, desconecte la electricidad para impedir para prevenir descargas eléctricas.

Evite caminar en aguas de inundación, ya que pueden contener residuos peligrosos y estar contaminadas. Los cables subterráneos o caídos también pueden energizar el agua.

Use un generador u otro equipo a gasolina SOLO al aire libre y alejado de las ventanas.