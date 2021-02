Las Escuelas Públicas de Grand Island estarán cerradas el martes 16 de febrero de 2021 debido a las inclemencias del tiempo. También se cancelarán todas las actividades y atletismo.

La decisión se tomó por precaución y debido al aumento del potencial eólico y la incertidumbre sobre la capacidad de mantener la energía durante el día escolar.

Por favor, manténgase abrigado y seguro.

English:

-Superintendente de GIPS Dr. Tawana Grover

Grand Island Public Schools will be closed on Tuesday, February 16, 2021 due to inclement weather. All activities and athletics will also be canceled.

The decision was made out of caution and due to increased wind potential and uncertainty about the ability to maintain power during the school day.

Please stay warm and safe.

-GIPS Superintendent Dr. Tawana Grover