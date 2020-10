¿Recuerdas lo último que tocaste con las manos? Las manos sucias pueden propagar microbios de otras personas o superficies y enfermarte al tocarte los ojos, la nariz y la boca. Haz que el lavado de manos con agua y jabón se convierta en un hábito saludable.

Lavarse las manos es una de las mejores formas de protegerse y de proteger a su familia para que no se enfermen. Sepa cuándo y cómo se debe lavar las manos para mantenerse sano.

Cómo se propagan los microbios

Lavarse las manos puede mantenerlo sano y prevenir la transmisión de infecciones respiratorias y diarreicas de una persona a otra. Usted puede transmitir microbios o contraerlos de otras personas o superficies, cuando:

Se toca los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

Prepara o consume alimentos o bebidas con las manos sin lavar.

Toca una superficie o un objeto contaminado.

Se suena la nariz o se cubre la nariz y la boca con las manos cuando tose o estornuda y luego le toca las manos a otra persona o toca objetos de uso común.

Momentos clave para lavarse las manos

Usted puede ayudar a que tanto usted como sus seres queridos se mantengan sanos al lavarse las manos con frecuencia, especialmente durante los siguientes momentos claves en que tiene más probabilidades de contraer y propagar microbios:

Antes, durante y después de preparar alimentos

Antes de comer

Antes y después de cuidar a alguien en su casa que tenga vómitos o diarrea

Antes y después de tratar una cortadura o una herida

Después de ir al baño

Después de cambiar pañales o limpiar a un niño que haya ido al baño

Después de sonarse la nariz, toser o estornudar

Después de tocar a un animal, alimento para animales o excrementos de animales

Después de manipular alimentos o golosinas para mascotas

Después de tocar la basura

Siga cinco pasos para lavarse las manos de la forma correcta

Lavarse las manos es fácil, y es una de las formas más eficaces de prevenir la propagación de microbios. Las manos limpias pueden detener la transmisión de microbios de una persona a otra y dentro de toda una comunidad; esto incluye su hogar, su lugar de trabajo, establecimientos de cuidado infantil y hospitales.

Siga siempre estos cinco pasos:

Mójese las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), cierre el grifo y enjabónese las manos.

Frótese las manos con el jabón hasta que haga espuma. Frótese la espuma por el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas.

Restriéguese las manos durante al menos 20 segundos. ¿Necesita algo para medir el tiempo? Tararee dos veces la canción de “Feliz cumpleaños” de principio a fin.

Enjuáguese bien las manos con agua corriente limpia.

Séqueselas con una toalla limpia o al aire.

Use un desinfectante de manos cuando no pueda usar agua y jabón

Puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol si no dispone de agua y jabón.

Lavarse las manos con agua y jabón es la mejor forma de eliminar los microbios en la mayoría de las situaciones. Si no dispone inmediatamente de agua y jabón, puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. La forma de saber si el desinfectante contiene al menos 60 % de alcohol es leyendo la etiqueta del producto.

Los desinfectantes pueden reducir rápidamente la cantidad de microbios en las manos en muchas situaciones. Sin embargo,

Los desinfectantes no eliminan todos los tipos de microbio.

Los desinfectantes de manos podrían no tener la misma eficacia cuando las manos están visiblemente sucias o grasosas.

Es posible que los desinfectantes de manos no eliminen las sustancias químicas perjudiciales, como los pesticidas y metales pesados.

Cómo usar un desinfectante de manos

Aplíquese el gel en la palma de una mano (lea la etiqueta para saber la cantidad correcta).

Frótese las manos.

Frótese el gel sobre todas las superficies de las manos y los dedos hasta que estén secas. Esto debería tomar unos 20 segundos.